Initialement prévu en novembre 2024, Avowed a en effet été repoussé au 18 février 2025. Pas pour laisser du temps à Obsidian, mais pour « soulager le backlog des joueurs Xbox », dixit son grand patron, Phil Spencer. Le RPG visiblement très ambitieux du talentueux studio Obsidian Entertainment arrivera donc à cette date sur PC, Xbox Series et Game Pass... mais pas que !

Le monde d'Avowed s'installe sur de nouvelles Terres vivantes

Pour laisser la place en cette fin d'année 2024 au DLC Vessel of Hatred de Diablo 4, Call of Duty Black Ops 6 et Indiana Jones et le Cercle Ancien, Xbox a préféré repousser Avowed au 18 février 2025. Mois qui verra également sortir pour rappel de très gros titres tels que Assassin's Creed Shadows, Kingdom Come Deliverance 2 ou encore Monster Hunter Wilds. Le prochain jeu d'Obsidian Entertainment dispose cependant d'une particularité que les autres n'ont pas : un lancement non seulement sur PC, Xbox Series et le Game Pass, mais également sur... Battle.Net !

Après notamment Destiny 2 et la franchise Call of Duty d'Activision, Avowed est donc le nouveau jeu hors productions Blizzard à rejoindre le launcher emblématique. Il s'agit également du premier jeu estampillé Xbox Games Studios à se greffer à cette plateforme depuis le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Un lancement qui n'est certainement pas anodin. On peut en effet aisément imaginer que Xbox pourrait envisager à terme de transformer Battle.Net en une alternative maison à Steam ou l'Epic Games Store sur PC.

Outre l'annonce du lancement d'Avowed sur la plateforme d'Activision Blizzard, Xbox en a profité pour mettre en avant une édition Premium du jeu tarifée à 99,99 euros. Désormais ouverte aux précommandes, celle-ci propose des packs de cosmétiques, un artbook numérique, la bande-son du jeu, et cinq jours d'accès anticipé, pour être donc en mesure de lancer l'aventure le 13 février (une pratique qui pour rappel fait en ce moment beaucoup polémique).

Source : Blizzard Entertainment sur X.com