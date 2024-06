La saison 2 d'Arcane se montre encore et nous promet du très, très lourd. Une simple image qui en dit pourtant très long sur la suite des évènements de cette série ultra appréciée.

L’année va être riche, très riche sur Netflix. Beaucoup de séries à succès vont rempiler tout au long de l’année, sans compter les nouvelles sorties. Après notamment la série Avatar en début d’année, ou encore le retour des Chroniques de Bridgerton, suite attendue depuis un bon moment, Squid Game aura lui aussi bientôt droit à sa nouvelle saison au même titre qu’Arcane, l’une des séries les plus appréciées de la plateforme.

Netflix nous partage une nouvelle images pour annoncer la saison 2 d'Arcane... et ça en dit long

Le studio Fortiche, Riot Games et Netflix mettront en ligne la saison 2 d’Arcane dès le mois de novembre. Un premier teaser nous avait été dévoilé par Riot Games et cela avait pris instantanément tant la suite est ardemment attendue. Mais cela ne suffisait visiblement pas puisque Netflix a fraîchement dévoilé un nouveau visuel pour annoncer la saison 2 d’Arcane, et cela en dit long…

L’image promo que nous partage Netflix est une reprise de celle de la première saison. On y voit ici une Jinx adulte serrer la tête de sa sœur Vi contre sa poitrine. Là où pour la saison 1, c’était Vi qui serrait sa jeune sœur contre elle pour la rassurer.

- ALERTE SPOILER - Ce que ça nous dit sur la saison 2

A partir d'ici, on va parler en dur et il va y avoir des spoilers de la première saison d'Arcane ainsi que pas mal d'infos concernant l'univers d'Arcane et League of Legends qui pourraient aussi spoiler. Vous êtes prévenus !

L’illustration en dit très long sur la tournure des événements. Contrairement à l’image de la première saison qui se voulait rassurante, une grande sœur protégeant tant bien que mal sa petite sœur du monde qui l’entoure, la nouvelle est anxiogène, menaçante. Vi n’a clairement pas l’air rassurée, le regard est vif. Quant à Jinx, elle est ici menaçante, dominante et glaçante. C’est à son tour de prendre le dessus, mais là où Vi avait un rôle de protectrice, Jinx est destructrice.

Pour rappel, à la fin de la première saison, Jinx bombardait Piltover, ni plus ni moins. Un gigantesque attentat qui laissera assurément des traces. Vi a échoué, tentant sans cesse de ramener sa petite sœur traumatisée à la raison, la protégeant même des autorités… et Jinx a franchi un cap, un très gros cap qui sera certainement un nouveau point de non-retour pour sa psyché d’ores et déjà bien attaquée.

Les fans de League of Legends savent que, précédemment, dans le lore du personnage, il était dit qu’elle avait fait quelque chose de si affreux qu’elle en était marquée à vie. Bien qu’Arcane réécrive (pour de bon) l’histoire des personnages, il prend le même chemin. De toute façon nous étions prévenu, « la saison 2 d'Arcane va nous dévaster », ce sont les mot d'Ella Purnell, la voix VO de Jinx.



A gauche la saison 2, à droite la saison 1

D'autres surprises à venir dans Arcane

La saison 2 devrait donc être particulièrement intéressante à plusieurs niveaux. La relation entre les deux sœurs va clairement être mise à mal. Sans compter que Caitlyn entrera certainement dans la danse pour de bon cette fois. Là encore les fans du MOBA savent qu’il y a un vrai passif entre elle et Jinx. Une rancœur que la shérif de Piltover a de coincée entre la gorge et lorsqu’elle ne nourrit pas les Yordles pour la chasse, c’est Jinx qui est sa cible prioritaire.

Durant cette saison 2, nous découvrirons certainement la nouvelle vision qu’ont Riot Games et Fortiche de ces événements, même si les raisons sont désormais posés. Comment va elle réagir après avoir été témoin de l'attentat ?. En sus, un autre gros problème pourrait bien mettre en danger tout ce beau petit monde dans la prochaine saison, Warwick…

Mais quel final !

Un nouvel ennemi imposant dans la saison 2

Warwick dans League of Legends Warwick, c’est l'immense créature que l’on peut apercevoir suspendue dans le laboratoire de Singed dans le teaser partagé par Riot Games. L’identité réelle de ce Warwick d’Arcane n’est pas connue pour le moment. Même si beaucoup ont déjà fait leur avis sur la question et pensent qu’il s'agirait du père de Vi et Jinx (l’occasion pour les jeunes femmes de coopérer ?). Encore une fois, si l’on se réfère au lore d’origine de League of Legends, Warwick est une créature créée dans les bas-fonds de Zaun (ce qui est le cas ici) et qui est conçue pour la traque. Il chasse sans relâche ses cibles, les traque jusqu’à ce que mort s’en suive. Une réelle menace qui pourrait bien rebattre les cartes ici aussi.

Beaucoup de choses sont attendues dans cette saison 2 d’Arcane. Plus qu’à patienter en attendant une vraie grosse bande-annonce. Et plus tard les épisodes d’ici le mois de novembre, exclusivement sur Netflix bien entendu.