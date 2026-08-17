Si vous débutez dans Kingdom Come Deliverance 2 via notamment sa disponibilité très prochaine sur le PS Plus et souhaitez savoir comment gagner de l'argent facilement, voici un guide en ce sens.

L'un des meilleurs RPG de 2025, voire de ces dernières années, Kingdom Come Deliverance 2, la très convaincante simulation médiévale de Warhorse Studios dans la peau d'Henry de Skalice, refait parler de lui depuis peu en étant notamment disponible pour les abonnés du PS Plus dès ce 18 août 2026. À ce titre, et si d'aventure vous n'avez commencé que depuis peu votre aventure dans la Bohême du 15ème siècle, nous vous proposons un guide pour grandement vous faciliter la vie, surtout dans les premières heures de jeu, avec différents moyens de gagner de l'argent (en l'occurrence des groschen) de manière rapide et efficace.

Après le prologue de Kingdom Come Deliverance 2 qui vous permet d'apprendre les rudiments de son gameplay, vous vous retrouvez avec un Henry sévèrement blessé, défroqué et sans le sou. Les premières heures de son aventure s'avèrent particulièrement difficiles, car vous ne connaissez personne et n'irez pas bien loin sur les routes où attendent des bandits qui vont vous saigner comme un porc. Nous allons donc lister différents moyens de vous faire rapidement de l'argent afin de mieux vous équiper pour affronter plus sereinement les dangers de la Bohême médiévale.

améliorer vos compétences de voleur et de crochetage pour détrousser votre prochain ;

vendre des chevaux volés au Camp de Gitans ;

faire de la forge et de l'alchimie ;

suivre des cartes au trésor pour du très beau butin ;

abattre des bandits et vendre leur équipement ;

gagner des tournois.

Améliorer vos compétences de voleur pour devenir riche dans Kingdom Come Deliverance 2

Même s'il s'agit d'un moyen assez risqué car illégal de devenir riche, incarner un voleur dans Kingdom Come Deliverance 2 est un excellent moyen de se faire de l'argent rapidement, même si Dieu risque de vous envoyer en enfer dans l'après-vie. Apprendre à crocheter des serrures de portes et de coffres pour vider toutes les maisons d'une ville ou d'un village sous le couvert de la nuit permet en effet de vite accumuler une belle quantité de groschen. Pensez à équiper des tenues sombres et faisant peu de bruit pour mieux vous faufiler la nuit pour procéder à vos larcins

À noter cependant que vous ne pourrez pas vendre les objets volés dans le même lieu, car les habitants risquent de reconnaître que vous en avez fait l'acquisition de manière illégale. C'est toutefois un petit prix à pied pour la manne financière que cela représente dans Kingdom Come Deliverance 2.

© Deep Silver / Warhorse Studios

Vendre des chevaux volés à Mikolai dans le Camp de Gitans

Pour rester sur la thématique du vol afin de se faire rapidement de l'argent dans Kingdom Come Deliverance 2, une autre activité illégale fort lucrative est justement de voler des chevaux pour les vendre à Mikolai, le palefrenier du Camp de Gitans.

Voici la marche à suivre pour voler un cheval dans Kingdom Come Deliverance 2 et le vendre :

Trouvez un cheval à l'abri des regards, de préférence de nuit quand la plupart des habitants dorment ;

Rendez-vous auprès de Mikolai qui se trouve dans le Camp de Gitans à l'ouest de Trosky, la première zone du jeu, avec un cheval volé et adressez-vous à lui ;

Vous aurez alors la possibilité d'accéder à l'option de dialogue « Marché noir des chevaux » ;

Vous pourrez alors lui vendre votre monture illégalement acquise, généralement pour plusieurs centaines de groschen d'un coup ;

À noter toutefois que cette opération n'est réalisable qu'une fois toutes les 24 heures en jeu, mais les gains en valent largement la peine.

© Deep Silver / Warhorse Studios

Faire de la forge et de l'alchimie pour gagner de l'argent en toute légalité dans Kingdom Come Deliverance 2

Si vous préférez effectuer des activités plus légales pour gagner de l'argent facilement dans Kingdom Come Deliverance 2 sans damner Henry à l'enfer, vous pouvez également jouer le petit artisan forgeron et alchimiste. Cela permettra non seulement de vous équiper en armes, armures et potions bien pratiques, mais aussi de vendre vos créations, comme des épées longues (150 groschen l'unité) ou des potions de Lion (80-90 groschen pour une potion de qualité supérieure), assez faciles à faire et très lucratives.

Il s'agit toutefois d'activités de Kingdom Come Deliverance 2 qui peuvent être assez répétitives à la longue, et qui demandent, simulation médiévale oblige, de faire preuve d'un peu d'huile de coude et de savoir-faire. Il n'est toutefois pas obligatoire de devoir apprendre la manière de fabriquer une arme ou la recette d'une potion, tant que vous la connaissez ou que vous avez trouvé comment faire par un autre moyen. Voici d'ailleurs à toute fin utile celle pour le Lion :

Préparez 2 doses de sauge et 2 doses de menthe.

Versez les spiritueux dans le chaudron.

Ajoutez la sauge et faites bouillir pendant 2 tours.

Broyez la menthe et ajoutez-la au chaudron.

Enfin, versez.

© Deep Silver / Warhorse Studios

Suivre des cartes au trésor pour obtenir du butin inestimable

Avec un peu plus d'argent dans votre escarcelle et un début d'équipement pour affronter les dangers des routes de Kingdom Come Deliverance 2, vous pourrez en explorer un peu plus sereinement le monde ouvert. Celui-ci regorge de cartes au trésor à dénicher et à déchiffrer pour en obtenir le butin, en le déterrant avec une pelle ou bien caché dans un coin obscur.

Les cartes au trésor de Kingdom Come Deliverance 2 permettent ainsi de facilement trouver tout un tas de choses d'une grande valeur, dont de grosses sommes d'argent, ou encore des armes et armures de qualité pour équiper Henry, ou des babioles de grande valeur à vendre ou des dés pipés pour vous aider à gagner des parties de dés dans les tavernes. Vous pouvez ainsi faire d'une pierre deux coups en pariant plus d'argent dans ces jeux et plumer vos adversaires avec des dés modifiés.

Voici la marche à suivre pour partir à la chasse aux trésors dans Kingdom Come Deliverance 2

Trouver une carte au trésor, sur des ennemis, chez des marchands ou en explorant ;

Acquérir une pelle, qu'on peut notamment acheter dans un magasin généraliste d'un village ;

Déchiffrer la carte pour trouver le trésor ;

Profit.

© Deep Silver / Warhorse Studios

Abattre des bandits et autres ennemis pour vendre leur équipement

Une fois un certain pécule obtenu plus ou moins légalement et un bel équipement trouvé via des cartes au trésor, vous devriez avoir ce qu'il faut pour vous frotter aux bandits de grands chemins et autres ennemis de Kingdom Come Deliverance 2. Priorisez des préférences des petits groupes, ou alors des campements de nuit afin de pouvoir les poignarder un par un discrètement pendant que quelques-uns font des tours de garde et les autres dorment.

Peu importe comment vous vous débarrassez de vos opposants dans Kingdom Come Deliverance 2, vous pourrez ensuite les détrousser de tous leurs biens, que ce soit leur équipement, l'argent qu'ils ont sur eux et aussi le butin qu'ils gardent sur leur cheval ou dans un coffre, afin de tout vendre sereinement auprès des marchants correspondants.

© Deep Silver / Warhorse Studios

Remporter des tournois pour gagner de l'argent et de la réputation

Le dernier moyen de se faire de l'argent assez efficacement dans Kingdom Come Deliverance 2, en plus d'améliorer les compétences et la réputation d'Henry, est de remporter des tournois. Vous en avez de toutes sortes comme ceux de pugilat, de combat à l'épée ou d'archerie. Si vous avez déjà une certaine maîtrise dans ses disciplines, vous pouvez participer aux tournois dans les premiers villages au début du jeu, pour ensuite défier des adversaires de plus en plus talentueux au fil de l'aventure. Vous devrez toutefois parier un certain montant de groschen pour entrer en lice, mais le jeu en vaut la chandelle à plus d'un titre.