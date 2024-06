Among Us a fait une entrée remarquée lors du Summer Game Fest avec un premier aperçu vidéo de la fameuse série TV animée. Alors, ça donne envie ou pas ?

L'univers d'Among Us s'étend au-delà des jeux vidéo avec l'annonce d'une nouvelle série animée, dévoilée au Summer Game Fest 2024. Inner Sloth, le développeur du jeu, a partagé un premier extrait de cette adaptation très attendue, mettant en avant le thème principal de la série. On ne va pas se mentir, personne ne s'y attendait vraiment. Eh oui.

Among Us et son nouveau projet

Le clip présenté offre un aperçu amusant et fidèle à l'esprit du jeu. On y voit le Capitaine Rouge interrompu en pleine partie par une alerte sur son écran, ainsi que Jaune et Marron préparant une pizza, ignorant qu'un Imposteur se faufile derrière eux. Ce mélange de comédie et de suspense rappelle les moments de tension et de convivialité qui ont fait le succès du jeu original. La série est produite par CBS Studios et animée par Titmouse, connu pour des séries telles que Big Mouth et Star Trek: Lower Decks. Owen Dennis, scénariste et artiste de storyboard pour Regular Show, dirige le projet, promettant une qualité narrative et visuelle élevée.

En mars 2024, Inner Sloth et CBS ont révélé les premiers membres du casting, incluant des acteurs de renom tels qu'Elijah Wood, Ashley Johnson, Randall Park, et Yvette Nicole Brown. Ces talents ajoutent une dimension supplémentaire à la série, attirant à la fois les fans du jeu et les amateurs de séries animées de qualité.

Among Us a connu un regain de popularité sans précédent depuis 2020, en grande partie grâce aux confinements mondiaux liés à la pandémie de COVID-19. Initialement lancé en 2018, le jeu n'avait pas rencontré un succès immédiat. Cependant, son concept de déduction sociale a capté l'attention des joueurs cherchant à maintenir des liens sociaux en ligne. L'adaptation de Among Us en série animée s'inscrit dans une tendance plus large d'expansion des franchises de jeux vidéo dans d'autres médias.