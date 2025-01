Dernièrement, Apple TV+ fait les gros titres chez les fans de SVOD et pour cause, la saison 2 de Severance arrive à grands pas et les premiers retours sont déjà tombés, tandis que la saison 2 de Silo est en cours de diffusion. Prochainement, c’est une autre série très appréciée qui fera son grand retour avec une quatrième saison très attendue par les fans, et ça s’annonce hilarant.

Une série adorée d'Apple TV+ revient avec une nouvelle saison

Lorsque l’on pense à Apple TV+, on pense à Severance, See ou encore Silo, Morning Show et Ted Lasso, mais il y a une autre série que les fans adorent sur la plateforme, Mythic Quest. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Mythic Quest est une sitcom qui nous fait suivre le quotidien d’un studio de développement de jeux vidéo. Le truc, c’est que la plupart des devs sont tous des illuminés, comme souvent dans ce genre de série. Drôle, avec une palette de personnages variés et attachants, Mythic Quest a rapidement trouvé son public au point d’être renouvelée plusieurs fois. Elle reviendra dès le 29 janvier sur Apple TV+ avec une saison 4 très attendue par les fans.

Pour ce grand retour, tout le casting sera de retour, et il y a du beau monde. On peut par exemple citer Ashly Burch, actrice que les joueurs connaissent sûrement pour avoir prêté sa voix à Aloy dans Horizon, Tiny Tina dans Borderlands ou encore Chloé dans Life is Strange. On retrouvera aussi Danny Pudi, ex Abed dans la série culte Community qui reviendra prochainement, mais aussi Charlotte Nicdao et Rob McElhenney que l’on a déjà vu ailleurs sur petits écrans.

En attendant la saison 4 fin janvier, vous pouvez déjà retrouver l’intégralité des trois premières saisons sur Apple TV+.

Source : Apple TV+