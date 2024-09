En une seule saison, le show d'animation Arcane s'est imposé comme l'une des meilleures séries Netflix. Une incursion dans le monde de League of Legends qui a créé un vrai engouement dépassant largement le cadre de la licence. L'adaptation, qui a notamment impressionné par ses visuels, a su séduire les néophytes de LoL. Mais comme annoncé par Riot et Netflix, il n'y aucun plan pour faire durer la série dans le temps, et la conclusion sera mise en ligne très prochainement.

Un nouveau trailer pour la série Arcane sur Netflix

La saison 2 de la série Arcane sera donc déjà la dernière et sera disponible en novembre 2024 sur Netflix. La firme au N rouge ménage encore le suspens de la date définitive, et on en saura pas plus aujourd'hui. À quelques jours de la Netflix Geeked Week 2024, la plateforme SVOD vient de diffuser un nouveau trailer de malade qui donne toujours envie pour Arcane Saison 2. Et il se pourrait bien que les extraits montrés vous soient familiers. Pourquoi ? Il est arrivé un malencontreux événement à la série d'animation puisque les cinq premiers épisodes ont été uploadés sur la Toile après un piratage du service ce streaming vidéo.

Des leaks qui ont mis en colère les fans. Pour éviter de subir des spoilers, la communauté s'est donc organisée pour supprimer toutes les révélations éventuelles sur des forums comme Reddit. Malgré cela, attention si vous avez prévu d'aller à la pêche aux infos sur la suite d'Arcane, car les modérateurs n'ont peut-être pas pu enlever tous les messages. Dans cette saison 2, vous allez retrouver Vi (Hailee Steinfeld), Jinx (Ella Purnell) ou encore Caitlyn (Katie Leung) et d'autres membres du casting. « Tout regarder brûler » tease la description de la nouvelle bande-annonce d'Arcane Saison 2.

Que retenir de plus ? Qu'il va y avoir de la grosse bagaaarrrre et des visuels encore totalement dingues, grâce au talent des équipes de Fortiche de Production. Une société française qui a pris encore du galon après la réussite de la première saison d'Arcane. On devrait donc en prendre plein la vue, comme pour les précédents épisodes.

Source : Netflix France.