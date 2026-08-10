Le DLC Fonds-Bulleux de Pokemon Pokopia vous invite à une chasse au trésor. Avec notre guide, découvrez chaque emplacement caché et la récompense qui vous attend.

Les cartes au trésor débarquent dans le DLC Fonds-Bulleux de Pokemon Pokopia. Au nombre de 6, elles indiquent chacune un emplacement différent pour trouver à chaque fois un item indispensable pour construire un habitat absolument iconique. Avec notre guide des cartes au trésor de Pokopia, trouvez chaque localisation sans difficulté.

À quoi servent les cartes au trésor du DLC Fonds-Bulleux ?

Game Freak et Omega Force ont eu de la suite dans les idées avec ce premier DLC de Pokemon Pokopia. Puisqu'il vous entraîne dans les fonds marins, jusqu'à la nouvelle zone baptisée « Fonds-Bulleux » (« Bubbly Basin »), les équipes de développement ont décidé de vous faire jouer les pirates.

Tous les possesseurs du pass d'extension de Pokemon Pokopia et, par conséquent du DLC 1, vont trouver des cartes au trésor indiquant une localisation mystère. En creusant à l'endroit de la map, vous tomberez à chaque fois sur une de ces 6 Poké Ball différentes :

Super Ball

Soin Ball

Scuba Ball

Filet Ball

Appât Ball

Rapide Ball

Ces différentes Poké Ball sont en fait des items décoratifs. En les plaçant respectivement sur un piédestal mystérieux entourant un lit océanique, vous construirez ainsi l'habitat « Arène de la sirène en short », en référence à la championne Ondine d'Azuria. Maintenant, à vous de jouer avec notre guide Pokemon Pokopia des cartes au trésor.

Comment trouver les cartes au trésor à Fonds-Bulleux ?

Cette chasse au trésor est une jolie façon de dynamiser votre partie pour mettre sur pied un habitat exclusif au DLC Fonds-Bulleux. Mais avant de partir sur la trace des Balls cachées, vous devez d'abord trouver les fameux plans. Sachez que ceux-là sont cachés aléatoirement dans les blocs scintillants dans la zone. Soyez donc attentifs pour les repérer, les briser et ainsi récupérer une des 6 cartes au trésor de Pokemon Pokopia.

La liste des cartes au trésor du DLC de Pokemon Pokopia

Chaque fois que vous trouvez une carte au trésor dans Pokemon Pokopia, vous devrez vous référez à un dessin de la zone Fonds-Bulleux. Celui-ci indique un emplacement à l'aide d'une croix rouge. Une fois que vous pensez être au bon endroit, il ne vous reste plus qu'à creuser à l'aide de la compétence Éclate-Roc. Voici l'emplacement des 6 Poké Ball du DLC.

Où trouver la Super Ball décorative dans Pokemon Pokopia ?

© Nintendo et The Pokémon Company

La première carte au trésor vous conduit sur les traces d'une Super Ball décorative. Celle-ci est assez simple à trouver puisqu'elle est cachée non loin du centre Pokémon de Fonds-Bulleux. Rendez-plus exactement derrière la maison bleue à gauche du bâtiment. Là, creusez dans la roche bleue après le banc pour découvrir une pièce secrète où est caché le premier item pour l'habitat Arène de la sirène en short de Pokemon Pokopia.

Où trouver la Soin Ball décorative dans Pokemon Pokopia ?

© Nintendo et The Pokémon Company

Pour la deuxième carte au trésor de Pokemon Pokopia, elle vous permettra de trouver la Soin Ball décorative. Comme le montre le plan, elle est cachée entre une maison au toit bleu et la pagode-moulin de Fonds-Bulleux. Quand vous êtes face à cette pagode, continuez vers le nord en passant à sa gauche. Vous arriverez vers une falaise et du corail. En creusant dans le sol à proximité, vous percerez un trou vers une nouvelle zone secrète où vous attend votre trouvaille.

Où trouver la Scuba Ball décorative dans le DLC ?

© Nintendo et The Pokémon Company

Pour la troisième carte au trésor de ce guide Pokemon Pokopia, nous partons à la recherche de la Scuba Ball décorative. Cette fois, vous devez chercher les ruines d'une arène derrière une petite maison bleue et son jardin. Vous les reconnaîtrez facilement grâce aux deux statues qui entourent l'allée vers l'entrée. Repérez juste à côté, vers la gauche, les blocs étoilés. En les brisant, vous pourrez pénétrer dans le lieu caché où est rangé ce nouvel item.

Où trouver la Filet Ball décorative à Fonds-Bulleux ?

© Nintendo et The Pokémon Company

La carte au trésor n°4 de Pokemon Pokopia va vous reconduire dans une grotte traversée avec Viskuse pendant une quête. Pour rappel, elle est située au nord-ouest de Fonds-Bulleux. Replongez à l'intérieur, puis suivet les rails. Vous finirez par tomber sur des blocs de glace, d'un bleu qui se remarque. Brisez-les pour trouver la Filet Ball décorative et pouvoir avancer sur la construction de votre habitat.

Où trouver l'Appât Ball décorative dans Pokemon Pokopia ?

© Nintendo et The Pokémon Company

Vous y êtes presque ! Partons à la recherche de l'Appât Ball avec l'avant-dernière carte au trésor de Pokemon Pokopia. Cette 5ᵉ carte vous entraîne au Nord-Est de Fonds-Bulleux, à proximité d'une grande maison à moitié en ruine avec un toit vert. Vous la reconnaîtrez également à sa boîte aux lettres jaune. Mais c'est vers la gauche de la bâtisse que vous devrez chercher. Repérez quelques coraux et commencez à creuser le sol derrière. Ils vous révèleront alors votre nouveau trésor.

Où trouver la Rapide Ball décorative dans les Fonds-Bulleux ?

© Nintendo et The Pokémon Company

Eh voilà ! La carte au trésor n°6 de Fonds-Bulleux est la dernière du DLC de Pokemon Pokopia. Pour le coup, c'est peut-être la plus facile à compléter. Et pour cause, la Rapide Ball vers laquelle elle doit vous mener est cachée tout près de la porte sud de la zone. Repérez la maison juste en face, puis les blocs étoilés. Comme pour les précédents, vous trouverez l'objet de votre recherche en les brisant. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à retourner à l'arène en ruines pour y déposer chaque Ball sur un piédestal et bâtir le fameux habitat.

Tous nos guides Pokemon Pokipia

Le DLC de Pokemon Pokopia prouve bien que le jeu cosy qui a créé la surprise cette année a encore de beaux jours devant lui. Les équipes continuent d'enrichir l'expérience. C'est pourquoi nous vous accompagnons à chaque nouveauté avec nos guides :