Si vous voulez faires des économies ou des cadeaux à l'approche de Noël, une belle promo sur plusieurs sets LEGO est actuellement en cours sur des franchises cultes. L'une des deux est d'ailleurs directement concernée par une nouvelle fuite. Pour entamer l'année 2025 sur les chapeaux de roues, le spécialiste des briques devrait offrir un agenda de sorties assez complet avec des séries totalement iconique qui reviennent très régulièrement, voire tout le temps, au catalogue. Préparez-vous à accueillir un set titanesque d'une licence culte qui a l'air incroyable.

Un set LEGO de janvier 2025 d'une licence magique se dévoile

On vous reparlera des nouvelles sorties LEGO de décembre 2024 très bientôt, mais pour l'instant, on s'intéresse à une autre nouveauté de janvier 2025 qui se confirme. Si le Chemin de Traverse de la saga Harry Potter vous fait rêver, sachez qu'un nouveau set arrive et qu'il a leaké pour de bon. À l'heure actuelle on n'a pas tous les détails, mais on sait que cette réplique sera constituée de 2750 pièces avec un lancement au 1er janvier 2025 en même temps que ces nouveaux sets LEGO Harry Potter. Malgré le nombre important de briques, le prix sera plutôt doux étant donné qu'il ne dépassera pas les 169,99€ normalement. C'est le prix déjà affiché par un revendeur allemand, mais à voir si ça se confirme. Le tarif US étant de 199$.

Ce set 76444 LEGO Harry Potter Diagon Alley Wizarding Shops permet de recréer l'emblématique Chemin de Traverse des films, livres et jeux, avec toutes les boutiques dédiées aux sorciers. Une construction assez massive et qui a fait le choix d'être un peu plus colorée. LEGO avait déjà sorti un set 75978 Harry Potter Le Chemin de Traverse, qui est toujours sur la boutique officielle, mais il était plus compact et bien plus cher. À voir si cette nouvelle version saura contenter ou non les fans les plus exigeants. Si l'on regarde le dessus de la boîte, on peut aussi s'apercevoir qu'il y aura 12 mini-figurines.