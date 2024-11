À l'origine, rappelons qu'Avowed aurait dû sortir courant novembre 2024. Ses quelques apparitions dans des événements Xbox n'avaient toutefois pas totalement convaincu les foules, notamment s'agissant de son gameplay. Son report au 18 février 2025 sur PC, Xbox Series et le Game Pass pouvait donc laisser supposer que son plutôt long développement ne se passait pas comme prévu. Si l'on en croit le patron de Microsoft Gaming, Phil Spencer, il n'en serait cependant rien.

Phil Spencer a Avowed les raisons du report du prochain RPG d'Obsidian

Annoncé pour la première fois en 2020, Avowed semblait être un RPG en monde ouvert à la première personne très ambitieux, avec une histoire entièrement dictée par nos choix et pas moins de 10 fins différentes. Développé par le talentueux studio Obsidian Entertainment, il était question de proposer une expérience à la The Elder Scrolls dans le fantastique univers de Pillars of Eternity, une série de C-RPG rendant un vibrant hommage aux cultissimes Baldur's Gate de BioWare. Les premières présentations du gameplay du jeu n'ont toujours pas été reçues avec un énorme engouement. Les combats semblaient en effet plutôt mous et confus. Notre première prise en main récente du jeu n'a hélas pas pu nous permettre de totalement balayer ces doutes.

Le report de la sortie d'Avowed de trois mois envoyait donc un signal potentiellement inquiétant, indiquant que le jeu n'est pas encore prêt. La raison derrière cette décision serait toute autre, selon Phil Spencer, dans le cadre d'une interview auprès de Game File. « Nous n'avons pas déplacé sa sortie pour laisser du temps à Obsidian, mais pour alléger le backlog de nos joueurs. On peut se le permettre avec Vessel of Hatred pour Diablo 4, puis Call of Duty Black Ops 6 et enfin Indiana Jones et le Cercle Ancien pour terminer l'année ».

Un backlog des joueurs cependant très chargé en février

Avowed arrive donc le 18 février sur PC et Xbox Series pour garnir le calendrier des écuries Xbox Game Studios en grosses sorties régulières. Sauf que cela ne vient clairement pas alléger le backlog des joueurs de tous horizons. Ce même mois de février, rappelons en effet que sortiront d'autres très gros morceaux : Assassin's Creed Shadows, Kingdom Come Deliverance 2, et surtout Monster Hunter Wilds. Le RPG d'Obsidian Entertainment parviendra-t-il à tirer son épingle du jeu avec une concurrence aussi rude ? Réponse dans trois mois.

