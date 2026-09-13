Comme la plupart des licences de Blizzard, Diablo a été particulièrement gâté à la BlizzCon 2026. Le Seigneur de la Terreur a en effet eu droit à l’annonce à la surprise générale d’un cinquième épisode, ainsi qu’un portage de Diablo 4 sur Nintendo Switch 2 et une extension spéciale pour les 30 ans de la légendaire franchise hack’n slash. Voici justement nos premières impressions sur ce portage.

Histoire de faire d’une pierre deux coups, l’édition Switch 2 de Diablo et sa 15ème saison arriveront le même jour : le 15 septembre 2026. Depuis la BlizzCon, nous avons ainsi eu l’occasion d’essayer les deux via des sessions de jeu de 30 minutes, afin de voir ce que le titre a dans le vendre sur la console hybride de Big N. Voici, pour commencer, nos premières impressions sur le portage Nintendo Switch 2 de Diablo 4.

Notre première prise en main de Diablo 4 sur Nintendo Switch 2

Commençons par le plus gros morceau qu’est le portage de Diablo 4 sur Nintendo Switch 2. Celui-ci arrivera donc le 15 septembre 2026, sous le nom de code Age of Hatred Collection, qui comprendra le jeu de base ainsi que les deux extensions, pour le prix de 70 euros, mais pour l’heure uniquement au format numérique. Nous avons pu essayer cette version tant en docké qu’en nomade, histoire de voir comment le titre s’en sort dans les deux scénarios.

Tout d’abord, Diablo 4 en mode nomade sur Nintendo Switch 2 souffrait fatalement de performances amoindries, avec un framerate qui semblait en moyenne osciller entre 30 et 40 fps, mais on a relevé plusieurs chutes en-dessous des 30 dans les passages avec beaucoup d’ennemis. Un tel scénario est cependant monnaie courante dans un tel titre et, si l’expérience reste globalement correcte, il faudra se préparer à une fluidité très fluctuante. Visuellement, ce portage restait en revanche assez fidèle à ce qu’on peut avoir sur consoles.

En docké, la version Switch 2 de Diablo 4 s’en sort forcément de façon plus confortable, profitant d’un appréciable gain de puissance pour gagner en fluidité, et évidemment en qualité d’image sur un écran plus grand. En l’occurrence, nous étions sur du 1080p, avec un jeu qui tournait très bien. Reste cependant à voir ce qu’il en est sur de plus hautes résolutions, et notamment en 4K.

S’agissant des contrôles, la version Nintendo Switch 2 de Diablo 4 présente peu ou prou le même schéma que celles sur PS5 et Xbox Series, ainsi que sur PC pour celles et ceux utilisant une manette. La prise en main se fait relativement rapidement, avec toujours de bonnes sensations de jeu, malgré un équipement et un build imposé pour toutes les classes jouables, pour le bien de cette démo limitée dans le temps.

Nos premières impressions sur la version Nintendo Switch 2

En définitive, la version Switch 2 de Diablo 4 remplit son office, mais affiche quelques difficultés en mode nomade. Si l’expérience restera meilleure en dockée, équivalente aux versions PS5 et Xbox Series, il convient de noter que ce portage supporte la cross-progression, si d’aventure vous souhaitez profiter de Sanctuaire de façon hybride. Que cela vaille 70 euros ou non dépend de la sensibilité de chacun.