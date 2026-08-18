Kingdom Come Deliverance 2 ne manque pas de challenge. Les complétistes pourront s'appuyer sur notre guide des trophées PS5, qui vaut également pour les succès Xbox Series X|S, Steam et Epic Games Store.

Kingddom Come Deliverance 2 comprend en tout 49 trophées sur PlayStation 5, platine compris. À l'occasion de son arrivée dans le catalogue du PS Plus Extra, c'est l'occasion parfaite de faire le point sur ces précieuses récompenses à décrocher en jeu. Pour vous aider à tous obtenir, nous vous avons préparez la liste complète dans ce guide KCD 2, également valable sur XBOX Series X|S et PC.

Tous les trophées PS5 de Kingdom Come Deliverance 2

Warhorse Studios vous propose un challenge corsé avec Kingdom Come Deliverance 2, son RPG à succès sorti au printemps 2025. Avec près de 48 trophées différents, plus le précieux trophée platine, vous allez devoir faire preuve de rigueur si vous voulez tous les obtenir. Si certains requièrent d'avancer dans l'histoire, d'autres sont plus exigeants. Nous avons justement la liste complète pour vous, suivie des trophées qui peuvent être manqués en jeu :

Le Règne est venu (platine) Vous avez obtenu tous les trophées ! Maintenant, sortez prendre l'air.

(platine) Déjà vu (bronze) Vous avez vaincu Capon à l'entraînement. Une fois de plus.

(bronze) Le silence est d'or (argent) Grâce à vous l'attaque de Semine n'a pas eu lieu.

(argent) Vengeance (argent) Istvan est mort. Il était temps !

(argent) Nouveaux horizons (argent) Bienvenue dans la région de Kuttenberg !

(argent) Règlement de compte (bronze) Vous avez abattu un ennemi équipé d'une arme à feu avec une arme à feu.

(bronze) Tireur d'élite (bronze) Vous avez tué un ennemi d’un trait d’arbalète en pleine tête à grande distance.

(bronze) Acharnement (argent) Vous avez pulvérisé un lapin d'un tir d'arme à feu.

(argent) Combat raffiné (bronze) Vous avez tué un ennemi avec un combo.

(bronze) Extinction des feux (bronze) Vous avez tranché la gorge d'un ennemi qui était à votre recherche.

(bronze) Hic-Hic-Boum (bronze) Préparer de la poudre noire en étant ivre n'est pas une très bonne idée.

(bronze) Reforgée (bronze) Vous avez reforgé l'épée que vous cherchiez depuis si longtemps.

(bronze) Le meilleur ami de l'homme Vous avez trouvé et sauvé Cabot.

Le premier flingueur (bronze) Vous avez quatre canons à main chargés.

(bronze) Ça brille (bronze) Vous avez gagné un insigne en or lors d'une partie de dés.

(bronze) Henry le Cogneur (argent) Vous avez battu le meilleur bagarreur des environs.

(argent) Meurs un autre jour (bronze) En incarnant Godwin, vous avez sauvé votre frère.

(bronze) Contes de Kuttenberg (bronze) Vous avez aidé Rosa à finir son livre.

(bronze) Un vrai Cardinal (argent) Vous êtes allé au bout du conseil ecclésiastique sans être soupçonné.

(argent) Le pénitent (bronze) Vous avez effectué le pèlerinage de pénitence.

(bronze) Les groschen doivent couler à flot (bronze) Vous avez dépensé dix mille groschen.

(bronze) Échapper à la corde (bronze) Vous avez réussi à échapper à l'exécution à force de belles paroles.

(bronze) La fin (or) Vous avez terminé l'histoire

(or) Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu (or) Vous avez terminé la majeure partie du contenu du jeu.

(or) Le seigneur reprend (bronze) Vous avez perdu dix mille groschen.

(bronze) Doigts agiles (bronze) Vous avez crocheté la serrure la plus difficile.

(bronze) Mes chaussures ! (bronze) Pendant que vous étiez inconscient, on vous a volé vos chaussures.

(bronze) Le vieux corbeau (bronze) Vous avez trouvé le vrai seigneur de Nebakov.

(bronze) Carême (bronze) Vous avez fini le jeu sans manger de viande ni tuer d'animaux.

(bronze) Pierre qui roule ! (bronze) Vous avez tué un ennemi en lâchant un rocher depuis les remparts. Carl serait fier !

(bronze) Nulle bonne action (argent) Vous avez sauvé Malechov sans vous faire prendre.

(argent) Un vieil aime (bronze) Vous avez trouvé Galet.

(bronze) Les amis de l'Hydre (argent) Les trois commandants sont morts, et la poudrière n'est plus.

(argent) Trêve (argent) Vous avez aidé les deux villages à se réconcilier. Pour l'instant.

(argent) Maître des Maîtres (argent) Vous avez battu Zawisza dans trois disciplines.

(argent) Sans protection (bronze) Vous avez brisé le bouclier d'un ennemi.

(bronze) Henry l'entremetteur (bronze) Vous avez amené à Victoria son tendre ami. Contre son gré.

(bronze) Nez à nez (bronze) Vous avez enfin rencontré Markvart von Aulitz

(bronze) Sous un drapeau marron (bronze) Vous avez suspendu une bruche usagée à la taverne. Très usagée.

(bronze) Tireur adroit (argent) Vous avez remporté la compétition des mineurs à la difficulté maximale.

(argent) Sous pression (bronze) Vous avez remporté trois escarmouches alors que vous saigniez.

(bronze) Tout ça finira mal (bronze) Bienvenue dans la région de Trosky !

(bronze) Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras (bronze) Vous avez sauvé Capon de la potence.

(bronze) Les Sept Salopards (argent) Vous avez trouvé tous les camarades du Diable Sec.

(argent) Martyre (bronze) Vous avez fait du légat un martyre.

(bronze) Touche-à-tout (bronze) Vous avez gagné tous les mini jeux.

(bronze) Arme de choix (bronze) Vous avez vaincu un ennemi avec chacun des types d'armes.

(bronze) La parole d'un chevalier (argent) Vous avez récompensé l'herboriste pour son aide, comme promis.

(argent) Souviens-toi, souviens-toi... (bronze) Vous pensiez vraiment que ça n'exploserait pas ? Vraiment ?

(bronze)

© PlayStation

Quels trophées de KCD 2 peuvent être manqués en jeu ?

Histoire de compliquer un petit peu l'affaire, certains trophées peuvent être loupés en cours de route. C'est pourquoi il est crucial de faire attention aux conditions pour les obtenir, puisque cela peut dépendre d'objets consommés ou de rencontres esquivées. Alors voici les 17 trophées à ne pas manquer dans Kingdom Come Deliverance 2 :

Déjà vu

Le silence est d'or

Meurs un autre jour

Un vrai Cardinal

Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu

Le vieux corbeau

Carême

Pierre qui roule !

Nulle bonne action

Les amis de l'Hydre

Trêve

Maître des Maîtres

Henry l'entremetteur

Nez à nez

Sous un drapeau marron

Les Sept Salopards

Souviens-toi, souviens-toi...

Nos autres guides Kingdom Come Deliverance 2

Nous sommes évidemment là pour vous accompagner dans l'aventure d'Henry de Skalice. Retrouvez nos différents guides Kingdom Come Deliverance 2 pour vous faciliter un petit peu l'aventure :