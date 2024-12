LEGO a vite réagi aux leaks sur ce prochain set d'une licence complètement magique. En plus de confirmer toutes les rumeurs, la firme a ouvert les précommandes sur la boutique officielle mais pas que.

Si vous aimez Harry Potter, Spider-Man, Iron Man, même Marvel tout court, vous allez être servis avec les futures nouveautés LEGO de janvier 2025. La société experte en briques a déjà annoncé plusieurs sets inédits dans ces univers avec une sortie en début de mois. Pour prendre les devants et assurer les livraisons dans les temps, la firme a dévoilé officiellement un nouveau set d'une licence absolument culte capable d'enchanter et de rassembler diverses générations.

Une nouveauté LEGO magique de janvier 2025 en précommande

On fera le point sur les sorties de janvier 2025 en temps voulu, mais plusieurs nouveaux sets LEGO Harry Potter arrivent dès le début de l'année prochaine. Parmi eux, il y a une version inédite, mais aussi moins chère, du Chemin de Traverse et de ses boutiques magiques. À partir du 1er janvier 2025, vous aurez l'opportunité de construire l'ensemble 76444 Harry Potter Les boutiques magiques du Chemin de Traverse. Un joli diorama qui peut s'exposer de différentes manières et qui comprend les divers magasins connus des fans (Ollivander, la boutique d'apothicaire de Mr Mulpepper...).

Ce set LEGO 76444 Harry Potter Les boutiques magiques du Chemin de Traverse est composé de 2750 pièces et contient 12 mini-figurines avec les personnages les plus emblématiques. Harry Potter, Hermione, des membres de la famille Weasley et bien d'autres encore sont présents dans la boîte. Comme d'autres sets, il a la particularité d'avoir plusieurs angles de vision avec une rue à deux côtés, ce qui offre davantage de possibilité dans la façon de l'exposer sur votre étagère.

76444 Harry Potter Les boutiques magiques du Chemin de Traverse

Référence : 76444 LEGO Harry Potter Les boutiques magiques du Chemin de Traverse

Dimensions : plus de 14 cm de haut | 8 cm de profondeur | 88 cm de large

Nombre de pièces : 2750

Nombre de mini-figurines : 12 (Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Fred Weasley, George Weasley, Lavande Brown, Ginny Weasley, Drago Malefoy, Narcissa Malefoy, M. Barjow...)

Age : 18+

Date de sortie : 1er janvier 2025

Prix : 199,99€