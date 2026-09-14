Avant son déploiement le 15 septembre 2026, nous avons essayé la saison 15 de Diablo 4 qui marque les 30 ans de la licence. Nos impressions sur cet événement rendant hommage à la célèbre franchise hack's slash.

Dans le même exercice que notre essai de la version Switch 2 de Diablo 4, nous avons également pu essayer un niveau de la Saison 15 à venir également le 15 septembre 2026. Celle-ci souhaite célébrer les 30 ans de la mythique franchise en faisant retourner non seulement des boss infernaux légendaires comme Baal, Belial, et surtout Diablo lui-même, ainsi que Mephisto, antagoniste principal de l’extension Lord of Hatred, mais également ce bon vieil Horadrim Deckard Cain.

Premières impressions de la saison 15 de Diablo 4

Afin de rendre hommage à la franchise, la Saison 15 de Diablo 4 nous permet donc de retrouver ce personnage emblématique et d’affronter des Démons Primordiaux qui ont tout autant marqué leurs jeux respectifs, afin de s’accaparer leurs pouvoirs. Dans le cadre de cette démo de 30 minutes, nous n’avons toutefois eu droit qu’au donjon d’introduction, dans lequel on enchaîne les gros combats de boss contre les adversaires susnommés.

Avec l’équipement et le build imposé par cette démo de la Saison 15 de Diablo 4, l’expérience a été quelque peu fastidieuse, les boss prenant de longues minutes à tomber. Gageons cependant qu’une meilleure optimisation de son personnage rendra la chose plus digeste. Il s’agissait cela dit d’une belle cure de nostalgie pour les fans historiques de la licence, qui pouvaient ainsi à nouveau affronter ces démons qui les ont marqué auparavant.

De ce fait, nous n’avons en revanche pas pu essayer la mécanique propre à cette Saison 15 de Diablo 4, que l’on débloque probablement après cette série de boss démoniaques. En revanche, la fin de la démo nous a offert un aperçu d’une petite surprise qui devrait encore une fois faire sourire les fans de la première heure. On vous laisse le plaisir de découvrir tout cela à partir du 15 septembre 2026.

Qu'est-ce qui sera nouveau et changera avec la saison 15 ?

Comme chaque saison de Diablo 4, celle de l'Héritage de l'Enfer va ajouter plusieurs nouveautés comme une mécanique exclusive, de nouveaux événements, boss avec notamment Baal, Mephisto et Diablo en personne, ou items. Voici une liste complète des joyeusetés à attendre avec la Saison 15 :