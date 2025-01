Les abonnés à Apple TV+ vont très certainement adorer la nouvelle. L’une des meilleures séries de la plateforme et accessoirement l’une des plus chères de l’histoire (oui, oui) va revenir pour une nouvelle saison. Inutile de dire que cette dernière va être vivement surveillée, d’autant que la saison 2 a quelque peu divisé.

Une nouvelle saison pour l'une des meilleures séries d'Apple TV+

Apple TV+ a de très nombreuses séries à succès dans son catalogue, et si l’une d’entre elles fait vraiment sensation, c’est bien Severance. Après une première saison à succès, la série a mis le paquet pour sa seconde en faisant exploser le budget, faisant d’elle l’une des séries les plus chères de l’histoire, non loin derrière Stranger Things ou encore Game of Thrones. Et si l’univers de Severance et son casting, fascinent toujours autant, il semblerait que cette saison 2 divise les fans. Si les acteurs et actrices sont une fois de plus félicités, c’est visiblement l’intrigue qui souffle le chaud et le froid.

En tout cas, la réception est suffisamment bonne et le succès bien réel, puisqu’une nouvelle saison a visiblement été commandée. Ben Stiller, producteur de la série, avait déjà annoncé le mois dernier qu’une saison 3 était largement envisageable tant que le succès était au rendez-vous. Il semblerait que ce soit le cas, puisqu’une saison 3 est bien répertoriée désormais. Elle est prévue pour couvrir la prochaine période et devrait donc arriver d’ici 2026 très certainement, mais rien n'est encore gravé dans le marbre. On attendra d’avoir davantage de nouvelles pour tirer tout ça au clair.

Pour l’heure, vous pouvez dès maintenant retrouver les deux premières saisons de Severance sur Apple TV+.

Source : Collider / directories.wga