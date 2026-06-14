Le calme étant revenu après le mitraillage d’annonces propre à la grand-messe vidéoludique qu’est le Summer Game Fest 2026, on sort notre lunette de sniper pour voir ce que toutes ces conférences ont présenté de meilleur dans le domaine des shooters. Il y a en effet eu de nombreux jeux de ce genre très prolifique qui ont fait leur apparition, et voici ceux sur lesquels la rédaction a braqué son viseur.

Puisqu’on parle ici de shooters, cela englobe naturellement les jeux à la première comme à la troisième personne qui impliquent principalement de tirer sur tout ce qui bouge avec des grosses pétoires ou des armes plus exotiques. Qu’il s’agisse de titres solo, coopératifs ou multijoueur, il y en avait pour tous les goûts tout au long du Summer Game Fest 2026, mais une dizaine d’entre eux ont particulièrement retenu notre attention en de satisfaire notre propension à la violence (dans le jeu, bien sûr).

Gears of War E-Day : la réémergence glorieuse d’un monument des shooters

En parlant de violence satisfaisante, rares sont les licences de shooters qui ont réussi à l'assouvir aussi bien que la série Gears of War. Or, deux ans après sa toute première annonce, son nouvel épisode préquelle, baptisé E-Day, a profité du Xbox Games Showcase de cette année pour nous en mettre littéralement plein les yeux. Gameplay plus viscéral et nerveux que jamais, direction artistique écrasante de beauté, on attend ce retour d’un monument du genre avec une grande fébrilité. Et cela tombe bien, car il arrive pas plus tard que le 6 octobre 2026, pile à temps pour le vingtième anniversaire de la franchise, cela dit uniquement sur PC et Xbox Series. Notre baïonnette-tronçonneuse est graissée et prête à découper du Locuste !

Halo Campaign Evolved : un autre retour aux origines et en grâce pour la mascotte de Xbox ?

Après Gears of War E-Day, la suite logique est de parler de l’autre licence phare de Xbox, qui a révolutionné le petit monde des shooters à la première personne en son temps, on a nommé Halo. Tandis que 343 Industries avait soufflé le chaud et le très froid après avoir repris le flambeau de Bungie, il a été décidé de faire table rase et de repartir sur des bases plus saines. Entre ainsi en scène Halo Studios, ainsi qu’un Remake sous Unreal Engine 5 pour le tout premier jeu de la franchise, baptisé donc pour l’occasion Campaign Evolved. Si le résultat s’avère visuellement sublime, reste à voir si contrôler Master Chief est toujours autant un plaisir qu’à la bonne époque. Et il ne faudra d’ailleurs pas attendre très longtemps pour le découvrir, puisqu’il débarque ce 28 juillet sur PC, PS5 et Xbox Series. En piste, Spartans !

DOOM The Dark Ages se Lance dans un DLC qui nous fait replonger dans Eternal

Toujours chez Xbox, mais pour cette fois parler du papa absolu des shooters dans sa dernière itération, à savoir DOOM The Dark Ages. Cet épisode au twist médiéval a en effet annoncé, un peu plus d’un an après sa sortie, l’arrivée prochaine d’un DLC baptisé Revelations. Au programme : un DOOM Guy un peu mal en point, presque à nu sans son armure, mais qui gagne en échange une puissante lance qui promet de belles choses, dont notamment un gameplay plus aérien qui rappelle furieusement l’exceptionnel DOOM Eternal. Comble du bonheur, cette extension va arriver aussi vite et brutalement que son protagoniste lancé à pleine vitesse, puisqu’il est question d’une sortie le 7 juillet 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Metro 2039 nous replonge dans l’apocalypse avec un twist qui va faire fureur

On reste dans une ambiance sombre et toujours dans les annonces provenant de la conférence Xbox avec une nouvelle apparition d’un des maîtres des shooters narratifs post-apocalyptiques en la personne de Metro 2039. Six ans après Metro Exodus, le talentueux studio ukrainien 4A Games nous emmène de nouveau dans les souterrains de Moscou, mais avec cette fois un certain Hunter aux commandes. Fort d’un passé pour le moins sombre et hanté par des cauchemars proprement horrifiques, il retourne au bercail pour affronter ses démons, et nous avec. On a toutefois le temps de refaire notre stock de munitions et de réserves d’oxygène, car il ne sortira pas avant février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Clockwork Revolution : le BioShock-like de Xbox nous a remis un vortex temporel

Le genre immersive sim, qui se marie généralement à des shooters à la première personne, se fait terriblement rare, et ses représentants les plus attendus que sont BioShock 4 et Judas continuent de se faire cruellement désirer. Heureusement, inXile, à qui l’on doit les derniers Wasteland, entend nous faire quitter l’ambiance post-apo pour passer à du Steampunk débridé avec le très prometteur Clockwork Revolution. Comme son nom l’indique, ce titre va nous proposer rien de moins que remonter le temps pour changer le cours de l’histoire du monde qui nous entoure, ou pour nous aider à truffer nos ennemis de plomb. Un cocktail aussi explosif que prometteur qui s’est donné le… temps de réaliser ses folles ambitions, car il ne sortira que courant 2027, et uniquement sur PC et Xbox Series.

Magicians - The Devil’s Deal : et la magie des shooters prend une autre forme

En parlant d’immersive sim, voici un autre titre annoncé lors de la conférence Xbox qui s’en inspire, tout en ajoutant un peu d’exotisme à la formule traditionnelle des shooters à la première personne. Entre en effet en scène Magicians: The Devil’s Deal, développé par Uppercut Games et édité par Focus Entertainment. Comme son nom l’indique, nous y incarnons un magicien qui a visiblement passé un pacte avec le diable et qui doit en payer le prix. Cela prend la forme d’un jeu à la première personne où nos armes sont logiquement une baguette magique, un paquet de cartes et tout un tas de tours de magie comme le fait d’inverser le sol et le plafond. Une proposition pour le moins intrigante, et qui plus est portée par une direction artistique particulièrement aguicheuse et colorée, mais qui ne sortira également que courant 2027, cette fois sur PC, PS5 et Xbox Series.

Call of Duty Modern Warfare 4 DMZ : le mode qui va montrer sa suprématie aux autres Extraction Shooters ?

Décidément, la conférence Xbox aura fait pleuvoir les annonces de jeux à surveiller pour les amateurs de shooters. En guise de dernière présentation, comme l’année dernière, nous avons eu droit à un aperçu de ce que donnerait le mode DMZ dans Call of Duty Modern Warfare 4 par Infinity Ward. Au-delà du fait que cet épisode semble nettement plus prometteur que l’extrêmement décevant Black Ops 7, DMZ promet sur le papier une expérience plutôt immersive dans une Corée du Nord oppressante au possible. L’extrait de gameplay nous montrait par ailleurs une caméra qui semblait simuler celle que portent les soldats, offrant ainsi un angle qui apporte un peu de fraîcheur à la célèbre licence. Il faudra toutefois attendre de voir ce que le jeu final donnera, et rendez-vous pour cela le 23 octobre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Crossfire se trouve furtivement un couvert dans la niche des shooters narratifs

Toujours sur le thème des shooters avec une ambiance militaire, mais en l’occurrence aussi teintée de paranormal, c’est cette fois le Summer Game Fest 2026 qui nous a fourni une annonce intrigante. That’s No Moon, un studio au pedigree impressionnant car comptant des vétérans de The Last of Us, Halo ou encore Call of Duty, ont en effet montré du gameplay de Crossfire, un TPS solo narratif. Celui-ci se démarque également de la concurrence grâce à des animations d’une qualité impressionnante, portées par un système de « couverture adaptative » et par une direction artistique franchement bluffante. Malheureusement, malgré de très belles promesses, le titre à venir sur PC, PS5 et Xbox Series ne dispose pas encore de date ni même de fenêtre de sortie précise.

Terminal War : l’héritier spirituel d’un The Last of Us Factions qu’on aura jamais ?

En parlant de The Last of Us, la conférence Future Games Show nous a justement permis d’en voir un peu plus de l’héritier spirituel de Factions, le fameux jeu-service annulé de Naughty Dog. En lieu et place, Albatross Interactive nous propose Terminal War. Celui-ci place son contexte dans une Amérique en proie à la guerre civile entre trois factions à la fin des années 90. Il présente un gameplay à la troisième personne en escouade aussi brutal que la célèbre licence post-apo et qui le démarque clairement des autres shooters multi. Il faudra toutefois s’armer de patience pour s’y plonger, car le titre ne dispose pas encore de fenêtre de sortie. À noter cependant qu’un accès anticipé est à attendre dans un avenir plus ou moins proche.

Empulse : le Titanfall-like que tous les amateurs de shooters attendaient tant ?

Parmi les shooters multi présentés durant le Summer Game Fest 2026, et plus précisément à l’occasion du PC Gaming Show, Empulse a définitivement retenu notre attention. Développé par 1047 Games, les créateurs de Splitgate, ce nouveau jeu propose en effet ni plus ni moins que d’offrir ce qui se rapproche le plus de l’expérience multijoueur d’un Titanfall 3 qu’on n’aura peut-être jamais. Gameplay ultra nerveux et rapide, glissades, course sur les murs, grappin pour prendre de la hauteur et autres options de mobilité de haute volée, possibilité de contrôler des méchas géants, on retrouve vraiment tout le sel de la mythique licence de Respawn Entertainment. Il manque toutefois à son concurrent sa direction artistique si unique, avec à la place une ambiance urbaine un peu trop générique. Ceci étant dit, il sera possible d’essayer tout cela très bientôt, puisqu’une bêta arrive ce 15 juin 2026 à l’occasion du Steam Néo Fest, avant une sortie en early access, mais toujours uniquement sur PC, le 24 juin 2026.

Wardogs : un intrigant mariage entre Battlefield et PlanetSide

On termine notre sélection des meilleurs shooters annoncés durant le Summer Game Fest 2026 avec un gros FPS multi qui tache, baptisé Wardogs. Développé par BULKHEAD et édité par Team17, ce titre a en effet pour ambition de nous offrir une nouvelle approche de la guerre totale à la Battlefield ou à la PlanetSide. Cela prend la forme de parties à 100 joueurs répartis entre trois factions sur d’énormes champs de bataille. Il faudra donc se coordonner avec ses coéquipiers pour capturer des positions stratégiques, et surtout gagner de l’argent pour acheter de l’équipement toujours plus efficace, qu’il s’agisse d’armes et de ses accessoires ou de véhicules terrestres comme aériens. Le studio avait également un argument particulièrement séduisant, en invitant celles et ceux qui en ont marre des Battle Royale et des Extraction Shooters à tester leur jeu. Une proposition sur le papier alléchante, qui va ouvrir le feu dans le courant de l’année, mais uniquement en accès anticipé sur Steam.