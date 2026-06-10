Après sa révélation surprise, le remake de Halo, premier du nom, s'est montré lors du Xbox Showcase en dévoilant davantage de gameplay et en annonçant également trois missions inédites. En marge de cette présentation, nous avons eu l'occasion de tester deux chapitres de la campagne principale, en solo, mais aussi de tâter son nouveau mode de jeu, qui promet à la fois une bonne dose de fun, de challenge, et une certaine rejouabilité pour les plus acharnés.

Dès que l'on arrive dans le menu et que les premières notes de l'OST nous viennent aux oreilles, la magie opère. Halo a une place particulière dans le cœur de nombreux joueurs, moi y compris. L'annonce d'un remake ambitieux a donc tout du rêve d'ado, on a vraiment envie de retrouver le Master Chief, redécouvrir ce jeu iconique de la première Xbox, la fondation d'une saga désormais culte et surtout de voir la licence prendre son envol en partant sur de nouvelles bases. Une nouvelle ère pour Halo, ça nous a tous vendu du rêve.

Un retour musclé pour Halo et le Master Chief

C'est avec de gros espoirs que j'ai abordé cette première prise en main, excité par ce que l'on nous avait annoncé et présenté jusqu'ici. Ce premier contact avec Halo Campaign Evolved était toutefois quelque peu différent de ce à quoi vous aurez droit le 28 juillet prochain sur Xbox Series, PC et PS5. Certaines modifications ont été faites pour nous introduire au mieux au beau milieu de la campagne, dans deux missions principales qui se déroulent sur Halo alors que le Master Chief part à la recherche du Cartographe, caché au fond d'une immense structure côtière. Une mission que connaissent bien les fans du premier jeu et qui est ici à l'identique, mais avec un ravalement de façade intégral jusque dans son gameplay et son sound design.

Halo Campaign Evolved est un vrai remake, pas une simple mise à jour graphique. Presque tous les éléments ont été modifiés : les visuels, le sound design, les sensations de jeu. C'est vraiment un épisode moderne. Et c'est quelque chose que l'on ressentira dès que l'on entrera dans le vif du sujet, arme à la main. Dans cette mission, on est justement catapulté sur le champ de bataille dès le départ, c'était donc d'autant plus remarquable. C'est beaucoup plus beau que le jeu d'origine, et amplement plus fin et détaillé que la version Anniversary. Il faudra attendre le test final pour déterminer si le jeu est juste joli ou absolument superbe puisque non seulement les environnements traversés ne sont pas réellement représentatifs de l'ensemble, mais en prime les conditions de cet essai font qu'il est impossible de tirer des conclusions définitives sur ce sujet. Ce qui est certain en revanche, c'est que le jeu est à la hauteur des productions actuelles. Ça fourmille de détails, la gestion de la lumière est réussie, tout comme les différents effets visuels, à l'instar des explosions, ou encore des particules. Le spectacle est assuré dès la première détonation de grenade et au premier coup de feu.

La refonte est totale dans Halo Campaign Evolved ©Jeremy.H " KiKiToès " pour Gameblog

Des changements qui font du bien au Major

Halo a toujours eu un gameplay un peu pataud, comme en apesanteur, et avec le recul, le gunplay manque de patate. Ce remake l'a bien compris et il a revu sa copie. Oui, on est bien dans la peau d'un super soldat qui pèse une tonne, mais on ressent bien plus sa puissance et la robustesse de son armure. On est loin de la lourdeur dont on avait l'habitude jusqu'ici. Le gameplay est un peu plus léger et dynamique, l'ajout d'un sprint naturel étant un plus clairement non négligeable. Les sauts semblent moins être en apesanteur que par le passé, même si l'on a toujours un peu cette sensation de flottement qui n'est pas si désagréable au demeurant. On incarne enfin un Spartan comme on aurait aimé l'être 25 ans en arrière.

La puissance que dégage 117 est aussi renforcée par le sound design retravaillé de A à Z. Ici également, il faudra attendre le produit final pour statuer, mais dans les faits, cette démo m'a plutôt impressionné, d'autant plus avec le jeu original encore frais en tête. C'est prenant, immersif et impactant. La palette sonore fait un gros travail, mélangeant les détonations de nos pétoires, aux gémissements et punchlines des grognards, toujours aussi drôles malgré eux, et une légère déformation certainement due à notre armure. Les armes claquent lorsqu'elles crachent leur plomb, ou sifflent quand le plasma en sort. Le rendu est très convaincant et l'est encore plus en intérieur lorsque l'écho entre en jeu, répercutant le son sur les structures de métal froid endémiques au Halo. Si l'on n’a toujours pas vraiment de recul sur les armes, on ressent davantage leur puissance. En tant que gros joueur de longue date de la licence, je peux vous assurer que j'ai été surpris lorsque j'ai utilisé le lance-roquette de l'UNSC la première fois, sacré spectacle. Même chose lorsque les premiers Chasseurs se sont mis à utiliser leur puissant canon plasma.

La refonte graphique, le sound design et les sensations de jeu bien plus grisantes tentent de propulser Halo dans une nouvelle ère, mais le jeu n'en profite pas pleinement.

La conduite du Warthog est toujours aussi chaotique, mais on adore ça ©Jeremy.H " KiKiToès " pour Gameblog

Un remake de surface qui aurait pu (dû) aller plus loin

Halo Campaign Evolved s'accroche à son héritage, plus fort encore que ne colle une grenade plasma, quitte à ce que ça lui pète au visage. On a l'impression de rouler dans une superbe voiture sur une route de campagne poussiéreuse. Et c'est principalement la faute à la mise en scène, qui accuse clairement son âge. Halo a 25 ans, ce sont des années d'évolution technique, d'écriture et de mise en scène. Quatre générations de consoles, de nouveaux standards, de nouvelles attentes. Pour un jeu qui a déjà eu le droit à une importante refonte graphique avec la compilation anniversaire, et qui s'offre ici un remake ambitieux, il aurait dû aller jusqu'au bout de son concept et se réinventer, comme Capcom peut le faire avec ses Resident Evil par exemple.

Ici, si dans la forme le chantier est colossal, sur le fond ça paraît trop timide. Le déroulé des missions, les scripts d'antan qui vont jusqu'à couper la parole à une Cortana qui se répète (ici uniquement testé en version anglaise), tout est à l'identique à quelques bouts de phrases près et certaines reformulations. Peut-être que ces quelques heures de jeu étaient insuffisantes pour en apprécier les détails et en déceler les changements, mais en l'état, c'est le Halo d'antan avec ses faiblesses de scripts et de rythme, comme si le temps l'avait figé.

Les affrontements sont souvent synonymes de spectacles visuels dans Halo Campaign Evolved ©Jeremy.H " KiKiToès " pour Gameblog

Un nouveau mode de jeu qui promet un peu de rejouabilité

Il y aura des nouveautés, puisque Halo Campaign Evolved a prévu de sortir trois missions bonus inédites qui devraient faire office de préquelles. On a pu en avoir un aperçu durant le Xbox Showcase, mais elles ne faisaient malheureusement pas partie de cette prise en main. En revanche, le nouveau mode Campagne Mix s'est quant à lui laissé approcher. Ce dernier vous propose de revivre les missions de la campagne avec différents paramètres qui viendront pimenter les choses, les fameux Crânes.

Connus des fans de la franchise, ces Crânes sont des artefacts secrets à trouver dans la campagne. Une fois collectés, ils permettent d'activer des options pour altérer l'expérience de jeu en offrant par exemple des munitions illimitées, en augmentant la résistance des ennemis, ou des choses plus loufoques comme des explosions de confettis lorsque l'on fait des headshots ou encore un changement de caméra. Il y en avait près de 18 différents dans cette démo, certains tirés d'anciens jeux de la franchise, d'autres inédits, à première vue.

Lance-roquette, Flood et elite dès le début de mission, le mode Campagne Mix est un festival ©Jeremy.H " KiKiToès " pour Gameblog

Si l'on peut activer quelques Crânes en jouant à la campagne principale, le mode Campagne Mix propose une interface dédiée aux parties rapides et, surtout, il active d'office trois altérations qui randomise les factions ennemies présentes dans les missions et les armes que l'on trouvera en cours de route. Le reste peut être choisi manuellement ou automatiquement, ce qui donne des situations cocasses. Débarquer sur la plage en se faisant attaquer par des Élites et les Floods, en étant plongé dans un brouillard étrange, ça change complètement l'ambiance et l'expérience.

Ça rappelle vraiment la bonne époque des anciens Halo, notamment Halo 3 ou encore Reach, où l'on se lançait des défis avec les copains en refaisant la campagne avec des modificateurs pour le fun et se challenger. C'est exactement ce qu'il se passe ici, et ça promet une certaine rejouabilité, même si fatalement, ça finira par atteindre ses limites. C'est là que l'on aurait bien aimé une refonte du multijoueur ou un mode Baptême du Feu inédit peut-être, mais malheureusement rien de tout ça ne semble prévu pour le moment. Halo Campaign Evolved préfère rester sage, peut-être un peu trop.

Un remake de Halo que l'on attend forcément, mais que l'on aurait préféré redécouvrir pleinement

On comprend la volonté des Halo Studios de vouloir préserver un certain héritage, mais n'y avait-il pas Halo Anniversary pour ça ? Est-ce que ce n'était pas justement le bon moment pour propulser Halo à un autre niveau, colmater les brèches narratives, ajouter une plus-value autre qu'un ravalement complet de façade ? Ces questions sont légitimes et ne trouveront certainement pas de réponse. Pour autant, cette première prise en main n'était pas décevante en termes de sensation de jeu. Pour qui ne connaît pas la licence et n'a pas envie de devoir s'infliger un jeu vieux de 25 ans ou un remaster qui a soufflé ses 10 bougies, Halo Campaign Evolved s'annonce comme une évidence. Le fan absolu, réfractaire aux changements, sera également conquis, à n'en pas douter. Pour ceux qui espéraient de vrais changements et voir la licence s'envoler, c'est une autre histoire. À première vue, tout semble bien trop sage. C'est très bon, c'est un vrai plaisir qu'on ne peut pas dissimuler, mais c'est en dessous des ambitions que mériterait pourtant une licence aussi culte.