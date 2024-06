La saison 2 d’Arcane arrive à grands pas ! Netflix et Riot Games nous donnent rendez-vous à la fin de cette année pour voir la suite des (més)aventures de Vi et de sa frangine et désormais ennemie, Jinx. Après le succès et l’ultra popularité de la première saison, le studio Fortiche est attendu au tournant pour cette seconde partie, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attente commence doucement à être longue.

La saison 2 d'Arcane nous partage encore de très belles images

Qu’à cela ne tienne, la communication autour de la saison 2 s’active sérieusement. Arcane ne cesse de faire parler d’elle depuis son premier teaser. Il y a peu, Netflix nous partageait une première image qui donnait d’office le ton de cette seconde saison. Peu de temps après, c’est une petite vidéo qui est venue nous mettre l’eau à la bouche en dévoilant quelques images des héros d’Arcane, et maintenant ce sont deux nouvelles images qui viennent d’être dévoilées au festival d’Annecy cette fois.

Deux belles images promotionnelles pour la saison 2 qui mettent en vedette les héroïnes de la série. Vi, toujours prête au combat, et Jinx, en train d’imaginer on ne sait quelle machine destructrice. On vous l’accorde, encore une fois c’est bien maigre comme visuel, mais malheureusement ni Netflix ni Riot Games ne semblent décidés à nous en dire plus.

On pensait que la grande cérémonie du Summer Game Fest aurait pu nous en dire davantage, mais c’est Among Us qui a tiré la couverture dans la catégorie des adaptations. La saison 2 d’Arcane, quant à elle, se fait encore désirer, mais les infos ne devraient plus trop tarder à tomber… je l’espère au moins autant que vous.