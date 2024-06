De manière assez rare pour être soulignée, Netflix et Riot Games ont ainsi signé un partenariat avec le distributeur indépendant GKIDS. Cela leur octroie les droits transactionnels mondiaux (à l'exception de la Chine) pour distribuer Arcane dans différents formats physiques et numériques. Une nouvelle page se tourne donc pour l'œuvre magistrale des français de chez Fortiche.

Nouvelle étape franchie pour le carton Arcane

Pour rappel, c'est à GKIDS que l'on doit également la distribution d'une version physique du film Le Garçon et le Héron, dernière œuvre en date du légendaire Hayao Miyazaki. La société indépendante décroche ainsi les droits de distribution d'une autre œuvre d'exception avec la première saison d'Arcane. Dans un communiqué de presse, elle partage cette belle surprise avec un visuel officiel de la version physique à venir plus tard dans l'année.

Cette distribution prendra différentes formes, d'une édition numérique à une édition premium en passant par une édition Blu-Ray 4K. GKIDS ne manque pas de partager son excitation pour ce partenariat privilégié avec Netflix et Riot Games. « Nous sommes excités de travailler avec nos amis de chez Riot Games pour distribuer le carton Arcane aux fans dans le monde entier. Nous sommes d'énormes fans de la série, et notre équipe s'éclate à collaborer avec les esprits créatifs de Riot et Fortiche pour emballer cet incroyable cadeau aux fans. Nous rêvions de ce projet sur la pelouse d'un lac à Annecy, et nous sommes très heureux d'annoncer cette collaboration en ce même lieu, le véritable berceau de l'animation ».

Trois ans après une éclatante première saison lauréate de nombreuses et prestigieuses récompenses, le talentueux studio d'animation français Fortiche va nous remettre une énorme claque avec une saison 2 très attendue courant novembre. La distribution de la précédente saison pourrait être concomitante. La prochaine saison sera toutefois la dernière d'Arcane. Mais d'autres projets d'animation dans l'univers de League of Legends sont déjà dans les cartons. Les possibilités de cet énorme univers imaginé par Riot Games sont nombreuses, pour le plus grand plaisir des fans.