Sur Nintendo Switch comme sur Nintendo Switch 2, un nouveau mois débute sur votre île. Découvrez la liste complète pour la pêche avec notre guide des poissons d'août dans Animal Crossing New Horizons. Que vous jouiez depuis l'hémisphère nord ou depuis l'hémisphère sud, vous saurez où et quand trouver chaque espèce.

La liste des poissons d'août dans Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère nord

L'été bat actuellement son plein dans l'hémisphère nord d'Animal Crossing New Horizons. À ce titre, de nombreuses variétés de poissons voguent dans les eaux entourant ou traversant votre île. C'est l'occasion idéale pour compléter votre collection et remplir votre musée s'il lui reste de la place. Notre guide des poissons d'août est là pour vous aider.

Tous les poissons de rivière d'Animal Crossing New Horizons en août

Les rivières sont un point stratégique pour les pêcheurs d'eau douce en août dans Animal Crossing New Horizons. De nombreuses espèces, 19 au total, les arpentent tout au long du mois d'août. Sortez donc votre canne et surveillez les ombres à la surface pour tenter votre chance. Qui sait ce qui pourrait mordre à votre ligne ?

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente
L'ArapaÃ¯ma apparaÃ®t aussi en janvier dans Animal Crossing New Horizons.

Arapaïma

 16h à 9h du matin Très rare 10 000 clochettes
L'Arowana Ã  pÃªcher en janvier dans l'hÃ©misphÃ¨re sud.

Arowana

 16h à 9h du matin Très rare 10 000 clochettes
Poisosn Ayu Ã  pÃªcher en janvier.

Ayu

 Toute la journée Rare 900 clochettes

Bar dans Animal Crossing New Horizons.

Bar*

 Toute la journée Commun 400 clochettes
Le bichir dans Animal Crossing New Horizons.

Bichir

 21h à 4h du matin Rare 4 000 clochettes

Carassin d'ACNH sur Nintendo Switch 2.

Carassin*

 Toute la journée Commun 160 clochettes
Poisson de type chevaine Ã  pÃªcher en janvier dans ACNH.

Chevaine*

 9h à 16h Commun 200 clochettes
Poisson combattant dans ACNH.

Combattant

 9h à 16h Rare 2 500 clochettes
Crapet dans Animal Crossing New Horizons.

Crapet*

 9h à 16h Commun 180 clochettes
Dorado en janvier dans Animal Crossing New Horizons.

Dorado

 4h du matin à 21h Très rare 15 000 clochettes

Gobie d'eau douce dans New Horizons, le jeu vidÃ©o sur Nintendo Switch et Switch 2.

Gobie d'eau douce*

 16h à 9h du matin Rare 400 clochettes
Guppy dans Animal Crossing New Horizons.

Guppy

 9h à 16h Rare 1 300 clochettes
NÃ©on Bleu Ã  pÃªcher sur Switch et Nintendo Switch 2.

Néon bleu

 9h à 16h Commun 500 clochettes
Le Piranha dans Animal Crossing New Horizons.

Piranha

 9h à 16h, puis 21h - 4h Rare 2 500 clochettes
Poisson arc-en-ciel

Poisson arc-en-ciel

 9h à 16h Rare 800 clochettes
Poisson docteur dans ACNH sur Switch 1 et Nintendo Switch 2.

Poisson docteur

 9h à 16h Rare 1 500 clochettes
Poisson de type Tilapia.

Tilapia

 Toute la journée Commun 800 clochettes
Une Tortue trionyx dans Animal Crossing New Horizons.

Tortue trionyx

 16h à 9h Rare 3 750 clochettes
Vandoise dans Animal Crossing New Horizons.

Vandoise*

 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Le guide des poissons d’étang en août dans le nord d'ACNH

Tant qu'on parle des eaux douces, les étangs devraient également vous intéresser pendant ce mois d'août. Dans l'hémisphère nord d'Animal Crossing New Horizons, vous y trouverez jusqu'à 11 espèces de poissons différentes. En réalité, ce sont les mêmes que celles du mois dernier. Cependant, c'est toujours une occasion de compléter votre bébêtopédie si ce n'est pas déjà fait.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente

Une carpe dans Animal Crossing.

Carpe*

 Toute la journée Commun 300 clochettes

Poisson carpe koÃ¯ dans ACNH.

Carpe Koï*

 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes

Le Cyprin doreÌ d'Animal Crossing New Horizons.

Cyprin doré*

 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes
Une Ã©crevisse dans Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch 2.

Écrevisse

 Toute la journée Commun 200 clochettes
Fondule barrÃ© d'Animal Crossing.

Fondule barré

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Le gar, un poisson d'Animal Crossing.

Gar

 16h à 9h du matin Rare 6 000 clochettes
Une grenouille dans AC New Horizons.

Grenouille

 Toute la journée Commun 120 clochettes

Un poisson rouge dans Animal Crossing New Horizons.

Poisson rouge*

 Toute la journée Très rare 1 300 clochettes

Ranchu dans AC New Horizons.

Ranchu*

 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes
Le silure est dans Animal Crossing sur Nintendo Switch 2.

Silure

 16h à 9h du matin Commun 800 clochettes
Le tÃªte-de-serpent est un poisson d'Animal Crossing New Horizons.

Tête-de-serpent

 9h à 16h Rare 5 500 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

La liste des poissons de mer en août dans Animal Crossing New Horizons

Passons maintenant à la partie la plus dense de la faune aquatique de votre île : l'océan. Rendez-vous sur les plages d'Animal Crossing New Horizons en août pour appâter 27 variétés de poissons. D'autant que certaines espèces vous rapporteront gros. Par conséquent, si vous voulez vous faire un bon paquet de clochettes, vous savez où vous rendre.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente

L'anchois peut Ãªtre pÃªchÃ©e sur Nintendo Switch et Switch 2.

Anchois*

 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes

Bar commun dans ACNH sur Nintendo Switch 1 et 2.

Bar commun*

 Toute la journée Commun 400 clochettes

Un calmar dans Animal Crossing New Horizons.

Calmar

 Toute la journée Rare 500 clochettes
PÃªchez une carangue Ã  grosse tÃªte sur Nintendo Switch 2.

Carangue à grosse tête

 Toute la journée depuis un ponton Rare 4 500 clochettes

Cardeau, une variÃ©tÃ© de poissons dans ACNH.

Cardeau*

 Toute la journée Rare 800 clochettes
Le chinchard est de retour sur Nintendo Switch 2.

Chinchard*

 Toute la journée Commun 150 clochettes
Le cÅlacanthe dans ACNH sur Switch 1 et Nintendo Switch 2.

Cœlacanthe*

 Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes
Le coryphÃ¨ne est dans Animal Crossing New Horizons.

Coryphène

 Toute la journée depuis un ponton Très rare 6 000 clochettes
Le grand requin est un poisson disponible dans Animal Crossing New Horizons.

Grand Requin blanc

 16h à 9h du matin Très rare 15 000 clochettes
L'hippocampe peut Ãªtre pÃªchÃ© dans ACNH sur Nintendo Switch 2.

Hippocampe

 Toute la journée Commun 1 100 clochettes
Lune de mer dans Animal Crossing New Horizons.

Lune de mer

 4h du matin à 21h Très rare 4 000 clochettes
Macropinna dans Animal Crossing New Horizons.

Macropinna*

 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes
Le Marlin Bleu d'Animal Crossing New Horizons.

Marlin bleu

 Toute la journée depuis un ponton Très rare 10 000 clochettes
La murÃ¨ne ruban bleu est dans AC New Horizons.

Murène Ruban bleu

 Toute la journée Rare 600 clochettes
Un poisson NapolÃ©on dans ACNH.

Napoléon

 4h du matin à 21h Rare 10 000 clochettes
Le poisson chirurgien peut Ãªtre pÃªchÃ© dans Animal Crossing New Horizons.

Poisson chirurgien

 Toute la journée Commun 1 000 clochettes
Le Poisson-clown dans les jeux vidÃ©o Animal Crossing.

Poisson-clown

 Toute la journée Commun 650 clochettes
Poisson-papillon d'ACNH.

Poisson-papillon

 Toute la journée Rare 1 000 clochettes
Un poisson-porc-Ã©pic Ã  pÃªcher mÃªme en janvier dans Animal Crossing New Horizons.

Poisson-porc-épic

 Toute la journée Commun 250 clochettes
Le poisson-scorpion de New Horizons sur les consoles Nintendo Switch.

Poisson-scorpion

 Toute la journée Commun 500 clochettes
Une raie Ã  pÃªcher dans Animal Crossing New Horizons.

Raie

 4h du matin à 21h Rare 3 000 clochettes
Une rÃ©mora rayÃ© Ã  pÃªcher dans Animal Crossing New Horizons.

Rémora rayé

 Toute la journée Rare 1 500 clochettes
Le requin-baleine est un Ã©norme poisson d'Animal Crossing New Horizons.

Requin-baleine

 Toute la journée Très rare 13 000 clochettes
Requin Marteau dans Animal Crossing New Horizons.

Requin Marteau

 16h à 9h du matin Très rare 8 000 clochettes
Le Requin Scie du dernier Animal Crossing sur Nintendo Switch 2 et 1.

Requin Scie

 16h à 9h du matin Très rare 12 000 clochettes
Scarus, renommÃ© Ishidai, dans ACNH.

Scarus / Ishidai

 Toute la journée Rare 5 000 clochettes
Vivaneau dans Animal Crossing New Horizons.

Vivaneau*

 Toute la journée Rare 3 000 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Le guide des poissons à pêcher d'août dans l'hémisphère sud d'Animal Crossing New Horizons

Du côté de l'hémisphère sud, les températures sont toujours aussi fraîches ces jours-ci. Dès lors, ce mois est plus calme pour les eaux d'Animal Crossing New Horizons. Que vous soyez un joueur Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, vous passerez probablement moins de temps canne à pêche à la main. Cela dit, il y a tout de même des spécimens intéressants. Trouvez-les plus facilement grâce à notre guide des poissons d'août.

La liste complète des poissons de rivière dans l'hémisphère sud

L'arrivée de la version 3.0 d'Animal Crossing New Horizons ne change pas le cours des saisons. L'hiver étant là dans l'hémisphère sud, vous ne trouverez que 11 variétés de poissons différents en août. Toutefois, vous pouvez espérer faire de très belles prises, notamment avec le dai yu et l'estrugeon qui rodent dans ces eaux douces. Restez à l'affut !

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente
Bar dans Animal Crossing New Horizons.

Bar*

 Toute la journée Commun 400 clochettes
BouviÃ¨re dans Animal Crossing New Horizons.

Bouvière

 Toute la journée Commun 900 clochettes
Carassin d'ACNH sur Nintendo Switch 2.

Carassin*

 Toute la journée Commun 160 clochettes
Poisson de type chevaine Ã  pÃªcher en janvier dans ACNH.

Chevaine*

 9h à 16h Commun 200 clochettes
Crapet dans Animal Crossing New Horizons.

Crapet*

 9h à 16h Commun 180 clochettes
Dai Yu dans Animal Crossing New Horizons.

Dai Yu

 16h à 9h du matin Très rare 15 000 clochettes
L'Ã©perlan, un poisson d'Animal Crossing New Horizons.

Éperlan

 Toute la journée Commun 320 clochettes
L'esturgeon dans Animal Crossing New Horizons.

Esturgeon

 Toute la journée, à l’embouchure des rivières Très rare 10 000 clochettes
Gobie d'eau douce dans New Horizons, le jeu vidÃ©o sur Nintendo Switch et Switch 2.

Gobie d'eau douce*

 16h à 9h du matin Rare 400 clochettes
Perche jaune dans ACNH.

Perche jaune

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Vandoise dans Animal Crossing New Horizons.

Vandoise*

 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

5 poissons d’étang en août dans Animal Crossing New Horizons

Si vous êtes dans l'hémisphère sud, vous ne passerez certainement pas beaucoup de temps au bord des étangs pendant ce mois d'août dans Animal Crossing New Horizons. Et pour cause, ces eaux calmes le sont encore plus en cette période de l'année. Pas plus de 5 espèces de poissons mordront à votre hameçon. Cependant, la plupart valent tout de même leur pesant de clochettes. Vous aurez donc plus de chance de vous faire de l'argent en pêchant par là. Mais si vous voulez simplement compléter votre collection, vous passerez vite à autre chose.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente
Une carpe dans Animal Crossing.

Carpe*

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Poisson carpe koÃ¯ dans ACNH.

Carpe Koï*

 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes
Le Cyprin doreÌ d'Animal Crossing New Horizons.

Cyprin doré*

 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes
Un poisson rouge dans Animal Crossing New Horizons.

Poisson rouge*

 Toute la journée Très rare 1 300 clochettes
Ranchu dans AC New Horizons.

Ranchu*

 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Tous les poissons de l'océan du Sud dans Animal Crossing New Horizons

Vous aurez un peu de variété du côté des eaux salées. De fait, l'océan accueille 14 poissons en août dans Animal Crossing New Horizons. Il y a même de gros morceaux dans le lot pour les habitants de l'hémisphère sud. C'est vraiment là que le pactole se jouera pour vous. Cela dit, les spécimens qui se vendent le plus cher sont aussi les plus rares. Soyez alors patients pour les attraper.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente

L'anchois peut Ãªtre pÃªchÃ©e sur Nintendo Switch et Switch 2.

Anchois*

 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes

Bar commun dans ACNH sur Nintendo Switch 1 et 2.

Bar commun*

 Toute la journée Commun 400 clochettes

Un calmar dans Animal Crossing New Horizons.

Calmar

 Toute la journée Rare 500 clochettes

Cardeau, une variÃ©tÃ© de poissons dans ACNH.

Cardeau*

 Toute la journée Rare 800 clochettes
Le chinchard est de retour sur Nintendo Switch 2.

Chinchard*

 Toute la journée Commun 150 clochettes
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Clione		 Toute la journée Commun 1000 clochettes
Le cÅlacanthe dans ACNH sur Switch 1 et Nintendo Switch 2.

Cœlacanthe*

 Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes
Macropinna dans Animal Crossing New Horizons.

Macropinna*

 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes
Le Marlin Bleu d'Animal Crossing New Horizons.

Marlin bleu

 Toute la journée depuis un ponton Très rare 10 000 clochettes
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Poisson-Ballon		 16h à 9h du matin Rare 5 000 clochettes
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Poisson lanterne		 16h à 9h du matin Rare 2 500 clochettes
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Poisson-Ruban		 Toute la journée Très rare 9 000 clochettes
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Thon		 Toute la journée depuis un ponton Très rare 7 000 clochettes
Vivaneau dans Animal Crossing New Horizons.

Vivaneau*

 Toute la journée Rare 3 000 clochettes

La liste complète des poissons d'Animal Crossing New Horizons

De janvier à décembre, la faune sous-marine évolue largement autour de votre île. Retrouvez alors tous nos guides des poissons d'Animal Crossing New Horizons. Ainsi, avec eux, vous complèterez votre collection sans mal tout au long de l'année :