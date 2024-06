Sorti en 2007, le véritable chef d'œuvre de 2K Games chapeauté par le légendaire Ken Levine a eu droit à un Remaster en 2016. Mais celui-ci ne fait clairement pas le poids face à cette vision d'un Remake sous Unreal Engine 5. L'iconique Rapture de BioShock premier du nom dans une majesté telle que vous ne l'avez jamais vue.

Une claque de Big Daddy avec ce concept de BioShock Remake sous Unreal Engine 5

Sans nouvelles officielles de BioShock 4 depuis bien trop longtemps, les fans des œuvres de Ken Levine devront dans un avenir relativement proche se tourner du côté de son nouveau projet à venir, Judas, un jeu qui s'annonce très prometteur. Malgré tout, difficile de passer après l'extrêmement marquant BioShock premier du nom, qui a durablement marqué le jeu vidéo de son empreinte en 2007. Pour lui rendre hommage, Nekumanesh, un ancien artiste de titres forts comme Halo Infinite ou Immortals of Aveum se fend d'un concept de Remake de celui-ci sur l'Unreal Engine 5.

Grâce aux bluffantes capacités du moteur d'Epic Games, un ersatz de l'iconique cité sous-marine Rapture nous écrase par sa majesté abyssale. Celle-ci avait déjà impressionné son monde en 2007, et plus récemment encore en 2016 via le Remaster de BioShock. Mais retrouver cette ambiance magnifiée grâce à des technologies graphiques à la pointe est une toute autre claque.

On en viendrait presque à souhaiter que ce concept aille plus loin et devienne un jeu à part entière. Tel ne sera malheureusement pas le cas dans BioShock 4. Rapture restera coincée dans les profondeurs, alors qu'il est question d'un terrain de jeu coupé en deux. Au-dessus, une société libre vivant dans l'opulence, en-dessous son exact opposé sombre dirigé d'une main tyrannique. C'est pour l'heure à peu près tout ce que l'on en sait. Espérons que le résultat sera à la hauteur de très grandes attentes.