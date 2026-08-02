Sur Nintendo Switch comme sur Nintendo Switch 2, un nouveau mois débute sur votre île. Découvrez la liste complète pour la pêche avec notre guide des poissons d'août dans Animal Crossing New Horizons. Que vous jouiez depuis l'hémisphère nord ou depuis l'hémisphère sud, vous saurez où et quand trouver chaque espèce.

La liste des poissons d'août dans Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère nord

L'été bat actuellement son plein dans l'hémisphère nord d'Animal Crossing New Horizons. À ce titre, de nombreuses variétés de poissons voguent dans les eaux entourant ou traversant votre île. C'est l'occasion idéale pour compléter votre collection et remplir votre musée s'il lui reste de la place. Notre guide des poissons d'août est là pour vous aider.

Tous les poissons de rivière d'Animal Crossing New Horizons en août

Les rivières sont un point stratégique pour les pêcheurs d'eau douce en août dans Animal Crossing New Horizons. De nombreuses espèces, 19 au total, les arpentent tout au long du mois d'août. Sortez donc votre canne et surveillez les ombres à la surface pour tenter votre chance. Qui sait ce qui pourrait mordre à votre ligne ?

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente Arapaïma 16h à 9h du matin Très rare 10 000 clochettes Arowana 16h à 9h du matin Très rare 10 000 clochettes Ayu Toute la journée Rare 900 clochettes Bar* Toute la journée Commun 400 clochettes Bichir 21h à 4h du matin Rare 4 000 clochettes Carassin* Toute la journée Commun 160 clochettes Chevaine* 9h à 16h Commun 200 clochettes Combattant 9h à 16h Rare 2 500 clochettes Crapet* 9h à 16h Commun 180 clochettes Dorado 4h du matin à 21h Très rare 15 000 clochettes Gobie d'eau douce* 16h à 9h du matin Rare 400 clochettes Guppy 9h à 16h Rare 1 300 clochettes Néon bleu 9h à 16h Commun 500 clochettes Piranha 9h à 16h, puis 21h - 4h Rare 2 500 clochettes Poisson arc-en-ciel 9h à 16h Rare 800 clochettes Poisson docteur 9h à 16h Rare 1 500 clochettes Tilapia Toute la journée Commun 800 clochettes Tortue trionyx 16h à 9h Rare 3 750 clochettes Vandoise* 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Le guide des poissons d’étang en août dans le nord d'ACNH

Tant qu'on parle des eaux douces, les étangs devraient également vous intéresser pendant ce mois d'août. Dans l'hémisphère nord d'Animal Crossing New Horizons, vous y trouverez jusqu'à 11 espèces de poissons différentes. En réalité, ce sont les mêmes que celles du mois dernier. Cependant, c'est toujours une occasion de compléter votre bébêtopédie si ce n'est pas déjà fait.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente Carpe* Toute la journée Commun 300 clochettes Carpe Koï* 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes Cyprin doré* 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes Écrevisse Toute la journée Commun 200 clochettes Fondule barré Toute la journée Commun 300 clochettes Gar 16h à 9h du matin Rare 6 000 clochettes Grenouille Toute la journée Commun 120 clochettes Poisson rouge* Toute la journée Très rare 1 300 clochettes Ranchu* 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes Silure 16h à 9h du matin Commun 800 clochettes Tête-de-serpent 9h à 16h Rare 5 500 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

La liste des poissons de mer en août dans Animal Crossing New Horizons

Passons maintenant à la partie la plus dense de la faune aquatique de votre île : l'océan. Rendez-vous sur les plages d'Animal Crossing New Horizons en août pour appâter 27 variétés de poissons. D'autant que certaines espèces vous rapporteront gros. Par conséquent, si vous voulez vous faire un bon paquet de clochettes, vous savez où vous rendre.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente Anchois* 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes Bar commun* Toute la journée Commun 400 clochettes Calmar Toute la journée Rare 500 clochettes Carangue à grosse tête Toute la journée depuis un ponton Rare 4 500 clochettes Cardeau* Toute la journée Rare 800 clochettes Chinchard* Toute la journée Commun 150 clochettes Cœlacanthe* Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes Coryphène Toute la journée depuis un ponton Très rare 6 000 clochettes Grand Requin blanc 16h à 9h du matin Très rare 15 000 clochettes Hippocampe Toute la journée Commun 1 100 clochettes Lune de mer 4h du matin à 21h Très rare 4 000 clochettes Macropinna* 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes Marlin bleu Toute la journée depuis un ponton Très rare 10 000 clochettes Murène Ruban bleu Toute la journée Rare 600 clochettes Napoléon 4h du matin à 21h Rare 10 000 clochettes Poisson chirurgien Toute la journée Commun 1 000 clochettes Poisson-clown Toute la journée Commun 650 clochettes Poisson-papillon Toute la journée Rare 1 000 clochettes Poisson-porc-épic Toute la journée Commun 250 clochettes Poisson-scorpion Toute la journée Commun 500 clochettes Raie 4h du matin à 21h Rare 3 000 clochettes Rémora rayé Toute la journée Rare 1 500 clochettes Requin-baleine Toute la journée Très rare 13 000 clochettes Requin Marteau 16h à 9h du matin Très rare 8 000 clochettes Requin Scie 16h à 9h du matin Très rare 12 000 clochettes Scarus / Ishidai Toute la journée Rare 5 000 clochettes Vivaneau* Toute la journée Rare 3 000 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Le guide des poissons à pêcher d'août dans l'hémisphère sud d'Animal Crossing New Horizons

Du côté de l'hémisphère sud, les températures sont toujours aussi fraîches ces jours-ci. Dès lors, ce mois est plus calme pour les eaux d'Animal Crossing New Horizons. Que vous soyez un joueur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, vous passerez probablement moins de temps canne à pêche à la main. Cela dit, il y a tout de même des spécimens intéressants. Trouvez-les plus facilement grâce à notre guide des poissons d'août.

La liste complète des poissons de rivière dans l'hémisphère sud

L'arrivée de la version 3.0 d'Animal Crossing New Horizons ne change pas le cours des saisons. L'hiver étant là dans l'hémisphère sud, vous ne trouverez que 11 variétés de poissons différents en août. Toutefois, vous pouvez espérer faire de très belles prises, notamment avec le dai yu et l'estrugeon qui rodent dans ces eaux douces. Restez à l'affut !

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente Bar* Toute la journée Commun 400 clochettes Bouvière Toute la journée Commun 900 clochettes Carassin* Toute la journée Commun 160 clochettes Chevaine* 9h à 16h Commun 200 clochettes Crapet* 9h à 16h Commun 180 clochettes Dai Yu 16h à 9h du matin Très rare 15 000 clochettes Éperlan Toute la journée Commun 320 clochettes Esturgeon Toute la journée, à l’embouchure des rivières Très rare 10 000 clochettes Gobie d'eau douce* 16h à 9h du matin Rare 400 clochettes Perche jaune Toute la journée Commun 300 clochettes Vandoise* 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

5 poissons d’étang en août dans Animal Crossing New Horizons

Si vous êtes dans l'hémisphère sud, vous ne passerez certainement pas beaucoup de temps au bord des étangs pendant ce mois d'août dans Animal Crossing New Horizons. Et pour cause, ces eaux calmes le sont encore plus en cette période de l'année. Pas plus de 5 espèces de poissons mordront à votre hameçon. Cependant, la plupart valent tout de même leur pesant de clochettes. Vous aurez donc plus de chance de vous faire de l'argent en pêchant par là. Mais si vous voulez simplement compléter votre collection, vous passerez vite à autre chose.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente Carpe* Toute la journée Commun 300 clochettes Carpe Koï* 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes Cyprin doré* 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes Poisson rouge* Toute la journée Très rare 1 300 clochettes Ranchu* 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Tous les poissons de l'océan du Sud dans Animal Crossing New Horizons

Vous aurez un peu de variété du côté des eaux salées. De fait, l'océan accueille 14 poissons en août dans Animal Crossing New Horizons. Il y a même de gros morceaux dans le lot pour les habitants de l'hémisphère sud. C'est vraiment là que le pactole se jouera pour vous. Cela dit, les spécimens qui se vendent le plus cher sont aussi les plus rares. Soyez alors patients pour les attraper.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente Anchois* 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes Bar commun* Toute la journée Commun 400 clochettes Calmar Toute la journée Rare 500 clochettes Cardeau* Toute la journée Rare 800 clochettes Chinchard* Toute la journée Commun 150 clochettes

Clione Toute la journée Commun 1000 clochettes Cœlacanthe* Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes Macropinna* 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes Marlin bleu Toute la journée depuis un ponton Très rare 10 000 clochettes

Poisson-Ballon 16h à 9h du matin Rare 5 000 clochettes

Poisson lanterne 16h à 9h du matin Rare 2 500 clochettes

Poisson-Ruban Toute la journée Très rare 9 000 clochettes

Thon Toute la journée depuis un ponton Très rare 7 000 clochettes Vivaneau* Toute la journée Rare 3 000 clochettes

La liste complète des poissons d'Animal Crossing New Horizons

De janvier à décembre, la faune sous-marine évolue largement autour de votre île. Retrouvez alors tous nos guides des poissons d'Animal Crossing New Horizons. Ainsi, avec eux, vous complèterez votre collection sans mal tout au long de l'année :