En l’espace d’une semaine, nous avons eu droit avec le Summer Game Fest 2026 et les conférences gravitant autour à une véritable pluie d’annonces et de trailers. Qu’il s’agisse des traditionnelles WORLD PREMIERE ou de nouvelles apparitions de titres déjà connus, les éditeurs et studios ont redoublé d’efforts pour nous en mettre plein la vue ou susciter l’excitation et la surprise. Pour saluer le travail des monteurs et metteurs en scène comme il se doit, voici donc une sélection des trailers qui nous ont le plus marqué, toutes conférences confondues.

Comme les jeux en eux-mêmes, les trailers peuvent entrer dans des catégories très différentes. Généralement, la toute première annonce d’un nouveau titre se fait via une cinématique avec assez peu de gameplay, qui nous prend donc par surprise en gardant le mystère jusqu’au bout, ou au contraire en met plein les yeux avec un spectacle permanent. On a également un mélange entre cinématique et gameplay concernant les jeux qu’on connaît déjà, souvent pour coïncider avec une sortie prochaine afin de créer de l’engouement à son sujet.

Enfin, pour de gros titres particulièrement attendus ou des exclusivités majeures, on a de plus en plus l’habitude d’avoir droit à des présentations de gameplay de plusieurs minutes. C’est donc un ensemble de ses possibilités qu’on a pu voir tout au long des différentes conférences avant et après la grande cérémonie du Summer Game Fest 2026 qu’on va compiler ici, dans l’ordre chronologique de leur apparition au fil du salon.

Marvel’s Wolverine a pleinement sorti les griffes au State of Play

Toute première annonce du State of Play qui a officieusement lancé le festival du Summer Game Fest 2026, Marvel’s Wolverine a ouvert les hostilités en force avec une longue séquence de gameplay aussi brutale que sanglante, et on a hâte d’incarner Logan quand il sortira ce 15 septembre 2026 sur PS5 !

Tomb Raider Legacy of Atlantis a multiplié les cascades acrobatiques

Après cela, c’était au tour de Tomb Raider Legacy of Atlantis de se montrer à nouveau avec un trailer de gameplay qui promet de très belles choses, et on frémit d’impatience à l’idée d’enfin retrouver Lara Croft dans le courant de l’année prochaine sur PC, PS5 Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Silent Hill Townfall a généré du malaise et de la friture avant le Summer Game Fest 2026

C’est ensuite une autre licence historique qui nous a fait trembler dans cette conférence pré Summer Game Fest 2026. Silent Hill Townfall promet d’apporter de nombreux twists à la légendaire franchise horrifique de Konami, et notre regard est rivé sur notre écran plein de friture en attendant le 24 septembre 2026 sur PS5 et PC.

Control Resonant nous a asséné une claque psychédélique

Dans un autre registre pour présenter la folie, Control Resonant a profité du State of Play pour nous régaler d’un trailer proprement impressionnant visuellement, qui pose les enjeux de son histoire, et avec un peu plus de gameplay qui va nous retourner le cerveau en attendant sa sortie le… 24 septembre 2026, lui aussi, sur PC, PS5 et Xbox Series.

Until Dawn 2 a choisi de nous pousser dans le vide

Contre toute attente, Until Dawn 2, développé par Firesprite, a créé la surprise en montrant à la fois son cadre paradisiaque, mais aussi la présence de Neil Newbon (Astarion de Baldur’s Gate 3) au casting, pour faire frissonner les fans en attendant sa sortie courant 2025, exclusivement sur PS5.

God of War Laufey a conclu de manière divinement carrée le State of Play

Ce State of Play en amont du Summer Game Fest 2026 s’est enfin conclu en beauté avec une longue présentation de gameplay de God of War Laufey, qui promet une aventure de haute volée dans la peau de l’épouse de Kratos, en compagnie d’un cube cosmique et d’un ruban doués de paroles parce que… pourquoi pas ? On surveille en tout cas cette divine exclusivité PS5 de près.

Resident Evil Veronica a créé une surprise Claire pour inaugurer la soirée du Summer Game Fest 2026

Place ensuite aux nombreux trailers qui ont ponctué la cérémonie officielle du Summer Game Fest 2026, avec en guise de toute première annoncé l’énorme surprise de Resident Evil Veronica avec une séquence en France qui a entretenu le mystère jusqu’au bout, pour une révélation plus percutante encore. On a hâte de retrouver Claire courant 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 !

Alien Isolation 2 a mélangé angoisse et excitation

On a ensuite eu droit à plusieurs annonces sur le thème de l’horreur dans le cadre du Summer Game Fest 2026, avec notamment enfin un trailer pour le tant attendu Alien Isolation 2 et son Xenomorphe plus terrifiant que jamais. Il faudra toutefois patienter encore un peu pour connaître sa date de sortie sur PC, PS5 et Xbox Series.

ILL nous a glacé le sang avec sa beauté proprement dérangeante

Encore un titre horrifique, mais ici plutôt par un aspect proprement dérangeant et dégoûtant, avec IIL par Team Clout, qui a profité du Summer Game Fest 2026 pour nous exhiber ses monstres malaisants, mais aussi poser quelques bases de l’histoire glaçante qui nous attend courant 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Blood Message a assuré le spectacle à travers toute la Chine durant le Summer Game Fest 2026

Place ensuite à quelque chose de moins oppressant, mais toujours sanglant avec Blood Message, un des grands invités du Summer Game Fest 2026, qui a assuré le spectacle avec un trailer épique et chargé en batailles marquantes à travers la Chine. On surveille tout cela de près, malgré l’absence d’une date de sortie pour l’instant sur PC, PS5 et Xbox Series.

The Blood of Dawnwalker nous avait préparé une belle Mascarade pour le Summer Game Fest 2026

Alors qu’on l’attend avec énormément d’impatience ce 3 septembre 2026, The Blood of Dawnwalker a profité du Summer Game Fest 2026 pour nous faire une belle surprise avec l’annonce d’une suite qui se déroulerait cette fois dans le présent, et qui pourrait donc impliquer une dynamique à la Vampire The Masquerade qui nous a définitivement mordu de curiosité.

Monster Hunter Wilds Ascendance nous a fait monter au septième ciel

On s’attendait à voir apparaître la grande extension de Monster Hunter Wilds, et le Summer Game Fest 2026 n’a pas déçu en nous mettant littéralement la tête dans les nuages avec Ascendance. Une seule chose à dire : vivement sa sortie courant 2027 pour repartir en chasse de Rang Maître sur PC, PS5, Xbox Series et potentiellement Switch 2 !

Stellar Blade Blood Rain nous a tout simplement décroché la mâchoire

Parmi les derniers trailers du Summer Game Fest 2026, Stellar Blade Blood Rain a pour nous frappé un très grand coup, d’une part avec une magistrale claque technique, une direction artistique typée cyberpunk du plus bel effet, mais aussi des phases de gameplay qui tabassent littéralement. On a maintenant hâte de plonger dans cette suite courant 2027 !

FF7 Revelation a offert à la soirée du Summer Game Fest 2026 une conclusion de haute volée

Grand clou du spectacle de la cérémonie du Summer Game Fest 2026, FF7 Revelation a eu droit à une présentation exhaustive de haute volée pour bien marquer l’annonce de ce final tant attendu de la trilogie FF7 Remake, le tout en compagnie de l’extraordinaire Matthew Mercer qui va incarner Vincent Valentine en VO, histoire de parfaire le tout. On a hâte de s’envoler pour ce final épique dans le courant du printemps 2027, et cette fois sur toutes les plateformes.

Exodus nous a mis un tunnel spatial au Future Games Show

Après la cérémonie du Summer Game Fest 2026, on a surtout retenu une annonce du Future Games Show, et clairement pas des moindres, puisqu’il s’agissait d’une longue présentation d’Exodus, le fameux héritier spirituel de Mass Effect, qui a fait étalage de ses belles promesses en attendant sa sortie courant début 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Gears of War E Day nous a collé une baffe viscérale pour Lanzor le Xbox Games Showcase en beauté

Avant-dernière conférence majeure du Summer Game Fest 2026, le Xbox Games Showcase a ouvert les hostilités en beauté avec Gears of War E-Day, une préquelle de la légendaire licence de Xbox, avec du gameplay toujours aussi brutalement satisfaisant, et une performance tant graphique que technique qui nous mis par terre. On a désormais qu’une hâte : que l’Emergence arrive ce 6 octobre 2026 sur PC et Xbox Series.

Resonance A Plague Tale Legacy nous a transporté, et sans avion

Changement radical d’ambiance et de temporalité avec le flamboyant Resonance A Plague Tale Legacy par les bordelais d’Asobo Studios qui nous a régalé d’un trailer de toute beauté, avec en prime du gameplay qui n’avait visiblement pas à rougir d’un Assassin’s Creed ou Uncharted. Une aventure très prometteuse en vue et à venir ce 27 août 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Metro 2039 a fait fureur après le Summer Game Fest 2026

Retour dans une ambiance postapocalyptique sombre avec Metro 2039, qui va marquer le grand retour de 4A Games sur sa licence phare. Le studio ukrainien a ainsi profité de la conférence Xbox dans le cadre du Summer Game Fest 2026 pour nous montrer un trailer mêlant cinématiques et gameplay particulièrement intrigant en attendant sa sortie dans le courant de février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Senua a brillé d’une énergie nouvelle après Hellblade 2

Contre toute attente, Ninja Theory nous a de nouveau fait entendre la voix de Senua, qui se prépare pour une nouvelle aventure avec à la clé un gameplay visiblement nettement amélioré par rapport à Hellblade 2, ainsi qu’une direction artistique encore plus belle, si c’est seulement possible. Rendez-vous en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series pour une nouvelle claque scandinave... si toutefois Xbox ne ferme pas son studio d’ici là…

DOOM The Dark Ages s’est mis presque à nu pour son DLC, et c’est du pur métal

Après Ascendance durant la cérémonie du Summer Game Fest 2026, c’était le DLC de DOOM The Dark Ages, baptisé Revelations (encore) qui a frappé fort durant le Xbox Games Showcase, avec un trailer présentant un DOOM Guy en difficulté, mais armé d’une lance qui promet d’agréablement diversifier notre manière de massacrer du démon. Mieux encore, il arrive pas plus tard que ce 7 juillet 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series !

Magicians The Devil’s Deal nous a ensorcelé durant la conférence Xbox du Summer Game Fest 2026

Autre titre en vue FPS qui a marqué le Summer Game Fest 2026 avec un tout premier trailer, toujours avec un démon, mais à une autre époque : Magicians The Devil’s Deal. Développé par des vétérans de BioShock, il nous a en tout cas offert un tour de magie particulièrement intrigant, et on attend un Encore courant 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Valor Mortis et Vincent Cassel nous ont fait voir les guerres napoléoniennes sous une autre perspective

Les jeux en vue FPS avaient définitivement la cote durant la conférence Xbox dans le cadre du Summer Game Fest 2026, avec ici Valor Mortis, un Souls-like on ne peut plus atypique car à la première personne, durant les guerres napoléoniennes, avec Vincent Cassel pour incarner Bonaparte, comme l’a révélé son trailer très prometteur en attendant sa sortie repoussée du 24 septembre au 13 octobre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Clockwork Revolution a comblé à temps les fans en manque de BioShock

Dernière annonce de la conférence Xbox à l’occasion du Summer Game Fest 2026 qui a retenu notre attention : le très prometteur Clockwork Revolution, qui en a profité pour présenter un peu plus son intrigue, ses personnages, et surtout annoncer sa fenêtre de sortie courant 2027, exclusivement sur Xbox Series et PC. Encore un jeu à surveiller de très près pour les fans d’immersive sim à la BioShock, en somme.

Xenoblade Genesis a retourné notre monde durant le Nintendo Direct post Summer Game Fest 2026

On passe ensuite aux temps forts du Nintendo Direct qui a officieusement clôturé ce Summer Game Fest 2026, avec parmi ses plus grosses annonces le retour tant attendu de Xenoblade. Avec Genesis, Monolith rebat les cartes de son univers en proposant un univers fantasy dans un monde ouvert qui rappelle à s’y méprendre Halo, mais à une échelle planétaire sur le papier titanesque. Vivement sa sortie courant 2027 exclusivement sur Switch 2 pour mieux voir tout cela.

Final Fantasy Resonance a offert une belle cure nostalgique en HD-2D

Le Summer Game Fest 2026 n’a pas été le seul à accueillir un jeu Final Fantasy, puisque le Nintendo Direct a également présenté Resonance, un épisode en HD-2D qui pourrait faire vibrer la corde sensible des fans de la première heure. Rendez-vous le 22 octobre 2026 pour se lancer dans cette nouvelle aventure rétro.

Kingdom Hearts 4 a mis du cœur à l’ouvrage pour créer la surprise

Autre annonce qu’on pouvait légitimement s’attendre à voir durant le Summer Game Fest 2026 pour finalement apparaître durant le Nintendo Direct : Kingdom Hearts 4. Quatre ans après sa première apparition, Square Enix en a ainsi profité pour présenter un peu de gameplay, même s’il faudra encore repasser plus tard pour connaître sa date de sortie sur l'ensemble des plateformes.

Ocarina of Time Remake a conclu avec Tri-Force la pluie de trailers de ce Summer Game Fest 2026

Ultime annonce du Nintendo Direct et par extension bouquet final des conférences du Summer Game Fest 2026 avec rien de moins que The Legend of Zelda Ocarina of Time… Remake ? Alors qu’il doit sortir plus tard cette année, le géant japonais laisse encore planer le mystère quant au retour de l’un des plus grands jeux vidéo de tous les temps. Rendez-vous donc à une date ultérieure pour en savoir plus et connaître sa date de sortie.