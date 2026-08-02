Pêchez tous les poissons du mois d'août sans exception dans Animal Crossing New Horizons grâce à notre guide mensuel ultra-complet.
Sur Nintendo Switch comme sur Nintendo Switch 2, un nouveau mois débute sur votre île. Découvrez la liste complète pour la pêche avec notre guide des poissons d'août dans Animal Crossing New Horizons. Que vous jouiez depuis l'hémisphère nord ou depuis l'hémisphère sud, vous saurez où et quand trouver chaque espèce.
La liste des poissons d'août dans Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère nord
L'été bat actuellement son plein dans l'hémisphère nord d'Animal Crossing New Horizons. À ce titre, de nombreuses variétés de poissons voguent dans les eaux entourant ou traversant votre île. C'est l'occasion idéale pour compléter votre collection et remplir votre musée s'il lui reste de la place. Notre guide des poissons d'août est là pour vous aider.
Tous les poissons de rivière d'Animal Crossing New Horizons en août
Les rivières sont un point stratégique pour les pêcheurs d'eau douce en août dans Animal Crossing New Horizons. De nombreuses espèces, 19 au total, les arpentent tout au long du mois d'août. Sortez donc votre canne et surveillez les ombres à la surface pour tenter votre chance. Qui sait ce qui pourrait mordre à votre ligne ?
|Poissons de rivière
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Arapaïma
|16h à 9h du matin
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Arowana
|16h à 9h du matin
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Ayu
|Toute la journée
|Rare
|900 clochettes
|
Bar*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Bichir
|21h à 4h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Carassin*
|Toute la journée
|Commun
|160 clochettes
|
Chevaine*
|9h à 16h
|Commun
|200 clochettes
|
Combattant
|9h à 16h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Crapet*
|9h à 16h
|Commun
|180 clochettes
|
Dorado
|4h du matin à 21h
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Gobie d'eau douce*
|16h à 9h du matin
|Rare
|400 clochettes
|
Guppy
|9h à 16h
|Rare
|1 300 clochettes
|
Néon bleu
|9h à 16h
|Commun
|500 clochettes
|
Piranha
|9h à 16h, puis 21h - 4h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Poisson arc-en-ciel
|9h à 16h
|Rare
|800 clochettes
|
Poisson docteur
|9h à 16h
|Rare
|1 500 clochettes
|
Tilapia
|Toute la journée
|Commun
|800 clochettes
|
Tortue trionyx
|16h à 9h
|Rare
|3 750 clochettes
|
Vandoise*
|16h à 9h du matin
|Commun
|240 clochettes
Le guide des poissons d’étang en août dans le nord d'ACNH
Tant qu'on parle des eaux douces, les étangs devraient également vous intéresser pendant ce mois d'août. Dans l'hémisphère nord d'Animal Crossing New Horizons, vous y trouverez jusqu'à 11 espèces de poissons différentes. En réalité, ce sont les mêmes que celles du mois dernier. Cependant, c'est toujours une occasion de compléter votre bébêtopédie si ce n'est pas déjà fait.
|Poissons d’étang
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Carpe*
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Carpe Koï*
|16h à 9h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Cyprin doré*
|9h à 16h
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Écrevisse
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Fondule barré
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Gar
|16h à 9h du matin
|Rare
|6 000 clochettes
|
Grenouille
|Toute la journée
|Commun
|120 clochettes
|
Poisson rouge*
|Toute la journée
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Ranchu*
|9h à 16h
|Très rare
|4 500 clochettes
|
Silure
|16h à 9h du matin
|Commun
|800 clochettes
|
Tête-de-serpent
|9h à 16h
|Rare
|5 500 clochettes
La liste des poissons de mer en août dans Animal Crossing New Horizons
Passons maintenant à la partie la plus dense de la faune aquatique de votre île : l'océan. Rendez-vous sur les plages d'Animal Crossing New Horizons en août pour appâter 27 variétés de poissons. D'autant que certaines espèces vous rapporteront gros. Par conséquent, si vous voulez vous faire un bon paquet de clochettes, vous savez où vous rendre.
|Poissons d’eau de mer
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Anchois*
|4h du matin à 21h
|Rare
|200 clochettes
|
Bar commun*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Calmar
|Toute la journée
|Rare
|500 clochettes
|
Carangue à grosse tête
|Toute la journée depuis un ponton
|Rare
|4 500 clochettes
|
Cardeau*
|Toute la journée
|Rare
|800 clochettes
|
Chinchard*
|Toute la journée
|Commun
|150 clochettes
|
Cœlacanthe*
|Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Coryphène
|Toute la journée depuis un ponton
|Très rare
|6 000 clochettes
|
Grand Requin blanc
|16h à 9h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Hippocampe
|Toute la journée
|Commun
|1 100 clochettes
|
Lune de mer
|4h du matin à 21h
|Très rare
|4 000 clochettes
|
Macropinna*
|21h à 4h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Marlin bleu
|Toute la journée depuis un ponton
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Murène Ruban bleu
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Napoléon
|4h du matin à 21h
|Rare
|10 000 clochettes
|
Poisson chirurgien
|Toute la journée
|Commun
|1 000 clochettes
|
Poisson-clown
|Toute la journée
|Commun
|650 clochettes
|
Poisson-papillon
|Toute la journée
|Rare
|1 000 clochettes
|
Poisson-porc-épic
|Toute la journée
|Commun
|250 clochettes
|
Poisson-scorpion
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
|
Raie
|4h du matin à 21h
|Rare
|3 000 clochettes
|
Rémora rayé
|Toute la journée
|Rare
|1 500 clochettes
|
Requin-baleine
|Toute la journée
|Très rare
|13 000 clochettes
|
Requin Marteau
|16h à 9h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Requin Scie
|16h à 9h du matin
|Très rare
|12 000 clochettes
|
Scarus / Ishidai
|Toute la journée
|Rare
|5 000 clochettes
|
Vivaneau*
|Toute la journée
|Rare
|3 000 clochettes
Le guide des poissons à pêcher d'août dans l'hémisphère sud d'Animal Crossing New Horizons
Du côté de l'hémisphère sud, les températures sont toujours aussi fraîches ces jours-ci. Dès lors, ce mois est plus calme pour les eaux d'Animal Crossing New Horizons. Que vous soyez un joueur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, vous passerez probablement moins de temps canne à pêche à la main. Cela dit, il y a tout de même des spécimens intéressants. Trouvez-les plus facilement grâce à notre guide des poissons d'août.
La liste complète des poissons de rivière dans l'hémisphère sud
L'arrivée de la version 3.0 d'Animal Crossing New Horizons ne change pas le cours des saisons. L'hiver étant là dans l'hémisphère sud, vous ne trouverez que 11 variétés de poissons différents en août. Toutefois, vous pouvez espérer faire de très belles prises, notamment avec le dai yu et l'estrugeon qui rodent dans ces eaux douces. Restez à l'affut !
|Poissons de rivière
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Bar*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Bouvière
|Toute la journée
|Commun
|900 clochettes
|
Carassin*
|Toute la journée
|Commun
|160 clochettes
|
Chevaine*
|9h à 16h
|Commun
|200 clochettes
|
Crapet*
|9h à 16h
|Commun
|180 clochettes
|
Dai Yu
|16h à 9h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Éperlan
|Toute la journée
|Commun
|320 clochettes
|
Esturgeon
|Toute la journée, à l’embouchure des rivières
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Gobie d'eau douce*
|16h à 9h du matin
|Rare
|400 clochettes
|
Perche jaune
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Vandoise*
|16h à 9h du matin
|Commun
|240 clochettes
5 poissons d’étang en août dans Animal Crossing New Horizons
Si vous êtes dans l'hémisphère sud, vous ne passerez certainement pas beaucoup de temps au bord des étangs pendant ce mois d'août dans Animal Crossing New Horizons. Et pour cause, ces eaux calmes le sont encore plus en cette période de l'année. Pas plus de 5 espèces de poissons mordront à votre hameçon. Cependant, la plupart valent tout de même leur pesant de clochettes. Vous aurez donc plus de chance de vous faire de l'argent en pêchant par là. Mais si vous voulez simplement compléter votre collection, vous passerez vite à autre chose.
|Poissons d’étang
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Carpe*
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Carpe Koï*
|16h à 9h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Cyprin doré*
|9h à 16h
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Poisson rouge*
|Toute la journée
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Ranchu*
|9h à 16h
|Très rare
|4 500 clochettes
Tous les poissons de l'océan du Sud dans Animal Crossing New Horizons
Vous aurez un peu de variété du côté des eaux salées. De fait, l'océan accueille 14 poissons en août dans Animal Crossing New Horizons. Il y a même de gros morceaux dans le lot pour les habitants de l'hémisphère sud. C'est vraiment là que le pactole se jouera pour vous. Cela dit, les spécimens qui se vendent le plus cher sont aussi les plus rares. Soyez alors patients pour les attraper.
|Poissons d’eau de mer
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Anchois*
|4h du matin à 21h
|Rare
|200 clochettes
|
Bar commun*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Calmar
|Toute la journée
|Rare
|500 clochettes
|
Cardeau*
|Toute la journée
|Rare
|800 clochettes
|
Chinchard*
|Toute la journée
|Commun
|150 clochettes
|
Clione
|Toute la journée
|Commun
|1000 clochettes
|
Cœlacanthe*
|Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Macropinna*
|21h à 4h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Marlin bleu
|Toute la journée depuis un ponton
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Poisson-Ballon
|16h à 9h du matin
|Rare
|5 000 clochettes
|
Poisson lanterne
|16h à 9h du matin
|Rare
|2 500 clochettes
|
Poisson-Ruban
|Toute la journée
|Très rare
|9 000 clochettes
|
Thon
|Toute la journée depuis un ponton
|Très rare
|7 000 clochettes
|
Vivaneau*
|Toute la journée
|Rare
|3 000 clochettes
La liste complète des poissons d'Animal Crossing New Horizons
De janvier à décembre, la faune sous-marine évolue largement autour de votre île. Retrouvez alors tous nos guides des poissons d'Animal Crossing New Horizons. Ainsi, avec eux, vous complèterez votre collection sans mal tout au long de l'année :