Beyond Good & Evil donne des nouvelles et les joueurs pourraient bien avoir une surprise bientôt. Tout semble converger vers une annonce imminente. Qu'en est-il exactement ?

À l'occasion du vingtième anniversaire de Beyond Good & Evil, un classique du jeu vidéo, des indices récents suggèrent que la sortie de l'édition anniversaire pourrait être plus proche que jamais. Forcément, il n'en fallait pas plus pour faire battre très fort le cœur et faire perler une goutte de sueur sur le front de nombreux fans. Quand on aime… on se laisse submerger par nos émotions.

Beyond Good & Evil et l'édition anniversaire donne des nouvelles

Des trophées dédiés à cette édition spéciale pour la PlayStation 5 ont été repérés en ligne, alimentant les spéculations sur une annonce imminente de sa disponibilité. Ces trophées, listés sur le site Exophase — qui suit les mises à jour des jeux via les systèmes internes de PlayStation — révèlent l'existence de 35 récompenses différentes que les joueurs pourront débloquer. Cette apparition suggère non seulement que le jeu est en phase finale de développement, mais aussi qu'une annonce officielle pourrait être imminente.

Les rumeurs d'une annonce officielle lors de l'événement Ubisoft Forward étaient fortes. Mais l'événement s'est conclu sans mention de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. Les raisons de cette absence ne sont pas claires. Mais des sources indiquent que le jeu n'aurait pas rempli certains critères nécessaires pour une annonce surprise durant cet événement. Cependant, les nouvelles mises à jour sur les trophées indiquent que ces critères sont désormais probablement atteints. Et que Ubisoft pourrait se préparer à lancer le jeu très prochainement.

Cette anticipation est encore accentuée par les bruits de couloir annonçant un Nintendo Direct dans les semaines à venir. Il est donc possible que Ubisoft planifie de dévoiler le jeu à ce moment-là. Peut-être même en le lançant de manière inattendue, une stratégie connue sous le nom de shadow-drop.

La perspective de redécouvrir Beyond Good & Evil dans une version remasterisée suscite déjà l'enthousiasme parmi les anciens fans. Et pourrait également attirer une nouvelle génération de joueurs. Que du bon pour Ubisoft, en somme...