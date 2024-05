Si vous suivez l’actualité autour de Netflix, vous savez que la plateforme SVOD garnit son catalogue chaque semaine avec des nouveautés. Des films et séries en pagaille à ne plus savoir quoi en faire, mais qui touchent généralement le plus grand nombre. En revanche ce mois-ci, comme ça arrive parfois, une série extrêmement attendue, une série événement même, fait son grand retour, et ça n’est pas passé inaperçu.

La grosse série évènement du moment enfin dispo sur Netflix

À peine sortie et c’est déjà un carton, la saison 3 des Chroniques de Bridgerton est dispo dès aujourd’hui sur Netflix. Sur les réseaux sociaux, c’est un véritable déluge de réactions positives dans leur grande majorité. Les fans sont aux anges alors qu’ils n’ont très certainement pas pu tout binge-watché en si peu de temps.

Pour les quelques-uns qui dorment au fond, Les Chroniques de Bridgerton, c’est quoi ? C’est une série américaine créée par Chris Van Dusen et Shonda Rhimes qui s’inspire des romans du même nom écrits par l’autrice Julia Quinn. Des best-sellers adaptés ici en une série haute en couleur à la réalisation de pointe. Les Chroniques de Bridgerton nous embarquent dans le Londres du XIXe siècle. On y suit principalement deux familles fortunées, les Bridgerton et les Featherington.

Colin Bridgerton (Luke Newton) et Penelope Featherington (Nicola Coughlan)

Une nouvelle saison sous haute tension

Durant maintenant trois saisons, on vivra leurs histoires d’amour, de trahison et de conflit, souvent politiques, mais pas que. La série est réputée pour ses trames prenantes, ses personnages mais aussi ses costumes ou encore son écriture. C’est un véritable phénomène sur Netflix depuis sa sortie en 2020 et après une longue pause, la troisième saison démarre enfin avec sa première partie ce 16 mai 2024. La seconde partie arrivera quant à elle le 13 juin prochain. Il n’y aura donc pas trop de temps à patienter d’ici là.

Pour cette nouvelle saison des Chroniques de Bridgerton, les fans pourront retrouver une bonne partie de leur casting fétiche comme Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Simone Ashley (Kate Sharma - Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope Featherington) ou encore la charismatique Golda Rosheuvel (la Reine Charlotte). Une saison prometteuse qui, cette fois, devrait se concentrer en partie sur Colin Bridgerton, interprété par Luke Newton, et son histoire avec Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Tension, amour, coups dans le dos… on va encore avoir le droit à la totale.