La série Arcane est l'une des plus grandes réussites de Netflix, que ce soit d'un point de vue des audiences ou des critiques. Une adaptation de l'univers de League of Legends, conçue par les français de Fortiche en collaboration avec Riot, qui a battu des records. Très rapidement, le show télévisé s'est imposé et la semaine qui a suivi son lancement, c'est même devenue le programme anglophone le plus regardé de la plateforme. Une saison 2 était donc obligatoire, mais ce sera la dernière.

Un collector pour la saison 1 de la série Arcane de Netflix

La saison 2 d'Arcane sera disponible sur Netflix en novembre 2024. Pour l'instant, on en sait pas plus sur la date exacte, mais attendez-vous à ce qu'il y ait une vraie conclusion. La production n'a visiblement pas voulu tirer sur la corde, mais ça ne veut pas dire que Riot Games, Netflix, et pourquoi pas Fortiche, ne retravailleront pas ensemble pour étendre l'univers de League of Legends. Il est suffisamment riche pour cela et il y a encore beaucoup d'histoires à raconter. Si vous avez été éblouis par la série, comme des millions de téléspectateurs, et avaient été embarqués dans ce récit, même sans rien connaître à LoL, il y a une belle surprise.

Comme prévu il y a quelque temps, un sublime coffret collector 4K UHD / Blu-ray d'Arcane débarque avec une sortie calée au 28 octobre 2024. Soit avant la mise en ligne de la saison 2 sur Netflix. Une édition complète avec l'intégralité des épisodes de la saison 1 d'Arcane en 4K UHD et Blu-ray également. Cette version s'accompagne de plusieurs goodies et d'un magnifique boitier pour contenir le tout.

Épisodes 1 à 9 au format 4K UHD et Blu-ray

Plus de 3 Heures de bonus vidéo

Artwork original

Grand dé « Hexcore » exclusif en Métal d20

7 dés « Hex Crystal » en résine à cœur Liquide

Pochette pour dés en velours

Poster réversible Fête du Progrès avec graffitis originaux par Jinx

6 cartes collector avec dessins par Powder

La carte Piltover de Catherine







