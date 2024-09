Après l'excellente trilogie Batman Arkham, Rocksteady a été chargé par Warner Bros. Games de développer un certain Suicide Squad: Kill The Justice League. Un jeu-service qui porte malheureusement bien son nom, et son studio en paye désormais tristement les frais.

Suicide Squad au sein du studio derrière Batman Arkham

Alors que les fans appelaient à cor et à cri un nouveau jeu dans la veine de la trilogie Batman Arkham, Rocksteady s'est attelé pendant des années au développement de Suicide Squad: Kill the Justice League. Sur le papier, la proposition semblait prometteuse. Mais l'intérêt des fans a été sévèrement refroidi en apprenant que la chose prendrait une approche jeu-service. Après moult reports, le jeu sortait le 30 janvier dernier, avec des résultats catastrophiques. Rocksteady et Warner Bros. Games ne sont clairement pas rentrés dans leurs frais, et le jeu est devenu l'un des plus cuisants échecs commerciaux de l'année.

Neuf mois plus tard, nous apprenons une triste mais prévisible nouvelle : le studio derrière les iconiques jeux Batman Arkham paye les pots cassés avec une vague de licenciements. Plus précisément, c'est le département Qualité et Assurances qui a été le plus touché, avec 18 personnes ayant perdu leur emploi. De ce fait, un Suicide Squad déjà moribond risque de ne pas mieux se porter, tout du moins pour le temps qui lui est encore imparti. Pour l'heure, il serait a priori encore question de soutenir le jeu jusqu'à sa cinquième saison, attendue dans le courant de l'année prochaine.

Un retour aux sources pour la suite ?

Suite à cet échec retentissant, il a en effet été décidé d'arrêter les frais pour un jeu coûtant plus d'argent qu'il n'en rapporte. Espérons toutefois que cela n'impactera pas Rocksteady outre mesure, et que les talents du studio britannique (bien que de nombreux employés présents à la genèse du studio ont depuis quitté le navire) seront à l'avenir employés à meilleur escient. Les fans adoreraient les revoir travailler sur un nouveau Batman Arkham plus conventionnel qu'un Shadow exclusif à la VR. Compte tenu de son appétence pour l'univers DC Comics, un jeu centré sur Superman serait également souhaitable. Mais son éditeur Warner Bros. Games voit-il les choses de la même manière ? L'avenir nous le dira.

L'après Batman Arkham a définitivement fait mal à son studio. © Rocksteady/Warner Bros. Games

Source : Eurogamer