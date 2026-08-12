Pokemon Pokopia est de retour avec le DLC Fonds-Bulleux. Cette première partie du pass d'extension ajoute plusieurs nouveautés, dont des blocs flottants dont nous vous expliquons toutes les subtilités dans notre guide.

Les Fonds-Bulleux sont décidément plein de promesses ! Dans ce guide Pokemon Pokopia, on s'attaque au sujet des blocs flottants. Eh oui ! Vos constructions prennent une nouvelle envergure dans cette zone aquatique exclusive au premier DLC du jeu cosy phare de 2026. Grâce à eux, vous pouvez bâtir des structures qui flottent sous l'eau, sans avoir à les poser au sol. Alors comment les débloquer ? Quels matériaux sont nécessaires à sa fabrication ? Et, surtout, comment les utiliser ? On vous dit tout.

Ça peut paraître évident, mais comme tout autre bloc de Pokemon Pokopia, les blocs flottants peuvent être fabriqués dans le jeu. Cependant, avant cela, vous devez connaître la recette. Or, puisque ce matériau est exclusif au DLC Fonds-Bulleux, le pré-requis est donc d'avoir au préalable acheté le pass d'extension du jeu et avoir accès à la nouvelle zone Fonds-Bulleux.

Si vous avez vous aussi craqué pour le pass d'extension, alors vous pouvez accéder aux Fonds-Bulleux depuis le 5 août 2026. Nous vous avons d'ailleurs préparé un guide Pokemon Pokopia pour aider à trouver l'endroit si jamais vous galérez un peu. Mais si la zone vous a ouvert grand les portes, passons à l'étape suivante.

La méthode des blocs flottants s'obtient donc dans les Fonds-Bulleux, au PC du Centre Pokémon plus exactement. Jetez un œil à la boutique pour la trouver dès que vous aurez atteint le niveau d'environnement suffisant :

Depuis le PC du centre Pokémon des Fonds-Bulleux

Niveau d'environnement requis : 2

: 2 Prix : 500 pièces

© Nintendo et The Pokémon Company

Une fois que vous avez débloqué la méthode des blocs flottants dans Pokemon Pokopia, vous pourrez en fabriquer autant que vous le souhaitez. Comme pour les autres blocs, c'est à l'établi que vous pourrez les crafter. Assurez-vous simplement d'avoir les matériaux nécessaires dans votre inventaire ou dans les coffres adjacents :

x1 Poussière d'étoile

x1 Poké Métal

Construire vos constructions aquatiques avec les blocs flottants

Une fois que vous avez vos blocs flottants en poche, la construction va prendre une nouvelle dimension pour vous dans Pokemon Pokopia. Grâce à eux, vous pouvez bâtir sous l'eau sans avoir besoin de poser quoi que ce soit à même le sol.

Ce qu'il faut savoir avec les blocs flottants, c'est que tout ce que vous avez posé dessus continuera à flotter à la même place même si vous retirez ledit bloc. L'équipe de Pokemon Pokopia a en fait pensé qu'il pouvait vous servir aussi bien temporairement que comme fondations définitives. À vous de choisir.

Pour vous servir des blocs flottants, vous avez bien sûr appris la capacité Plongée au préalable. Grâce à elle, immergée vous dans l'eau à Fonds-Bulleux ou dans n'importe quelle zone, jusqu'à la profondeur où vous voulez placez votre construction ou un item. Ensuite, placez les blocs comme pour n'importe quelle construction sur la terre ferme.

Notre conseil pour bien utiliser les blocs flottants à Fonds-Bulleux

Puisque les blocs flottants invitent à penser autrement son approche de la construction dans Pokemon Pokopia, nous avons été un petit peu déroutés au départ. Si, comme nous, vous n'avez pas tout de suite su comment aborder votre chantier, voici quelques conseils pour vous aider :

Créez une plateforme de blocs flottants, temporaire ou permanente, sur laquelle vous construirez votre bâtiment

Si vous manquez de blocs flottants, servez-vous en temporairement en faisant une rangée que vous décalerez progressivement à mesure que vos premiers éléments de structure auront été posés

Pensez que vous pouvez aussi vous servir des blocs flottants pour poser les kits de construction de Pokemon Pokopia

© Nintendo et The Pokémon Company

Peut-on personnaliser les blocs flottants de Pokemon Pokopia ?

Pour réaliser de belles constructions, il serait tentant de peindre les blocs flottants de Pokemon Pokopia. Mais contrairement à d'autres blocs, ce n'est malheureusement pas possible de les personnaliser. Donc pas de peinture, ni de motif.

Nos meilleurs guides Pokemon Pokopia

Continuez à progresser dans votre aventure cosy grâce à nos meilleurs méthodes et conseils répertoriés dans nos guides Pokemon Pokopia. Que vous jouiez au jeu de base ou que vous découvriez le pass d'extension sur Nintendo Switch 2, nous avons ce qu'il vous faut :