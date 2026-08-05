Le DLC Fonds-Bulleux de Pokemon Pokopia est maintenant disponible. Découvrez comment accéder à la nouvelle zone sous-marine du jeu cosy phare de 2026.

Le premier DLC de Pokemon Pokopia ouvre les Fonds-Bulleux, une nouvelle zone entièrement sous-marine. Disponible à partir du 5 août 2026, c'est une expérience totalement aquatique qui vous y attend, avec ses propres espèces et habitats à découvrir, ainsi que des quêtes inédites. Mais, pour accéder à cet espace, il faut d'abord remplir certaines conditions. On vous explique tout dans notre premier guide des Fonds-Bulleux de Pokemon Pokopia.

La plongée est obligatoire pour accéder aux Fonds-Bulleux de Pokemon Pokopia

Outre le fait que les Fonds-Bulleux soient une zone exclusive au DLC payant de Pokemon Pokopia, les heureux acquéreurs de l'extension doivent répondre à certains critères pour y accéder. Pour faire simple, vous devez avoir avancé un petit peu dans l'histoire principale et débloqué la capacité plongée en suivant ces étapes :

Terminez la quête « Un environnement plus agréable » dans la zone de Grisemer et atteignez-y le niveau 5.

et atteignez-y le niveau 5. Maîtriser la capacité Saut (Magicarpe)

(Magicarpe) Apprenez la capacité Surf (Lokhlass)

Une fois ces conditions remplies, vous pourrez parler au Professeur Bouldeneu à Grisemer pour qu'il vous envoie sur les traces de Manaphy sur une île à proximité. Nous avons justement détaillé toutes les étapes dans notre guide pour débloquer la capacité plongée. Après avoir maîtrisé cette nouvelle compétence dans Pokemon Pokopia, vous pourrez accéder au portail vers les Fonds-Bulleux.

En effet, retournez au Centre Pokémon de Grisemer. Là, un nouveau pokémon vous attendra. Il s'agit d'Otaquin, à qui il tarde de se lier d'amitié avec vous. Allez donc lui parler pour qu'il vous entraîne ensuite au fameux portail vers la zone Fonds-Bulleux. Dès que vous aurez passé cette porte, tout le contenu du DLC de Pokemon Pokopia n'attendra que vous.

Puisque Fonds-Bulleux est un DLC payant, vous devez vous le procurer séparément du jeu de base Pokemon Pokopia. Pour cela, rendez-vous sur l'eShop de votre Nintendo Switch 2 ou le store Nintendo sur PC en vous connectant à votre compte. Procédeé alors à l'achat pour 34,99 €. Cela vous donnera accès à la première partie du pass d'extension, mais aussi aux deux prochaines à venir :

(disponible) Partie 1 : Nouvelle ville, « Fonds-Bulleux »

: Nouvelle ville, « Fonds-Bulleux » Partie 2 : Nouvelles fonctionnalités, fin 2026

: Nouvelles fonctionnalités, fin 2026 Partie 3 : Nouvelle ville, courant 2027

Une fois l'achat effectué, vous pourrez télécharger le DLC Fonds-Bulleux depuis la fiche du passe d'extension de l'eShop. N'oubliez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, de mettre à jour gratuitement Pokemon Pokopia vers la version 2.0 pour débloquer la plongée sous-marine et, de ce fait, l'accès aux Fonds-Bulleux :

Depuis le menu HOME, placez le curseur sur l'icône de Pokemon Pokopia sans lancer le jeu

Appuyez sur le bouton ‘+’ ou ‘-’ de votre manette Joy-Con 2

La fenêtre des paramètres du jeu s'ouvre

Sélectionnez l'option « Mettre à jour », puis validez « via Internet »

Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir pour profiter de la partie du DLC grâce à notre guide Pokemon Pokopia d'accès aux Fonds-Bulleux. Profitez bien de votre expérience sous-marine !

Les guides indispensables de Pokemon Pokopia

Besoin d'un coup de pouce dans votre partie ? Vous cherchez à compléter votre Habitadex, comment optimiser votre gameplay ou gagner du temps ? On vous donne toutes nos astuces dans nos guides Pokemon Pokopia :