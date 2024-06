C’est l’arlésienne d’Ubisoft, franchise qui fait encore plus fort que Duke Nukem à son époque, Beyond Good & Evil 2 est aux abonnés absents depuis bien trop longtemps. Oh, on ne cesse de nous dire que tout va bien, que le développement suit son cours et que tout est prometteur, mais on a bien du mal à ne pas s’inquiéter pour autant. Skull and Bones est un bon exemple de jeu Ubisoft à avoir trop mijoté dans la marmite. Le résultat n’est pas à la hauteur des attentes malheureusement, bien que tout ne soit pas à jeter. Le spectre d’un démarrage raté pour Beyond Good & Evil 2 plane non loin, et si l’on pensait que la licence à elle seule arriverait à faire vendre, le récent remaster nous a prouvé le contraire…

Beyond Good & Evil ne soulève pas tant les foules que ça finalement

Une douche froide, c’est ce qui ressort des performances de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, le remaster du premier opus fraîchement sorti sur consoles et PC. Si les données globales manquent encore, une tendance se dessine sur Steam, et elle n’est pas très reluisante. Vu l’effervescence et les attentes de fou furieux autour du second épisode de la licence, Ubisoft, comme bon nombre d’entre nous, s’est dit que cette franchise en avait sous le pied. Et il semblerait que finalement, pas tant que ça malheureusement.

Sur Steam, alors qu’il est sorti il y a peu, Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition peine à convaincre. D’après SteamCharts, le pic maximal de joueurs atteints en simultané n’est que de 584, ce qui n’est clairement pas folichon pour une nouvelle sortie, d’autant plus pour une licence vraisemblablement ultra appréciée et dont le second épisode semble être extrêmement attendu.

Des chiffres qui jettent un froid.

Ça sent mauvais pour la suite ?

Beyond Good & Evil 2 n’a pas su donner l’impulsion nostalgique suffisante pour pousser les joueurs à l’achat de ce remaster. On temporisera tout de même en signalant que l’on ne dispose pas des chiffres sur les autres supports, ça nous donne juste une idée de la réception du jeu. Pourtant ce dernier est vendu à prix attractif, 19,99 €, et a des retours plutôt positifs sur Steam (pour 223 évaluations). De quoi séduire, mais rien n’y fait.

Reste maintenant à voir ce que ça donnera avec Beyond Good & Evil 2. Ubisoft doit avoir quelques sueurs froides tout de même puisque l’ardeur autour de sa licence n’est à première vue pas aussi forte qu’attendu. Sans compter que le jeu a coûté un bras et que le développement n'est toujours pas terminé. Les attentes sont donc très fortes, et on espère que l'on aura le droit à une très belle surprise à la sortie. On croise les doigts !