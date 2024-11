Après l'éclatant succès de Baldur's Gate 3, nous apprenions que Larian Studios souhaitait hélas couper les ponts avec Donjons & Dragons. Le propriétaire de la franchise, Hasbro, ne voulait toutefois pas s'arrêter en si bon chemin et entend bien capitaliser dessus. Son PDG, Chris Cocks, a ainsi confirmé auprès de Bloomberg qu'un nouveau jeu dans l'univers du jeu de rôle le plus populaire au monde est dans les cartons. À savoir le fameux Baldur's Gate 4 ?

Baldur's Gate 4 ou un jeu D&D similaire dans les cartons chez Hasbro

Ces derniers temps, la franchise Donjons & Dragons se porte mieux que jamais. Notamment grâce à des ambassadeurs emblématiques comme Critical Role, le joli succès d'estime qu'a été le film L'Honneur des Voleurs, mais surtout le chef d'œuvre absolu qu'a été Baldur's Gate 3. Souhaitant retrouver sa pleine indépendance, Larian Studios ne souhaite cependant pas, au grand dam des fans, retourner dans les Royaumes Oubliés. Hasbro et Wizards of the Coast doivent donc se débrouiller seuls pour trouver un autre studio capable de reprendre un flambeau lourd de sens pour Baldur's Gate 4.

Les jeux estampillés Donjons & Dragons à venir chez Habsro sont actuellement au nombre de quatre. Le plus avancé dans le domaine étant celui en développement chez Starbreeze (qui récupère tant bien que mal du flop Payday 3), sur l'Unreal Engine 5 et attendu courant 2026. Chris Cocks, le PDG d'Hasbro, en rajoute donc une couche en confirmant auprès de Bloomberg qu'un cinquième titre dans cet univers est en route, sans plus de détails, notamment s'agissant du studio en charge du projet. Cela pourrait donc indiquer la mise en chantier de Baldur's Gate 4.

Après la véritable masterclass de Larian Studios, on peut légitimement se demander ce que donnera cette suite sans les joyeux belges. Les studios talentueux dans le domaine du RPG ne manquent pas, mais l'ampleur proprement colossale et tentaculaire de Baldur's Gate 3 peut définitivement en intimider plus d'un. Si Baldur's Gate 4 il y aura, saura-t-il se démarquer et se montrer aussi excellent en tous points que son illustre aîné, en comptant potentiellement sur le retour de personnages aujourd'hui iconiques tels qu'Astarion ? L'avenir nous le dira.

L'avenir vidéoludique de Donjons & Dragons continue de s'écrire. © Hasbro/Wizards of the Coast

Source : Bloomberg