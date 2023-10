Le samedi 30 septembre 2023, au Japon, l'épisode final de la deuxième partie de la saison finale de Bleach : Thousand-Year Blood War ne marquait pas la fin de l'aventure, loin de là. Une annonce significative a été faite concernant une troisième partie intitulée "The Conflict". Que peut t-on apprendre ?

La suite de Bleach, pour "bientôt"

Vous avez bien lu. Selon le compte Twitter officiel de l'anime Bleach, la partie 3, baptisée "The Conflict", est confirmée pour une sortie l'année prochaine. C'est la promesse d'élever les enjeux suite à la conclusion explosive de la partie 2. Les fans ont aussi pu jeter un premier coup d’œil à cette troisième partie grâce à un trailer qui, tout en révélant certains moments attendus du manga, offre également des indices subtils aux lecteurs assidus de la version papier.

Cette suite, impatiemment attendue, poursuivra la mise en scène de la bataille épique entre Yhwach et les Shinigami. Une question persiste : la Garde Royale, menée par Ichibei Hyôsube, parviendra-t-elle à neutraliser le Roi des Quincy, Yhwach, désirant renverser le Roi Spirituel et provoquer la chute de la Soul Society ? Quant à Uryu Ishida, désormais antagoniste, quelle stratégie peut-on imaginer de sa part ? Les amateurs fidèles de l'anime Bleach devront faire preuve de patience avant de s'immerger dans ce nouveau chapitre. La production prenant le temps nécessaire pour offrir une animation à la hauteur des attentes. C'est d'autant plus important qu'il s'agit de l'avant-dernier acte de la saga. Il serait dommage de se louper sur une conclusion.

Si le délai entre la partie 2 et la partie 3 est similaire ou proche de celui entre la partie 1 et Bleach partie 2 (un peu plus de 6 mois), on peut envisager une sortie en avril ou en juillet 2024. De quoi offrir un bel été aux amateurs de l'œuvre de Tite Kubo. Cela promet, d'autant plus que le trailer ci-dessus est tout simplement époustouflant. C'est beau, c'est rythmé, et cela donne envie.