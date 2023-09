Après les nouveautés Prime Video de septembre 2023, que diriez-vous de récupérer des jeux et des contenus pour ces derniers sans débourser un centime de plus ? Cela fait en effet partie des nombreux avantages de l'abonnement du géant américain. Chaque mois, les joueurs consoles et PC peuvent recevoir des titres complets ou des bonus intéressants pour progresser dans leurs jeux favoris. Quoi de beau dans le programme Amazon Prime Gaming en septembre 2023 ? On vous livre toutes les infos à retenir et les choses à ne pas manquer.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de septembre 2023

En août 2023, le programme a offert de grosses licences aux joueurs avec Payday 2, idéal avant la sortie de Payday 3, Star Wars : Le Pouvoir de la Force 2, ou encore Farming Simulator 19. Pour les nouveaux jeux gratuits Amazon Prime Gaming de septembre 2023, le service misera encore sur une simulation de renom adorée par les fans de foot. Les amatrices ou amateurs d'enquête, de RPG tactique ou encore de 4X, devraient également y trouver leur compte. Tous les titres, qui seront disponibles à partir du 7 septembre prochain, sont uniquement téléchargeables sur PC via différents launchers.

7 septembre 2023

Football Manager 2023 (Epic Games Store) - Quasiment un an après sa sortie, la référence en matière de jeu de management sportif fait partie des nouveautés Amazon Prime Gaming de septembre 2023. Un beau cadeau car même si cet épisode ne se renouvelle pas, le plaisir reste intact. D'autant que comme indiqué dans notre test, il vous est enfin possible de « jouer avec les vraies licences des compétitions européennes ».

14 septembre 2023

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim (GOG) - Vous voulez vous lancer dans un autre 4X après le fantastique Humankind ? Ozymandias: Bronze Age Empire Sim, qui a été plutôt bien accueilli sur Steam et par les joueurs sur Metacritic, sera peut-être fait pour vous. La volonté du studio The Secret Games Company était de produire un 4X « simplifié » avec pour objectif final de laisser aux joueurs construire son empire en « quelques clics ». Un titre qui retrace l'Âge du Bronze.

Absolute Tactics: Daughters of Mercy (Amazon Games App) - Pour faire une pause entre deux parties du gargantuesque Baldur's Gates 3, pourquoi pas donner sa chance à Absolute Tactics: Daughters of Mercy ? Il s'agit aussi d'un RPG au tour par tour où la tactique prime avant tout autre chose. Une vision moderne du genre qui n'a visiblement pas convaincu les utilisateurs Steam pour le coup. Mais vu que c'est gratuit avec le programme Amazon Prime Gaming de septembre 2023...

21 septembre 2023

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space (Amazon Games App) - Ce n'est évidemment pas Starfield, mais le jeu propose de vivre une aventure spatiale aux commandes de Dexter Stardust. Un fan de tacos qui va devoir se confronter à un robot menaçant de la planète X. Tout un programme.

Shotgun King: The Final Checkmate (Amazon Games App) - Vous cherchez un rogue-like stratégique au concept original ? Shotgun King The Final Checkmate vous tend les bras. Vous contrôlez un Roi équipé d'un fusil à pompe qui doit dézinguer les pièces blanches, en se frayant bien entendu un chemin jusqu'au Roi adverse. « Après chaque niveau, vous pourrez choisir entre deux combinaisons aléatoires d'une amélioration pour votre fusil et vous, et d'une amélioration pour l'armée adverse » (via Steam).

28 septembre 2023

Unsolved Case: Murderous Script Collector's Edition (Legacy Games Code) - La sélection de jeux gratuits Amazon Prime Gaming de septembre 2023 joue encore la carte de la variété avec un jeu d'enquête. Des investigations qui traitent de drames personnels et familiaux, de cas désespérés, qui réservent visiblement bien des surprises aux joueurs.

Hundred Days Winemaking Simulator (Amazon Games App) - Après le simulateur de gestion d'une équipe de foot, vous allez pouvoir découvrir l'univers des vignobles. Oui Hundread Days vous laisse développer votre propre vignoble avec tout que cela implique. Choix des vignes, dates des vendanges, les vins à vendre etc. Et la maîtrise de la gueule de bois peut-être ? Ce nectar n'aura plus de secret pour vous !

Les contenus gratuits pour les abonnés Amazon Prime Gaming

En plus des jeux gratuits Amazon Prime Gaming de septembre 2023, tous les abonnés ont le droit à d'autres contenus. Il s'agit de packs qui pourront peut-être vous sauver la mise. Et pour ce mois-ci, il y a du très, très beau monde. On commence avec le « Sauts de niveau +4 » de Diablo 4. Un avantage qui permet d'avancer plus vite dans le Battle Pass. Ensuite, vous pouvez prétendre à « passe de combat premium et une Baie Nanana argentée » dans Pokémon GO. Le cultissime World of Warcraft vous invite à vous équiper de la Transmogrification Tabard de la brillance. Enfin, vous allez être en mesure de « booster votre équipe avec Quinnen Williams 96 OVR et un uniforme de l'NFC South » dans Madden NFL 2023.

Ces contenus Amazon Prime Gaming prennent fin aux dates suivantes :