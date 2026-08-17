L'amour attend Henry un peu partout dans Kingdom Come Deliverance 2 ! Pour savoir où donner de la tête, retrouvez la liste des romances du RPG de Warhorse Studios dans notre guide.

Warhorse vous met vraiment aux commandes de son RPG en vous laissant vers qui le cœur de Henry penche. Et pour le coup, vous avez le choix. Avec notre guide des romances de Kingdom Come Deliverance 2, découvrez toutes les options possibles et, surtout, comment ne pas passer à côté de l'histoire qui vous intéresse.

Toutes les romances possibles dans Kingdom Come Deliverance 2

Dans Kingdom Come Deliverance 2, vous incarnez à nouveau Henry de Skalice. Et si notre homme d'armes avait un penchant pour une certaine Theresa dans KCD 1, l'aventure du deuxième volet l'entraîne loin de sa bien-aimée. Alors il n'est pas impossible que son cœur balance au rythme de nouvelles rencontres. Au total, 7 romances sont envisageables dans Kingdom Come Deliverance 2 :

Filles des bains

Doubrovka

Hans Capon

Johanka

Katherine

Klara

Rosa Ruthard

Bien sûr, certaines romances sont plus de l'ordre du batifolage dans d'autres conduisent à des relations plus profondes dans Kingdom Come Deliverance 2. Toujours est-il qu'il faut remplir certaines conditions et avoir la bonne approche pour arriver à concrétiser. Notre guide est justement là pour vous aider.

Comment passer du bon temps avec les filles des bains ?

Kingdom Come Deliverance 2 entraîne Henry sur les routes. Dès lors, notre fils de forgeron méritera bien de se détendre en chemin. Il se trouve que la plupart des villes et villages du jeu proposent des bains. Ils sont indiqués sur la carte à l'aide d'une icône en forme de parfum. Il vaudra mieux que vous ayez un peu d'argent sur vous.

© Deep Silver / Warhorse Studios

Or, les bains sont aussi l'occasion pour Henry d'avoir un peu de bon temps. De fait, vous pouvez demander à être lavé, faire nettoyer vos vêtements, mais aussi avoir « la totale, et un peu de charmante compagnie ». Comprendra qui voudra, toujours est-il que si vous débourser pour ce service, vous recevrez le bonus temporaire “Ça valait le coup” qui fait grimper légèrement vos stats d'Agilité, de Force et de Vitalité. Ce n'est pas vraiment une romance, mais ça mettra un peu de piment dans la vie du héros de Kingdom Come Deliverance 2.

Doubravka, la jeune fille du mariage de Semine

© Deep Silver / Warhorse Studios

Assez tôt dans l'histoire, Henry pourra avoir sa première interaction amoureuse avec une certaine Doubravka. Il s'agit de la fille d'une des invités au mariage qui se tient à Semine. La fête faisant partie des événements immanquables au début de Kingdom Come Deliverance 2, vous pourrez très facilement en faire la rencontre.

En fait, Doubravka est la fille d'une des invitées. Or, pendant le mariage, la mère vous interpelle justement pour vous demander de faire danser sa fille, car personne d'autre ne veut le faire. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Faites plaisir à la jeune fille et faites-lui faire quelques pas. Elle vous marchera sur les pieds, mais si vous la félicitez, elle vous proposera de passer un moment tous les deux après la fête. Bon, il se trouve que vous ne la reverrez finalement pas, donc la romance est restreinte à ce cout passage. À défaut, c'est une occasion de donner confiance à une jeune fille dans Kingdom Come Deliverance 2.

Hans Capon, peut-être le seigneur de votre cœur ?

© Deep Silver / Warhorse Studios

Cela va en surprendre certains, mais vous pouvez bien avec une romance avec Hans Capon dans Kingdom Come Deliverance 2. Bien qu'Henry le serve et que les deux hommes ne soient pas toujours des plus amicaux l'un envers l'autres compte tenu de leurs mésaventures, ils restent amis au-delà des épreuves. Cependant, vous pouvez emmener cette bromance plus loin vers la fin du jeu, durant le siège de Schudol, à deux conditions :

N'entamez pas de romance avec Katherine

Choisissez toutes les options romantiques (signalées par un cœur) dans les dialogues avec Hans

Johanka, une veuve prête à tourner la page

© Deep Silver / Warhorse Studios

En poursuivant l'histoire principale de Kingdom Come Deliverance 2, vous ferez la rencontre de Johanka, dite la veuve de Zhernov, au cours de la mission « Pour la victoire ! ». Celle-ci est prompte à discuter avec vous lors d'un certain banquet avec de nombreux invités de marque. Après avoir pris le temps de répondre aux différentes activités et avoir rapporté son armure et ses armes à Hans, allez donc discuter avec elle pour avoir une chance de romance.

Dès le départ, il est clair que Henry ne laisse pas la jeune Johanka indifférente. Elle sera ravie d'en savoir plus sur le héros de Kingdom Come Deliverance 2 pour envisager une romance. Choisissez une à une les bonnes réponses à ses 4 dialogues :

« Je serai ravi de vous raconter ce qui s'est passé. » (à condition d'avoir de bonnes stats en érudition) Réponse selon vos meilleures statistiques « Ils ont failli nous tuer. » « Le Bailli a eu raison de nous punir. »

Johanka vous propose ensuite de l'accompagner à l'extérieur. Acceptez tout de suite pour vous écarter un peu de l'agitation du banquer et pouvoir passer la nuit avec elle. Henry se réveillera le lendemain matin après avoir conclu sa romance dan Kingdom Come Deliverance 2. En effet, l'histoire n'ira pas plus, mais au moins la veuve et notre héros auront passé du bon temps. Cependant, vous n'obtiendrez pas de bonus de charisme au terme de cette histoire.

Katherine, la grande romance de Kingdom Come Deliverance 2

© Deep Silver / Warhorse Studios

La romance la plus poussée de Kingdom Come Deliverance 2 est celle avec Katherine. Personnage secondaire d'importance dans l'histoire (on comprend pourquoi elle apparaît sur la jaquette du jeu), vous la rencontrez très tôt dans l'aventure puisque vous la sauvez sans qu'elle ne le sache vraiment. Vous la retrouverez à plusieurs reprises, sans qu'elle ne réponde favorablement à vos approches. Au château de Trosky toutefois, vous pouvez la convaincre de vous accorder son aide si vous mentionnez le labo d'alchimie.

Ce n'est qu'un peu plus tard dans l'histoire de Kingdom Come Deliverance 2 que les choses peuvent commencer à avancer dans votre romance avec Katherine. Après qu'elle vous libère d'Istvan, des options de flirt s'immiscent enfin dans vos dialogues. N'hésitez pas à booster votre charisme avec des tenues élégantes pour vous vous donner plus de chances et vous rapprocher doucement. Marquez encore des points lors de votre première nuit à Kuttenberg :

Soutenez-la face au capitaine de la garde.

Remportez le duel juste après pour marquer encore des point (et recevoir une arbalète digne de ce nom).

Après cela, vous pourrez remplir deux missions qui feront avancer les choses avec l'élue de votre cœur. D'abord, pendant la mission « Le cinquième commandement », menez l'enquête sans accuser trop vite qui que soit et finissez par accepter que Katherine joue les appâts. Plus tard après cette tâche, vous devrez mener une autre investigation pour découvrir qui en a après votre bien-aimée au camp de Sigismund. Découvrez le mystérieux harceleur et persuadez-les de laisser la femme tranquille.

Par la suite, saisissez chaque option de dialogue romantique offerte avec Katherine dans Kingdom Come Deliverance 2. Plus tard, vous avez l'opportunité de prendre un bain en sa compagnie. Notez qu'il vous faudra de bonnes statistiques en éloquence pour le dialogue qui arrive, car c'est là que vous allez devoir convaincre votre love interest de vos sentiments. Choisissez alors les options qui requièrent un test de compétence. Vous faites ici un sacré pas qui se concrétise plus loin, au moment du siège de Schudol, si vous avez bonne réputation à ses yeux. Elle vous rend une visite nocturne. La scène intime qui s'ensuit sera votre récompense, tandis que de petits dialogues feront allusion à cette relation par la suite.

Klara, la première histoire concrète de Kingdom Come Deliverance 2

© Deep Silver / Warhorse Studios

La première véritable histoire romantique que Henry peut avoir dans Kingdom Come Deliverance 2 est avec une certaine Klara. Vous en faites la connaissance lorsque vous êtes envoyé à Nebakov comme émissaire. À votre arrivée, Hans parle pendant un moment avec le seigneur des lieux. Vous avez donc le temps de prendre part aux activités du coin, comme aider l'herboriste susmentionnée.

Votre première tâche envers Klara est de l'aider à ramasser des plantes dans Kingdom Come Deliverance 2. Ensuite, elle vous propose de l'accompagner dans une clairière. C'est alors qu'elle vous propose un petit jeu de devinette, auquel vous vous en sortirez d'autant mieux si vous avez déjà quelques points de compétence en charisme. Mais le plus simple est encore de lui donner la bonne réponse à son énigme : « Je crois qu'elle s'appelle Klara ».

Après cela, Klara vous invite à passer un moment à deux dans la clairière. Votre première romance de Kingdom Come Deliverance 2 se concrétise alors, puisqu'on retrouve les personnages nus juste après. Vous pouvez d'ailleurs la revoir, mais cela empiétera sur votre temps pour accomplir d'autres activités.

Vous profiter de la compagnie de Klara un peu plus tard dans l'aventure de Kingdom Come Deliverance 2. En effet, vous retrouvez la jeune femme à Nebakov. Celle-ci est là pour soigner les blessés du fort. Si vous prenez le temps de l'aider et arrivez à soigner à peu correctement ses patients, elle passera une nouvelle nuit avec vous.

Rosa Ruthard, une relation ambitieuse pour Henry

© Deep Silver / Warhorse Studios

Lady Rosa Ruthard, fille de seigneur, fait aussi partie des prétendantes d'Henry dans Kingdom Come Deliverance 2. Lorsque vous la rencontrez au château de son père, elle vous donne pour mission d'obtenir un livre rouge pour elle, que vous trouverez sur le bord d'une fenêtre dans votre infiltration pour sauver Hans Capon. Avant cela, pour l'accepter, choisissez ces options de dialogue :

« Un sanctuaire en bord de route ? »

« Une solution intelligente. »

« Il doit y avoir un piège. »

« Viens avec moi ! »

« Tu ne serais pas un fardeau. »

« J’écoute. »

« Je t’apporterai le livre, n’aie crainte ! »

Rendez rapidement son livre à Rosa pour que la romance soit toujours disponible dans Kingdom Come Deliverance 2. Aidez-la ensuite à écrire. Pour vous donner toutes les chances dans ce nouveau dialogue (qui vous donne en plus droit à un trophée), choisissez les réponses suivantes :

« Une femme. »

« Elle devrait être pleine d'astuce. »

« Les idiotes sont ennuyeuses. »

« De bonnes intentions. »

« C'est joli, vraiment. »

« J'aimerais apprendre à mieux vous connaître. »

Poursuivez ensuite l'aventure principale pour avoir une nouvelle opportunité de faire avancer la romance avec Rosa dans Kingdom Come Deliverance 2. Pour cela, vous devez lui porter secours lorsqu'elle est prise en otage par Otto von Bergow. Là encore, les bons choix de dialogue sont primordiaux. Commencez par ne pas menacer de brûler la tour, puis acceptez de faire un marché. Qu'importe si vous réussissez le test de compétence qui suit, l'important est que vous parveniez à vaincre Bergow et tous vos adversaires jusqu'à trouver la jeune fille.

Pour finir, retournez au château Ruthard. Acceptez que Rosa vous y guide pour vous infiltrer via un passage sous-terrain. Vous découvrez ensuite des bandits à terrasser sur place. Votre bain-aimée vous donne d'ailleurs un coup de main. Après cela, vous pourrez monter dans la chambre de celle-ci. Si vous vous êtes lavé juste avant, vous pourrez concrétiser cette romance de Kingdom Come Deliverance 2 d'un baiser après avoir avoir mené comme il faut le dialogue avec ces réponses-ci :