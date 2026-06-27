Les jours se réchauffent drastiquement dans l’hexagone. Rien de mieux alors que d’aller se rafraichir au bord de l’eau, canne à pêche à la main, pour frayer les poissons du mois de juillet dans Animal Crossing New Horizons.

Avec sa routine saisonnière, la licence cosy par excellence de Nintendo vous invite à revenir sur votre île chaque mois pour compléter vos collections. Si vous cherchez les poissons du mois de juillet dans Animal Crossing New Horizons, on vous aide dans ce guide avec la liste complète des spécimens, le lieu et l’heure où les pêcher, et même leur prix de vente en clochettes.

La liste des poissons de l’hémisphère nord en juillet dans Animal Crossing New Horizons

L’été prend véritablement place dans les îles de l’hémisphère nord. Ce beau temps est toujours la garantie de points d’eau grouillant de poissons dans Animal Crossing New Horizons, et le mois de juillet ne fait pas exceptio. Rivière, étang ou océan, vous avez l’embarras du choix pour sortir votre canne à pêche sur Nintendo Switch et sur la Nintendo Switch 2 Edition.

Les poissons de juillet dans les rivières d’Animal Crossing New Horizons

Le mois de juillet reste assez similaire à juin, vous allez vite vous en rendre compte avec notre liste des poissons d’Animal Crossing New Horizons. Pour tout vous dire, la quantité d’espèces ne change pas, avec 21 spécimens différents. Le changement se résume à l’apparition de l’ayu, qui prend la place du saumon masou. C’est donc l’occasion de compléter votre musée ou votre bébêtopédie.

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente Arapaïma 16h à 9h du matin Très rare 10 000 clochettes Arowana 16h à 9h du matin Très rare Toute la journée Bar* Toute la journée Commun 400 clochettes Bichir 21h à 4h du matin Rare 4 000 clochettes Carassin* Toute la journée Commun 160 clochettes Chevaine* 9h à 16h Commun 200 clochettes Combattant 9h à 16h Rare 2 500 clochettes Crapet* 9h à 16h Commun 180 clochettes Dorado 4h à 21h Très rare 15 000 clochettes Gobie d'eau douce* 16h à 9h du matin Rare 400 clochette s Guppy 9h à 16h Rare 1 300 clochettes Néon bleu 9h à 16h Commun 500 clochettes Néon bleu 9h à 16h Commun 500 clochettes Omble 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 3 800 clochettes Piranha 9h à 16h, puis 21h - 4h Rare 2 500 clochettes Poisson-ange 16h à 9h du matin Rare 3 000 clochettes Poisson arc-en-ciel 9h à 16h Rare 800 clochettes Poisson docteur 9h à 16h Rare 1 500 clochettes Saumon masou 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 1 000 clochettes Tortue serpentine 21h à 4h du matin Rare 5 000 clochettes Vandoise* 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Quels sont les poissons d’étang en juillet dans l’hémisphère nord d’ACNH ?

La rengaine est la même pour les petits étangs en juillet. Animal Crossign New Horizons garde les mêmes poissons dans ces points d’eau douce que le mois précédents. Vous trouverez donc les mêmes 12 espèces, dont le Gar, spécimen passager, qui vaut tout de même 6 000 clochettes chez Méli et Mélo.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente Carpe* Toute la journée Commun 300 clochettes Carpe Koï* 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes Cyprin doré* 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes Écrevisse Toute la journée Commun 200 clochettes Fondule barré Toute la journée Commun 300 clochettes Gar 16h à 9h du matin Très rare 6 000 clochettes Grenouille Toute la journée Commun 120 clochettes Poisson rouge* Toute la journée Très rare 1 300 clochettes Ranchu* 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes Silure 16h à 9h du matin Commun 800 clochettes Têtard Toute la journée Rare 100 clochettes Tête-de-serpent 9h à 16h Rare 5 500 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Les poissons à pêcher dans l’océan d’Animal Crossing New Horizons en juillet

Ça se remplit davantage du côté de l’océan en juillet dans Animal Crossing avec un total de 25 poissons différents. Alors que tous les spécimens d’avant restent présents, trois nouveaux font leur apparition sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Deux d’entre eux, le Napoléon et le marlin bleu, valent d’ailleurs leur pesant d’or, chacun pouvant se revendre 10 000 clochettes dans la boutique des frères tanuki.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente Anchois* 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes Bar commun* Toute la journée Commun 400 clochettes Calmar Toute la journée Rare 500 clochettes Cardeau* Toute la journée Rare 800 clochettes Chinchard* Toute la journée Commun 150 clochettes Grand Requin blanc 16h à 9h du matin Très rare 15 000 clochettes Cœlacanthe* Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes Macropinna* 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes

Marlin bleu Toute la journée depuis un ponton Très rare 10 000 clochettes Murène Ruban bleu Toute la journée Rare 600 clochettes

Napoléon 4h du matin à 21h Très rare 10 000 clochettes

Poisson chirurgien Toute la journée Commun 1 000 clochettes

Poisson-clown Toute la journée Commun 650 clochettes

Poisson-papillon Toute la journée Rare 1 000 clochettes

Poisson-porc-épic Toute la journée Commun 250 clochettes Poisson-scorpion Toute la journée Commun 500 clochettes Rémora rayé Toute la journée Rare 1 500 clochettes Requin-baleine Toute la journée Très rare 13 000 clochettes Requin Marteau 16h à 9h du matin Très rare 8 000 clochettes Requin Scie 16h à 9h du matin Très rare 12 000 clochettes Scarus / Ishidai Toute la journée Rare 5 000 clochettes Vivaneau* Toute la journée Rare 3 000 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Le guide complet des poissons de juillet d’Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère sud

Évidemment, la tendance s’inverse du côté de l’hémisphère sud où l’hiver recouvre les paysages de son manteau blanc. Pas de grands changements en vue au fond de l’eau. Mais vous pouvez toujours aller promener votre canne à pêche près des points d’eau pour le plaisir d’attraper quelques poissons dans Animal Crossing New Horizons.

La liste les poissons de rivière en juin dans ACNH depuis l’hémisphère sud

Depuis que la faune aquatique s’est réduite à peau de chagrin le mois dernier, Animal Crossing New Horizons n’a pas énormément de poissons à vous proposer dans les rivières. Cela dit, il y a bien une nouveauté à guetter, la perche jaune, qui saura compléter votre collection. En tout, vous pourrez donc remonter jusqu’à 12 espèces différentes.

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente Bar* Toute la journée Commun 400 clochettes Bouvière Toute la journée Commun 900 clochettes Brochet Toute la journée Rare 1 800 clochettes Carassin* Toute la journée Commun 160 clochettes Chevaine* 9h à 16h Commun 200 clochettes Crapet* 9h à 16h Commun 180 clochettes Dai Yu 16h à 9h du matin Très rare 15 000 clochettes Éperlan Toute la journée Commun 320 clochettes Esturgeon Toute la journée, à l’embouchure des rivières Très rare 10 000 clochettes Gobie d'eau douce* 16h à 9h du matin Rare 400 clochettes

Perche jaune Toute la journée Commun 300 clochettes Vandoise* 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Tous les poissons d’étang en juillet dans Animal Crossing New Horizons

Vous vous en doutez, les étangs voient leur population se maintenir d’un mois à l’autre en juillet avec un total de 5 espèces différentes. En l’occurrence, il s’agit des 5 poissons qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch et Switch 2. À moins que vous vouliez passer le temps ou essayer de vous faire quelques clochettes, ce ne seront pas vraiment les spots à privilégier dans les semaines qui viennent.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente Carpe* Toute la journée Commun 300 clochettes Carpe Koï* 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes Cyprin doré* 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes Poisson rouge* Toute la journée Très rare 1 300 clochettes Ranchu* 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Quels poissons pêcher en juillet dans l’océan d’Animal Crossing New Horizons ?

Tout comme les étangs, la population des fonds marins se stabilise au mois de juillet. Par conséquent, vous remonterez jusqu’à 15 espèces différentes de poissons depuis l’hémisphère sud dans Animal Crossing New Horizons. Cependant, même si ça ne frétille pas autant qu’on le souhaiterait, plusieurs spécimens vous rapporteront entre 3 000 et 15 000 clochettes à la revente. Ça vaudra donc le coup de sortir votre canne à pêche sur la plage.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente Anchois* 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes Bar commun* Toute la journée Commun 400 clochettes Calmar Toute la journée Rare 500 clochettes Cardeau* Toute la journée Rare 800 clochettes Chinchard* Toute la journée Commun 150 clochettes Clione Toute la journée Commun 1 000 clochettes Cœlacanthe* Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes Limande Toute la journée Commun 300 clochettes Macropinna* 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes Marlin bleu Toute la journée depuis un ponton Très rare 10 000 clochettes Poisson-Ballon 21h à 4h du matin Rare 5 000 clochettes Poisson lanterne 16h à 9h du matin Rare 2 500 clochettes Poisson-Ruban Toute la journée Très rare 9 000 clochettes Toute la journée depuis un ponton Très Rare 7 000 clochettes Vivaneau* Toute la journée Rare 3 000 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Collectionnez tous les poissons de New Horizons avec nos guides

D'un mois à l'autre, il y a du changement dans la faune aquatique d'Animal Crossing New Horizons. Pour que vous ne manquiez aucun spécimen, nous avons répertorié pour vous toutes les espèces de poissons tout au long de l'année :