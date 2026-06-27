Avec sa routine saisonnière, la licence cosy par excellence de Nintendo vous invite à revenir sur votre île chaque mois pour compléter vos collections. Si vous cherchez les poissons du mois de juillet dans Animal Crossing New Horizons, on vous aide dans ce guide avec la liste complète des spécimens, le lieu et l’heure où les pêcher, et même leur prix de vente en clochettes.

La liste des poissons de l’hémisphère nord en juillet dans Animal Crossing New Horizons

L’été prend véritablement place dans les îles de l’hémisphère nord. Ce beau temps est toujours la garantie de points d’eau grouillant de poissons dans Animal Crossing New Horizons, et le mois de juillet ne fait pas exceptio. Rivière, étang ou océan, vous avez l’embarras du choix pour sortir votre canne à pêche sur Nintendo Switch et sur la Nintendo Switch 2 Edition.

Les poissons de juillet dans les rivières d’Animal Crossing New Horizons

Le mois de juillet reste assez similaire à juin, vous allez vite vous en rendre compte avec notre liste des poissons d’Animal Crossing New Horizons. Pour tout vous dire, la quantité d’espèces ne change pas, avec 21 spécimens différents. Le changement se résume à l’apparition de l’ayu, qui prend la place du saumon masou. C’est donc l’occasion de compléter votre musée ou votre bébêtopédie.

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente
L'ArapaÃ¯ma apparaÃ®t aussi en janvier dans Animal Crossing New Horizons.

Arapaïma

 16h à 9h du matin Très rare 10 000 clochettes
L'Arowana Ã  pÃªcher en janvier dans l'hÃ©misphÃ¨re sud.

Arowana

 16h à 9h du matin Très rare Toute la journée
Bar dans Animal Crossing New Horizons.

Bar*

 Toute la journée Commun 400 clochettes
Le bichir dans Animal Crossing New Horizons.

Bichir

 21h à 4h du matin Rare 4 000 clochettes
Carassin d'ACNH sur Nintendo Switch 2.

Carassin*

 Toute la journée Commun 160 clochettes
Poisson de type chevaine Ã  pÃªcher en janvier dans ACNH.

Chevaine*

 9h à 16h Commun 200 clochettes
Poisson combattant dans ACNH.

Combattant

 9h à 16h Rare 2 500 clochettes
Crapet dans Animal Crossing New Horizons.

Crapet*

 9h à 16h Commun 180 clochettes
Dorado en janvier dans Animal Crossing New Horizons.

Dorado

 4h à 21h Très rare 15 000 clochettes
Gobie d'eau douce dans New Horizons, le jeu vidÃ©o sur Nintendo Switch et Switch 2.

Gobie d'eau douce*

 16h à 9h du matin Rare 400 clochette s
Guppy dans Animal Crossing New Horizons.

Guppy

 9h à 16h Rare 1 300 clochettes
NÃ©on Bleu Ã  pÃªcher sur Switch et Nintendo Switch 2.

Néon bleu

 9h à 16h Commun 500 clochettes
NÃ©on Bleu Ã  pÃªcher sur Switch et Nintendo Switch 2.

Néon bleu

 9h à 16h Commun 500 clochettes
Un omble dans Animal Crossing New Horizons.

Omble

 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 3 800 clochettes
Le Piranha dans Animal Crossing New Horizons.

Piranha

 9h à 16h, puis 21h - 4h Rare 2 500 clochettes
Poisson-ange d'Animal Crossing New Horizons.

Poisson-ange

 16h à 9h du matin Rare 3 000 clochettes
Poisson arc-en-ciel

Poisson arc-en-ciel

 9h à 16h Rare 800 clochettes
Poisson docteur dans ACNH sur Switch 1 et Nintendo Switch 2.

Poisson docteur

 9h à 16h Rare 1 500 clochettes
Le saumon masou d'Animal Crossing sur Nintendo Switch 2.

Saumon masou

 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 1 000 clochettes
Tortue serpentine dans Animal Crossing New Horizons.

Tortue serpentine

 21h à 4h du matin Rare 5 000 clochettes
Vandoise dans Animal Crossing New Horizons.

Vandoise*

 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Quels sont les poissons d’étang en juillet dans l’hémisphère nord d’ACNH ?

La rengaine est la même pour les petits étangs en juillet. Animal Crossign New Horizons garde les mêmes poissons dans ces points d’eau douce que le mois précédents. Vous trouverez donc les mêmes 12 espèces, dont le Gar, spécimen passager, qui vaut tout de même 6 000 clochettes chez Méli et Mélo.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente
Une carpe dans Animal Crossing.

Carpe*

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Poisson carpe koÃ¯ dans ACNH.

Carpe Koï*

 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes
Le Cyprin doreÌ d'Animal Crossing New Horizons.

Cyprin doré*

 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes
Une Ã©crevisse dans Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch 2.

Écrevisse

 Toute la journée Commun 200 clochettes
Fondule barrÃ© d'Animal Crossing.

Fondule barré

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Le gar, un poisson d'Animal Crossing.

Gar

 16h à 9h du matin Très rare 6 000 clochettes
Une grenouille dans AC New Horizons.

Grenouille

 Toute la journée Commun 120 clochettes
Un poisson rouge dans Animal Crossing New Horizons.

Poisson rouge*

 Toute la journée Très rare 1 300 clochettes
Ranchu dans AC New Horizons.

Ranchu*

 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes
Le silure est dans Animal Crossing sur Nintendo Switch 2.

Silure

 16h à 9h du matin Commun 800 clochettes
Un tÃªtard dans ACNH.

Têtard

 Toute la journée Rare 100 clochettes
Le tÃªte-de-serpent est un poisson d'Animal Crossing New Horizons.

Tête-de-serpent

 9h à 16h Rare 5 500 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Les poissons à pêcher dans l’océan d’Animal Crossing New Horizons en juillet

Ça se remplit davantage du côté de l’océan en juillet dans Animal Crossing avec un total de 25 poissons différents. Alors que tous les spécimens d’avant restent présents, trois nouveaux font leur apparition sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Deux d’entre eux, le Napoléon et le marlin bleu, valent d’ailleurs leur pesant d’or, chacun pouvant se revendre 10 000 clochettes dans la boutique des frères tanuki.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente
L'anchois peut Ãªtre pÃªchÃ©e sur Nintendo Switch et Switch 2.

Anchois*

 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes
Bar commun dans ACNH sur Nintendo Switch 1 et 2.

Bar commun*

 Toute la journée Commun 400 clochettes
Un calmar dans Animal Crossing New Horizons.

Calmar

 Toute la journée Rare 500 clochettes
Cardeau, une variÃ©tÃ© de poissons dans ACNH.

Cardeau*

 Toute la journée Rare 800 clochettes
Le chinchard est de retour sur Nintendo Switch 2.

Chinchard*

 Toute la journée Commun 150 clochettes
Le grand requin est un poisson disponible dans Animal Crossing New Horizons.

Grand Requin blanc

 16h à 9h du matin Très rare 15 000 clochettes
Le cÅlacanthe dans ACNH sur Switch 1 et Nintendo Switch 2.

Cœlacanthe*

 Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes
Macropinna dans Animal Crossing New Horizons.

Macropinna*

 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes
Le Marlin Bleu d'Animal Crossing New Horizons.
Marlin bleu		 Toute la journée depuis un ponton Très rare 10 000 clochettes
La murÃ¨ne ruban bleu est dans AC New Horizons.

Murène Ruban bleu

 Toute la journée Rare 600 clochettes
Un poisson NapolÃÂ©on dans ACNH.
Napoléon		 4h du matin à 21h Très rare 10 000 clochettes
Le poisson chirurgien peut ÃÂªtre pÃÂªchÃÂ© dans Animal Crossing New Horizons.
Poisson chirurgien		 Toute la journée Commun 1 000 clochettes
Le Poisson-clown dans les jeux vidÃÂ©o Animal Crossing.
Poisson-clown		 Toute la journée Commun 650 clochettes
Poisson-papillon d'ACNH.
Poisson-papillon		 Toute la journée Rare 1 000 clochettes
Un poisson-porc-ÃÂ©pic ÃÂ  pÃÂªcher mÃÂªme en janvier dans Animal Crossing New Horizons.
Poisson-porc-épic		 Toute la journée Commun 250 clochettes
Le poisson-scorpion de New Horizons sur les consoles Nintendo Switch.

Poisson-scorpion

 Toute la journée Commun 500 clochettes
Une rÃ©mora rayÃ© Ã  pÃªcher dans Animal Crossing New Horizons.

Rémora rayé

 Toute la journée Rare 1 500 clochettes
Le requin-baleine est un Ã©norme poisson d'Animal Crossing New Horizons.

Requin-baleine

 Toute la journée Très rare 13 000 clochettes
Requin Marteau dans Animal Crossing New Horizons.

Requin Marteau

 16h à 9h du matin Très rare 8 000 clochettes
Le Requin Scie du dernier Animal Crossing sur Nintendo Switch 2 et 1.

Requin Scie

 16h à 9h du matin Très rare 12 000 clochettes
Scarus, renommÃ© Ishidai, dans ACNH.

Scarus / Ishidai

 Toute la journée Rare 5 000 clochettes
Vivaneau dans Animal Crossing New Horizons.

Vivaneau*

 Toute la journée Rare 3 000 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Le guide complet des poissons de juillet d’Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère sud

Évidemment, la tendance s’inverse du côté de l’hémisphère sud où l’hiver recouvre les paysages de son manteau blanc. Pas de grands changements en vue au fond de l’eau. Mais vous pouvez toujours aller promener votre canne à pêche près des points d’eau pour le plaisir d’attraper quelques poissons dans Animal Crossing New Horizons.

La liste les poissons de rivière en juin dans ACNH depuis l’hémisphère sud

Depuis que la faune aquatique s’est réduite à peau de chagrin le mois dernier, Animal Crossing New Horizons n’a pas énormément de poissons à vous proposer dans les rivières. Cela dit, il y a bien une nouveauté à guetter, la perche jaune, qui saura compléter votre collection. En tout, vous pourrez donc remonter jusqu’à 12 espèces différentes.

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente

Bar dans Animal Crossing New Horizons.

Bar*

 Toute la journée Commun 400 clochettes
BouviÃ¨re dans Animal Crossing New Horizons.

Bouvière

 Toute la journée Commun 900 clochettes
Le brochet, un poisson qui apparaÃ®t en mars dans l'hÃ©misphÃ¨re sud.

Brochet

 Toute la journée Rare 1 800 clochettes

Carassin d'ACNH sur Nintendo Switch 2.

Carassin*

 Toute la journée Commun 160 clochettes
Poisson de type chevaine Ã  pÃªcher en janvier dans ACNH.

Chevaine*

 9h à 16h Commun 200 clochettes
Crapet dans Animal Crossing New Horizons.

Crapet*

 9h à 16h Commun 180 clochettes
Dai Yu dans Animal Crossing New Horizons.

Dai Yu

 16h à 9h du matin Très rare 15 000 clochettes
L'Ã©perlan, un poisson d'Animal Crossing New Horizons.

Éperlan

 Toute la journée Commun 320 clochettes
L'esturgeon dans Animal Crossing New Horizons.

Esturgeon

 Toute la journée, à l’embouchure des rivières Très rare 10 000 clochettes

Gobie d'eau douce dans New Horizons, le jeu vidÃ©o sur Nintendo Switch et Switch 2.

Gobie d'eau douce*

 16h à 9h du matin Rare 400 clochettes
Perche jaune dans ACNH.
Perche jaune		 Toute la journée Commun 300 clochettes
Vandoise dans Animal Crossing New Horizons.

Vandoise*

 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Tous les poissons d’étang en juillet dans Animal Crossing New Horizons

Vous vous en doutez, les étangs voient leur population se maintenir d’un mois à l’autre en juillet avec un total de 5 espèces différentes. En l’occurrence, il s’agit des 5 poissons qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch et Switch 2. À moins que vous vouliez passer le temps ou essayer de vous faire quelques clochettes, ce ne seront pas vraiment les spots à privilégier dans les semaines qui viennent.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente
Une carpe dans Animal Crossing.

Carpe*

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Poisson carpe koÃ¯ dans ACNH.

Carpe Koï*

 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes
Le Cyprin doreÌ d'Animal Crossing New Horizons.

Cyprin doré*

 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes
Un poisson rouge dans Animal Crossing New Horizons.

Poisson rouge*

 Toute la journée Très rare 1 300 clochettes
Ranchu dans AC New Horizons.

Ranchu*

 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Quels poissons pêcher en juillet dans l’océan d’Animal Crossing New Horizons ?

Tout comme les étangs, la population des fonds marins se stabilise au mois de juillet. Par conséquent, vous remonterez jusqu’à 15 espèces différentes de poissons depuis l’hémisphère sud dans Animal Crossing New Horizons. Cependant, même si ça ne frétille pas autant qu’on le souhaiterait, plusieurs spécimens vous rapporteront entre 3 000 et 15 000 clochettes à la revente. Ça vaudra donc le coup de sortir votre canne à pêche sur la plage.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente

L'anchois peut Ãªtre pÃªchÃ©e sur Nintendo Switch et Switch 2.

Anchois*

 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes

Bar commun dans ACNH sur Nintendo Switch 1 et 2.

Bar commun*

 Toute la journée Commun 400 clochettes

Un calmar dans Animal Crossing New Horizons.

Calmar

 Toute la journée Rare 500 clochettes

Cardeau, une variÃ©tÃ© de poissons dans ACNH.

Cardeau*

 Toute la journée Rare 800 clochettes
Le chinchard est de retour sur Nintendo Switch 2.

Chinchard*

 Toute la journée Commun 150 clochettes
Clion dans Animal Crossing New Horizons.

Clione

 Toute la journée Commun 1 000 clochettes
Le cÅlacanthe dans ACNH sur Switch 1 et Nintendo Switch 2.

Cœlacanthe*

 Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes

Une limande dans Animal Crossing sur les consoles Nintnedo Switch.

Limande

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Macropinna dans Animal Crossing New Horizons.

Macropinna*

 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes
Le Marlin Bleu d'Animal Crossing New Horizons.

Marlin bleu

 Toute la journée depuis un ponton Très rare 10 000 clochettes
Poisson-Ballon.

Poisson-Ballon

 21h à 4h du matin Rare 5 000 clochettes
Le Poisson lanterne d'ACNH.

Poisson lanterne

 16h à 9h du matin Rare 2 500 clochettes
Le Poisson-Ruban dans AC New Horizons sur Switch et Nintendo Switch 2.

Poisson-Ruban

 Toute la journée Très rare 9 000 clochettes
Un thon dans Animal Crossing New Horizons.
 Toute la journée depuis un ponton Très Rare 7 000 clochettes
Vivaneau dans Animal Crossing New Horizons.

Vivaneau*

 Toute la journée Rare 3 000 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Collectionnez tous les poissons de New Horizons avec nos guides

D'un mois à l'autre, il y a du changement dans la faune aquatique d'Animal Crossing New Horizons. Pour que vous ne manquiez aucun spécimen, nous avons répertorié pour vous toutes les espèces de poissons tout au long de l'année :