C’est certainement l’un des mangas les plus populaires de ces dernières années, Bleach n’a pas dit son dernier mot et reviendra bientôt dans un tout nouveau jeu vidéo. C’est rare, mais la licence aime bien nous sortir de petites surprises de temps en temps. Bandai a profité de son petit événement de la nuit du 5 au 6 juillet pour nous dévoiler les premières images de son prochain jeu.

Bleach revient bientôt avec une surprise et va faire de nombreux heureux

Lors de l’Anime Expo 2024, Bandai a fait le point sur quelques-unes de ses prochaines sorties et a donc annoncé l’arrivée d’un tout nouveau jeu Bleach. Appuyée par une bande-annonce alléchante et de brèves images de gameplay, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Bleach est un manga et une série animée extrêmement appréciés, même si la licence ne profite pas de la même aura qu’un One Piece ou un Naruto, par exemple. Néanmoins, les fans sont très nombreux. Alors que de nouveaux épisodes de l’anime sont prévus pour le courant de l’année, Bandai prépare l’arrivée de Bleach : Rebirth of Souls, un jeu de combat en arène qui avait déjà leaké en 2023 d'ailleurs.

On ne sait pas grand-chose sur le jeu pour le moment si ce n’est qu’il aura bien évidemment un mode solo pour revenir sur les moments clés de l’histoire décrite notamment dans l’anime, du début jusqu’à l’arc Arrancars, et que l’on pourra jouer plus d’une dizaine de héros de la franchise. Il sera aussi visiblement possible de jouer à deux en local. La direction artistique, quant à elle, reprend les grandes lignes de celle de l’anime Bleach : Thousand-Year Blood War. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la série sur Disney+.

Bleach : Rebirth of Souls est attendu sur PS5, Xbox Series et PC, mais aussi PS4 et Xbox One. Malheureusement, le jeu n’a toujours pas de date de sortie à nous donner. Il va falloir être encore un peu patient.

Source : Bandai