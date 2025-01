Apple TV+ ajoute aujourd'hui la nouvelle saison d'un de ses meilleures séries et accessoirement l'une des plus chères de l'histoire.

Apple TV+ compte bon nombre de séries à succès et la plupart sont toujours en cours comme Silo ou encore l’hilarante Mythic Quest par exemple. Mais il y a bien une série qui sort du lot, ne serait-ce que par la proportion qu’elle prend désormais puisqu’elle fait partie d’une des séries les plus chères de l’histoire, non loin derrière Games of Throne ou encore Stranger Things. Et pourtant, il y a clairement moins d’effets, chose qui coûte généralement extrêmement cher. En tout cas, Apple TV+ mise très gros dessus, et la nouvelle saison vient de débarquer.

La nouvelle saison de ce carton d'Apple TV+ est dispo dès aujourd'hui

Les fans l’auront compris, on parle bien sûr ici de Severance qui rempile pour une seconde saison très attendue. D’ailleurs, celle-ci divise déjà puisque ceux qui l’ont déjà vu restent encore un peu perplexes. Certains n’en disent que du bien, d'autres au contraire, sont très acides tandis qu’une poignée de spectateurs restent entre deux eaux. Les points positifs et négatifs sont en tout cas les mêmes d’un côté comme de l’autre. Le casting, notamment ce cher Adam Scott, est au top et l’univers de la série intrigue toujours autant. Mais ce sont visiblement les intrigues qui perdent un peu en puissance d’après celles et ceux qui ont déjà pu voir une poignée d'épisodes en avance. Il n'empêche que la saison 2 de Severance reste bien au-dessus d’un bon nombre d’autres séries, ce qui en fait l’une des meilleures actuellement, à la grande joie des fans et assurément d’Apple TV+.

Severance devrait d’ailleurs revenir au moins pour une saison 3. Ben Stiller, producteur, a affirmé que le travail avait déjà commencé et qu’il était d’ailleurs, sur le papier, possible de continuer pour un très long moment. Tant que les spectateurs s’y retrouvent, pourquoi arrêter ?

La saison 2 de Severance est disponible aujourd’hui sur Apple TV+.