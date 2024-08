La saison 2 d’Arcane est particulièrement attendue au tournant. Chaque extrait, chaque image, sont décortiqués par la communauté de fans, avides de la moindre information sur la suite des aventures de Vi, Caitlyn et Jinx. Malheureusement, l’attente a viré au cauchemar pour eux, Netflix et le studio Fortiche. L’un des partenaires de post-production du géant de la SVOD a été victime d’un piratage sans précédent. Plusieurs films et séries d’animation ont leaké dans leur quasi-intégralité et dans une version non finie. La saison 2 d’Arcane en fait malheureusement partie et beaucoup d'utilisateurs craignaient que par la force des choses qu'elle soit repoussée. Alors que Netflix s’évertue à endiguer la fuite et les spoilers qui vont avec, la série League of Legends dévoile de nouvelles images officielles.

Pas de retard pour la saison 2 d'Arcane

Si certains se posaient la question, non. La saison 2 d’Arcane ne sera pas repoussée malgré le récent piratage. Netflix et Fortiche profitent d'une nouvelle vidéo pour reconfirmer la sortie de la série en novembre 2024. Toujours pas de date précise en revanche, il faudra sûrement patienter jusqu’aux Netflix Geeked le mois prochain, où nos amis de Piltover feront une apparition que l’on espère remarquée. Pas de trailer cette fois donc, mais bien un extrait d’une bonne petite minute et un poster. On y retrouve Jinx, pourchassée et sur le point de se faire capturer avant qu’elle ne reçoive l’aide d’une personne inattendue. Vous connaissez le dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Comme beaucoup de fans l’avaient prédit, Jinx et Sevika vont finalement faire équipe dans la saison 2 d’Arcane. Pas dit que la hache de guerre soit entièrement enterrée, ceci dit.

Pour rappel, Netflix et Fortiche ont confirmé que les histoires Jinx, Vi et leurs camarades se termineront en novembre prochain. Arcane baissera le rideau avec sa saison 2, mais le studio français est loin d’en avoir fini avec League of Legends. L’univers du jeu vidéo continuera donc de s’étendre avec au moins une autre série, qui se déroulera sans aucun doute dans une autre région de la licence. Ce ne sont clairement pas les personnages, événements et lieux emblématiques qui manquent.