Les rumeurs allaient bon train et sont désormais confirmées : le prochain Call of Duty sera bel et bien Modern Warfare 4. C'est désormais officiel, le jeu sortira le 23 octobre 2026 sur PS5, Xbox Seires et PC. La machine de la communication vient d’amorcer sa véritable mise en branle.

Il faut tout de même que l’on vous avoue un petit secret soigneusement gardé, nous nous sommes rendus au sein des studios californiens d’Infinity Ward pour découvrir en avant-première le jeu. Mode campagne, retour du DMZ et, surtout, toute première prise en main sur le multijoueur, voici tout ce que nous pouvons vous dire sur celui que l’on annonce déjà comme le digne héritier de Modern Warfare 2019.

Une aura en déclin, un besoin d’intervenir

C’est un fait peu habituel pour la série des Call of Duty, mais le lancement de Black Ops 7 fut pour le moins compliqué. Effet de lassitude générale dûe aux enchaînements répétés de ces dernières années, à une direction trop futuriste, mais aussi à un contenu à la finition inégale voire incomprise, l’aura autour de la gargantuesque licence d’Activision n’est pas au meilleur de sa forme. Et le meilleur justement, si l’on écoute les multiples retours de la communauté, remonte déjà à 2019 avec Call of Duty Modern Warfare, aujourd’hui encore considéré comme l’un des COD les plus aboutis de ces dix dernières années.

Chaque annonce d’un nouveau MW sous l’égide d’Infinity Ward nous laissait alors espérer un retour à la maturité de cet opus référence. Mais il n’en fut rien. Le reboot de MW2 était différent, cherchant en toute logique à se rapprocher de son modèle initial, tandis que MW3 était alors supervisé par un Infinity Ward laissant sa place aux autres studios. La suite est aujourd’hui connue, le jeu s’est perdu lentement dans une spirale de skins payants tous plus loufoques les uns que les autres.

La véritable suite de la saga se tramait en réalité au cœur du studio, à l'abri des regards. Quatre années octroyées au développement de Call of Duty Modern Warfare 4, une période de gestation plus conséquente qu'à l’accoutumée. Suffisant pour faire la différence, pour enfin entamer la nouvelle ère d'un colosse essoufflé ? Avec la confirmation de l'abandon des consoles d'ancienne génération, tous les espoirs étaient permis. Et lorsque Activision nous a conviés pour la découverte de ce nouveau cru, nous avions l'énorme envie d'y croire : pourvu que les rumeurs soient fondées et qu'il s'agisse d'un Modern Warfare, et pourvu qu'il soit conçu sur les bases de 2019.

Nouvelle ère pour Call of Duty , nouveau conflit, nouveau récit

Les campagnes des jeux Call of Duty se sont toujours démarquées par leur approche intense et spectaculaire, ne laissant jamais de place au répit. Une marque de fabrique parfois poussée dans les limites du digeste, mais aussi dans d’autres cas orientée vers quelque chose de bien plus sérieux et mature. Les développeurs nous l’ont affirmé, ce nouvel opus souhaite entamer un tout nouveau chapitre basé sur l’héritage de la série Modern Warfare, tout en conservant cette approche authentique telle que nous l’avons connue notamment en 2019. L’objectif ici n’est pas de faire dans la caricature du super héros américain, mais de dépeindre la dureté et la violence de la guerre. Et pour cela, le titre nous proposera d’alterner entre deux expériences à priori distinctes, mais qui finiront certainement par se rejoindre.

Modern Warfare 4 nous plongera au centre d’un conflit opposant la Corée du Sud à la Corée du Nord. Les enjeux ont pour le moment été volontairement maintenus dans le flou, mais nous y suivrons une toute nouvelle escouade composée notamment de jeunes recrues assignées à leur service militaire obligatoire. De ce que nous avons pu en voir, ce pan du scénario mettra l’accent sur l’authenticité de la guerre avec des séquences dures, comme des combats de tranchées, et même une scène de débarquement que l’on devine impressionnante de par son ampleur. En plus de remémorer aux joueurs l’âme des plus anciens Call of Duty, ces passages auront un impact d’autant plus marquant pour les générations actuelles, compte tenu de la situation réelle de notre monde.

Pour faire le lien entre cette nouvelle expérience (tant scénaristique que visuelle) et l’ADN de Call of Duty Modern Warfare, Infinity Ward se devait d’intégrer l’équipe emblématique menée par le Capitaine Price. Tous répondront à l’appel dans un scénario parallèle à priori particulièrement violent, qui nous fera entrevoir un Price extrêmement sombre, presque en roue libre, prêt à tout pour mettre un terme à sa vendetta personnelle contre Makarov. Le ton semble encore plus rude qu’à l’accoutumée, avec un aspect cinématographique prononcé, mis en avant par un casting d’acteurs de qualité, ajoutant notamment Stephan A.Chang (Jesse dans la série The Last of Us) à sa liste.

Cette facette du gameplay sera à en croire les images bien plus axée sur les fondamentaux de la série avec des séquences explosives et provocantes, à l’exemple d’une attaque de missiles dans les rues d’une New York remplie de civils, sans oublier les emblématiques phases tactiques en vision nocturne. Autre aperçu notable : celui d’une course poursuite en plein Paris. Définie comme “James Bondesque” par les créateurs, elle aura mis en avant l’espace de quelques secondes la qualité visuelle prometteuse de MW4 sur laquelle nous reviendrons plus tard. Le voyage et le dépaysement seront une fois de plus de la partie. Même si nous sommes loin d’avoir tout vu, nous pouvons également confirmer la présence des étendues russes (rappelant fortement l’iconique mission du sniper dans COD4), mais aussi de l’Inde avec la ville de Mumbai. Il est encore trop tôt pour évoquer la durée de vie de la campagne, mais Infinity Ward sait incontestablement comment s’y prendre pour nous donner l’envie de jouer.

Un contenu multijoueur conséquent et nouveau

L'étape suivante de cette entrevue de Modern Warfare 4 passe par le multijoueur. Il nous a été présenté plus en détail, mais c’est surtout avec une manette que nous avons pu nous forger nos premières véritables impressions. Alors que les derniers Call of Duty pouvaient, à juste titre, être pointés du doigt en raison de leur faible contenu inédit au lancement, Modern Warfare 4 apportera avec lui pas moins de 12 maps multijoueur 6v6 totalement nouvelles. Proposant chacune une identité propre, elles accueilleront 12 modes de jeu, dont plusieurs inédits. Pas un seul remaster d’anciennes cartes à la sortie, un choix qui tranche là aussi avec cette volonté de nouveau départ, et franchement ça fait du bien ! Même s’il n’est pas à exclure que quelques cartes emblématiques issues de l’historique MW seront certainement ajoutées par le futur, l’impression de découvrir un réel nouveau jeu le jour J sera présente.

De notre côté, nous avons pu arpenter assez brièvement une sélection de maps à la taille et aux environnements variés :

Sentinel : Une zone militaire enneigée de taille moyenne, prenant place en Russie. Assez classique dans son design, il s’agissait sans doute de la moins originale.

: Une zone militaire enneigée de taille moyenne, prenant place en Russie. Assez classique dans son design, il s’agissait sans doute de la moins originale. Transit : Une petite ère de combat propice au combat rapproché, au milieu d’un parc de stockage de véhicules. Le genre de carte typique COD, façon Shipment.

: Une petite ère de combat propice au combat rapproché, au milieu d’un parc de stockage de véhicules. Le genre de carte typique COD, façon Shipment. Cachette : Comme son nom l’indique, une carte prenant place en France, dans ce qui ressemble à un village du sud. De taille contenue, elle joue cependant avec la verticalité de quelques bâtiments. Elle peut également nous indiquer que le détour français de la campagne solo ne se limitera pas qu’à Paris.

: Comme son nom l’indique, une carte prenant place en France, dans ce qui ressemble à un village du sud. De taille contenue, elle joue cependant avec la verticalité de quelques bâtiments. Elle peut également nous indiquer que le détour français de la campagne solo ne se limitera pas qu’à Paris. Mumbai : Direction l'Inde avec cette carte très colorée, sans doute la plus fournie de cette session d’essai. Petites ruelles coupe-gorge surplombées de fenêtres, toits et balcons. Sa particularité notable provient de sa voie ferrée sur laquelle circule un train à intervalles réguliers. Cette portion offre d’ailleurs une jolie ligne de tir.

Il est de toute évidence bien trop tôt pour vous affirmer si l’ensemble de ces cartes est une franche réussite, une moyenne d’une ou deux games sur chacune d’elles étant clairement insuffisante pour juger de leur pertinence de level design et, surtout, de leur adaptabilité sur les différents modes de jeu. En revanche, une chose est sûre : lorsqu’une map est mauvaise, cela se ressent immédiatement. Et nous n’aurons pas eu une seule fois cette impression sur chacune de nos découvertes, plutôt de bon augure quant à la qualité finale de l’ensemble.

Une autre zone de jeu, très spéciale, nous aura permis de nous essayer à un mode “Gunfight”, inédit ou presque. Équivalent à la très réussie Escarmouche en 2v2 de MW2019, il propose cette fois-ci des affrontements en 10V10 sur une map évolutive du nom de Kill Block. Oui, l’idée paraît surprenante et nous aura même laissés sceptiques lors de sa présentation. Imaginez un vaste terrain rectangulaire de type entraînement militaire. Ce dernier est divisé en 3 secteurs, tous reliés entre eux. Au début de la partie, les environnements sont sélectionnés aléatoirement pour chacun desdits secteurs (bâtiments de type Shoot House, obstacles divers et variés façon Kill House, zone ouverte sillonnée de tranchées etc…).

A la fin de chaque manche, une section de la map change, modifiant ainsi la stratégie à adopter, les lignes de tir (les armes étant elles aussi imposées), les déplacements ainsi que l’aspect visuel de l’ensemble. Et dans les faits, la sauce prend vraiment bien ! Nous aurons pris beaucoup de plaisir sur ce mode, imposant une communication sans faille avec sa team pour contrer les imprévus du level design. Nous aurons juste repéré quelques petites imperfections de finition avec parfois des lignes directes sur le spawn adverse en début de partie, un détail qui sera facilement corrigé. Une belle découverte, et l’on imagine déjà le fort potentiel compétitif de ce Gunfight.

Une création de classe et une progression affinées

Du côté de la création des classes, Call of Duty Modern Warfare 4 n’en changera pas en profondeur le fonctionnement, mais viendra subtilement l’agrémenter de fonctionnalités visant la rejouabilité et le plaisir de complétion qui lui est associé. 24 armes principales au lancement (actuelles comme anciennes, mais toutes existantes malgré des appellations génériques), 8 secondaires et plus de 500 accessoires à débloquer (crosses, viseurs, canons, lasers etc…), là encore le contenu sera conséquent au lancement. Un maximum de 5 accessoires par armes sera autorisé, à l’exception de l’Apex.

Sorte d’équipement ultime unique à chaque arme, il ne sera disponible qu’après en avoir atteint le niveau maximal. Percuteur pour une cartouche de chasse sous votre pistolet, lanceur de fléchettes silencieuses, chargeur de type “P90” sur le canon d’une M4, mini missile anti-aérien et lanceur de fumigène au phosphore ne sont qu’un infime exemple des possibilités imaginées pour l’ensemble de l’arsenal du jeu, pouvant parfois modifier drastiquement leur allure. Là encore, je comprends que cela puisse faire peur à la lecture, mais en pratique nous n'aurons rien vu d’aberrant ou de totalement hors contexte.

Ces mods que l’on pourrait presque qualifier de compétences uniques sont utilisables de manière très limitée au cours d’une partie et n’en changeront clairement pas la dynamique à eux seuls. Ils restent d’ailleurs totalement optionnels. Il est à noter également l’évolution des prestiges, qui vous laisseront désormais la possibilité de conserver tous vos acquis en échange d’une perte conséquente de gain d’XP sur la suite de votre progression.

Les Killstreaks, au nombre de 17, répondent eux-aussi à l’appel. Tous les classiques y sont représentés (dont les ultimes Juggernauts et Nuke), auxquels viennent s’ajouter quelques nouveautés comme des barbelés façon R6 Siege, une armada de drônes (mini hélicoptère, de reconnaissance, explosif, leurre etc…), taser, pièges électriques et j’en passe. Pour être honnête, je n’aurai pas eu le temps de tous les voir sur notre courte session. Autre ajout très intéressant, il sera possible de créer un opérateur distinct associé à chacune de vos classes. Un bon moyen de les personnaliser à votre convenance, mais aussi d’utiliser l'ensemble des skins mis à disposition, trop souvent laissés de côté.

Le gameplay inimitable de Call of Duty avec de véritables sensations

Introduit avec Call of Duty Black Ops 6 puis peaufiné avec BO7, l’omnimouvement aura su fluidifier le gameplay COD comme jamais auparavant. A tel point qu’il en était devenu légitime de se poser la question : serait-ce la nouvelle norme désormais utilisée sur tous les futurs jeux de la licence ? La réponse est désormais claire : non. Modern Warfare 4 prend le parti de concevoir son propre système de déplacements, voulu à la fois tactique et sans barrières. S’accrocher à un mur en visant, mais aussi en se déplaçant latéralement, ou s’allonger sur le dos en visant vers l’avant à la façon d’un R6 Siege, tout cela pourra s’effectuer entre deux glissades sur des voitures tout en tirant.

Tout est fait pour procurer une liberté d’action la plus complète possible, sans aucune sensation d’entrave, tout en restant réaliste. Le meilleur exemple à vous donner concerne la vidéo de démonstration que les développeurs nous ont diffusée pour illustrer le sujet. Prenant place dans un centre d'entraînement avec cibles à abattre, elle nous aura immédiatement rappelé les grandes heures d’un certain Mirror’s Edge… sans aucun wall jump je vous rassure. Le personnage saute, glisse au sol et le long de tuyaux et autres échelles dans une fluidité absolue. Le sprint tactique intensifie l’ensemble, limité par une endurance matérialisée par le canon de l’arme baissant proportionnellement à la vitesse.

Cette recherche d’équilibre entre réalisme et gameplay inimitable “à la Call of” se retrouve là aussi sur la profondeur des détails visuels et des sensations qui en découlent. Un énorme travail a été effectué sur les animations des armes, la perception de la visée et la visibilité des ennemis. La dispersion des balles, terriblement aléatoire et frustrante sur un Call of Duty MW2 avec des trajectoires farfelues, suit désormais une logique crédible. L’arme subit le recul des tirs, impactant donc les oscillations du canon. Et le recul, il y en a clairement dans MW4.

Dès les premiers instants aux commandes du jeu, on retrouve les sensations si particulières ressenties en 2019. Les armes ont du poids, les tirs procurent une réelle sensation d’impact et de puissance, accentuée par un sound design percutant. Le feeling, que l’on pourrait dire disparu depuis de longues années, est de retour dans une version améliorée. Il nous aura d’ailleurs fallu une petite game d’adaptation, surpris de devoir contrôler les armes. Mais quel plaisir !

Le tout est porté par une direction artistique mature, dans la droite lignée de Modern Warfare. Même s’il est encore trop tôt pour juger de la qualité graphique définitive, l’abandon des anciennes générations de consoles fait un bien fou à la série. MW4 a été pensé avec la puissance des PC en ligne de mire, et cela se voit. Je ne prendrai pas de risques inconsidérés en annonçant que le jeu sera certainement le plus abouti des Call of Duty sur un plan technique.

La qualité des éclairages, des textures et des animations constitue un tout déjà remarquable plusieurs mois avant la fin du développement. Et entre nous, il était temps, d’autant plus face à une concurrence incontestablement en avance sur ce point. Fait notable, Modern Warfare 4 sortira également sur Switch 2, un événement du côté d’un Nintendo ayant accueilli son dernier COD sur… WiiU ! Nous n’aurons pas vu cette version du titre, mais les développeurs nous ont affirmés êtres particulièrement satisfaits du rendu sur la machine hybride.

Nos premières impressions sur Call of Duty Modern Warfare 4

Bien qu’il soit prématuré d’affirmer si Call of Duty Modern Warfare 4 sera ou non un excellent cru, tout porte à nous donner l’envie d’y croire. Conçu sur les bases du toujours très apprécié MW2019, le jeu promet une direction artistique mature, magnifiée par une partie technique enfin libérée de la contrainte technique imposée par les PS4 et Xbox One. Les sensations ne sont clairement pas en reste avec un véritable feeling, impactant et puissant, à mi-chemin entre tactical et plaisir immédiat. Le contenu de lancement s’annonce là aussi complet avec une campagne prometteuse, sombre et cinématographique, et un multijoueur étoffé, sans aucune redite d’anciennes maps. Modern Warfare 4 pourrait être l’épisode synonyme de réconciliation pour de nombreux joueurs lassés par ces dernières années répétitives et décevantes. On vous laisse sur ces mots avec un dernier petit teasing de taille : le mode DMZ sera bel et bien présent à la sortie du jeu le 23 octobre prochain. En revanche, vous devrez patienter encore un peu avant d’en savoir plus sur cette revisite de l’extraction shooter initialement inauguré sur MW2.