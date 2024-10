Le jeu Black Myth: Wukong, développé par Game Science, continue de faire sensation depuis son lancement plus tôt cette année. Initialement sorti sur PlayStation 5 et PC, il semble que les joueurs Xbox Series X/S vont bientôt pouvoir se plonger dans cet univers inspiré de la mythologie chinoise.

Une bonne surprise pour Black Myth Wukong

Récemment, le jeu a été classé par l'ESRB pour Xbox, ce qui laisse entendre qu'une sortie est imminente. Bien que l’annonce officielle se fasse attendre, les certifications surviennent généralement peu de temps avant le lancement. Bonne nouvelle pour les fans de Xbox donc !

En parallèle, Game Science a récemment confirmé la sortie d'une édition physique de Black Myth: Wukong sur PlayStation 5. Selon le data miner billbil-kun, cette version sera disponible aux États-Unis à partir du 21 octobre 2024, au prix de 64,99 $. Les joueurs européens pourront également en profiter "très bientôt", pour 69,99 €, bien que la date exacte reste à préciser.

Contrairement à certaines éditions modernes qui n'offrent qu'un code de téléchargement, cette édition inclura un disque physique. Cela fera le bonheur des collectionneurs et des joueurs préférant les copies physiques. Après des mois d'attente, le studio a tenu à remercier ses fans pour leur patience, confirmant que le disque maître est prêt et que la sortie est imminente.

Un succès monumental et des records impressionnants

Depuis son lancement en août 2024, Black Myth: Wukong a enregistré des ventes spectaculaires. Avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus et plus d'un milliard de dollars de revenus générés sur Steam en un mois seulement, le jeu s'est imposé comme l'un des plus grands succès de l'année. Son immense popularité, notamment en Chine, a fait de Game Science un studio de premier plan dans le monde du jeu vidéo. Bref, l'avenir du jeu semble être radieux.

Source : Twitter et esrb