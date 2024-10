C’était déjà il y a dix ans de ça, Alien Isolation premier du nom nous faisait frissonner sur consoles et PC grâce à son ambiance aux petits oignons et sa fidélité à toute épreuve. Une leçon à la fois d’adaptation et de survival horror. Nous étions la proie, Amanda Ripley, dans une immense station ravagée Sebastopol. Seule, isolée. Un jeu qui laissera derrière lui des traces et des souvenirs toujours intacts dans l’esprit des joueurs. Mais pour ce dixième anniversaire du jeu, le studio Creative Assembly a fait une annonce qui va tout changer.

Alien Isolation 2 est une réalité, c'est officiel cette fois

On l’attendait depuis un très, trop long moment, Alien Isolation 2 est bel et bien une réalité. Pour souffler la dixième bougie de son premier bébé, Creative Assembly a carrément annoncé… la suite ! Oui, Alien Isolation 2 arrive bientôt sur console et PC et pour le moment, malheureusement, on ne sait rien de plus. Le studio nous fait monter la sauce dans un communiqué pour remercier les fans et affirme avoir entendu la détresse des joueurs. Il confirme finalement le développement de sa suite, et conclu brièvement en déclarant qu’il donnera des nouvelles prochainement, en temps voulu.

À quelques semaines d’un des plus gros rendez-vous vidéoludiques annuels, il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons pas. Les Game Awards seraient la passerelle toute trouver pour une première bande-annonce d'Alien Isolation 2. En tout cas, la nouvelle fait déjà grand bruit et les fans n’attendent plus qu’une chose : des infos. Patience, patience…

Alien Isolation premier du nom est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Bien entendu, le jeu est totalement jouable sur PS5 et Xbox Series.