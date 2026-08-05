Pokémon Pokopia accueille sa nouvelle mise à jour gratuite avec une nouvelle fonctionnalité qui ouvre le champ des possibles : la plongée. Découvrez comment obtenir cette capacité.

La plongée est maintenant possible dans Pokemon Pokopia grâce à la mise à jour gratuite tout juste sortie. Si le DLC Fonds-Bulleux est lui aussi disponible dès ce 5 août, il n'est pas requis pour user de cette capacité. Nous vous expliquons alors comment faire pour pouvoir plonger sous l'eau dans le cozy game phare de cette année 2026. Suivez notre guide Pokemon Pokopia.

Comment obtenir la capacité plongée dans Pokemon Pokopia ?

Apprendre la capacité Plongée dans Pokemon Pokopia est un jeu d'enfant, vous allez voir. Le tout est simplement d'avoir avancé suffisamment dans le jeu pour avoir d'abord débloqué d'autres compétences. Ensuite, vous pourrez utiliser les pouvoirs de Métamorph pour explorer les fonds marins à votre guise. Voici la marche à suivre :

Mettez à jour votre jeu vers la version 2.0.

Terminez la quête « Un environnement plus agréable » dans la zone de Grisemer et atteignez-y le niveau 5.

et atteignez-y le niveau 5. Apprenez la capacité Saut auprès de Magicarpe.

auprès de Magicarpe. Apprenez la capacité Surf avec Lokhlass.

avec Lokhlass. Partez à la recherche de Manaphy.

Une fois que vous avez réuni les 4 premières conditions dans Pokemon Pokopia, vous devrez donc aller à la rencontre de Manaphy. Commencer par aller parler au Professeur Bouldeneu à Grisemer. Ensuite, vous pourrez partir de là avec la capacité Surf et vous diriger vers une île nouvellement apparue d'où des cris de famine se font entendre.

Vous l'aurez compris, c'est Manaphy qui meurt littéralement de faim. Venez-lui alors en aide en lui offrant 5 algues à manger. Si vous n'en avez pas sur vous à ce moment de votre partie de Pokemon Pokopia, vous en trouverez à proximité, notamment dans la caverne de l'île. Pour vous remercier de votre don délicieux, le pokémon fabuleux vous enseignera la capacité Plongée. Le tour est joué !

© VGC.

Débloquer les capacités Saut et Surf

Si jamais vous n'avez pas déjà débloqué les compétences préalables à la plongée de Pokemon Pokopia, vous devriez y arriver assez facilement. En fait, il vous faut simplement faire venir deux spécimens chez vous. D'une part, Magicarpe, dans la première zone ; d'autre part, Lokhlass, à Grisemer. Pour vous aider, voici les éléments à réunir pour créer leur habitat :

Habitat de Magicarpe Habitat de Lokhlass Coin de pêche marin, au bord d'1 cube d'eau de mer :

- Une canne à pêche

- N’importe quel siège Littoral tropical, au bord de 2 cubes d'eau de mer :

- x1 grand palmier

- x2 grand buisson

Quant à la quête de Grisemer, vous suffit de suivre les instructions du Professeur Bouldeneu. Il vous indiquera à chaque fois ce que vous devez faire ou vers qui vous tourner pour améliorer la qualité de l'environnement dans cette zone de Pokemon Pokopia. Notez d'ailleurs que cette quête est également nécessaire à remplir pour accéder au contenu du DLC payant.

Si vous voulez avoir la capacité Plongée dans Pokemon Pokopia, vous devez au préalable télécharger la mise à jour gratuite 2.0. Pour ce faire, assurez-vous tout d'abord que votre Nintendo Switch 2 est bien connectée à internet depuis les paramètres de la console. Puis, suivez cette procédure :

Sur le menu HOME, sélectionnez Pokemon Pokopia (sans lancer le jeu)

Cliquez sur le bouton ‘+’ de votre manette (ou ‘-’ si vous jouez avec le seul Joy-Con concerné).

Depuis la fiche du jeu maintenant ouverte, sélectionnez l'option « Mettre à jour »

Une fois que vous avez validé le lancement de la mise à jour, vous n'avez plus qu'à attendre que le téléchargement ait lieu. Ensuite, lancez Pokemon Pokopia. D'ailleurs, si votre Nintendo Switch 2 est déjà connectée à Internet, il se peut qu'on vous demande directement si vous voulez installer le patch au moment de lancer le jeu. Là aussi, vous avez juste à valider.

Les guides indispensables de Pokemon Pokopia

Si vous voulez aller plus loin dans l'aventure ou trouver d'autres astuces, parcourez nos différents guides sur Pokemon Pokopia. Ils s'adressent autant aux débutants qu'aux joueuses et joueurs confirmés :