On parle constamment de Netflix, Prime Video ou Disney+, mais d'autres plateformes SVOD sont également sur le marché à l'image de Paramount+, Universal+ ou d'Apple TV+. Après seulement cinq ans d'existence, le service streaming vidéo de la firme à la pomme s'est révélé être un concurrent extrêmement sérieux. Pas pour la quantité des programmes disponibles, mais bien pour la qualité des films et séries 100% originales. Une philosophie presque à l'opposé des autres offres du secteur, mais qui fonctionne vraiment.

Une série phénomène Apple TV+ revient bien en 2024

Apple TV+ ne boxe donc définitivement pas dans la même catégories que les plateformes de SVOD habituelles. La firme à la pomme y voit probablement un business bien secondaire, ce qui la pousse peut-être à être plus enclin à faire passer en priorité la pertinence des films et séries sur lesquels elle mise. 250 millions de dollars ont par exemple été dépensés pour sécuriser l'exclusivité du dernier film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.

Mais si le service fait aussi la une et qu'elle obtient régulièrement des bons mots de la presse, c'est pour ses séries originales. Les shows télévisés se voient souvent décerner des récompenses, comme la récente production SF Silo avec Rebecca Ferguson (Dune). Et parmi les incontournables Apple TV+, on trouve la série Severance qui a reçu une véritable pluie d'éloges de toutes parts. Adam Scott a d'ailleurs décroché le Golden Globes 2023 du Meilleur Acteur, tandis que John Turturro est reparti avec la statuette du Meilleur Acteur dans un second rôle lors de la cérémonie.

Ca raconte quoi ? Voilà un aperçu avec le résumé : « Mark dirige une équipe d'employés de bureau dont les souvenirs ont été scindés chirurgicalement en fonction de leur vie professionnelle et de leur vie privée » synopsis officiel (via Apple TV+). Pourquoi en reparler aujourd'hui ? Avec le succès de la première saison, une saison 2 de Severance a été commandée. Sera t-elle bientôt disponible sur Apple TV+ ? Oui. Il n'y a pas encore eu de date communiquée, mais la bonne nouvelle est que le tournage s'est achevé. La saison 2 de Severance devrait donc bien être prête pour un lancement plus tard dans l'année. Et vous, êtes-vous tombés sous le charme de la série ?