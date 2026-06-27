Les jours se réchauffent drastiquement dans l’hexagone. Rien de mieux alors que d’aller se rafraichir au bord de l’eau, canne à pêche à la main, pour frayer les poissons du mois de juillet dans Animal Crossing New Horizons.
Avec sa routine saisonnière, la licence cosy par excellence de Nintendo vous invite à revenir sur votre île chaque mois pour compléter vos collections. Si vous cherchez les poissons du mois de juillet dans Animal Crossing New Horizons, on vous aide dans ce guide avec la liste complète des spécimens, le lieu et l’heure où les pêcher, et même leur prix de vente en clochettes.
La liste des poissons de l’hémisphère nord en juillet dans Animal Crossing New Horizons
L’été prend véritablement place dans les îles de l’hémisphère nord. Ce beau temps est toujours la garantie de points d’eau grouillant de poissons dans Animal Crossing New Horizons, et le mois de juillet ne fait pas exceptio. Rivière, étang ou océan, vous avez l’embarras du choix pour sortir votre canne à pêche sur Nintendo Switch et sur la Nintendo Switch 2 Edition.
Les poissons de juillet dans les rivières d’Animal Crossing New Horizons
Le mois de juillet reste assez similaire à juin, vous allez vite vous en rendre compte avec notre liste des poissons d’Animal Crossing New Horizons. Pour tout vous dire, la quantité d’espèces ne change pas, avec 21 spécimens différents. Le changement se résume à l’apparition de l’ayu, qui prend la place du saumon masou. C’est donc l’occasion de compléter votre musée ou votre bébêtopédie.
|Poissons de rivière
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Arapaïma
|16h à 9h du matin
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Arowana
|16h à 9h du matin
|Très rare
|Toute la journée
|
Bar*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Bichir
|21h à 4h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Carassin*
|Toute la journée
|Commun
|160 clochettes
|
Chevaine*
|9h à 16h
|Commun
|200 clochettes
|
Combattant
|9h à 16h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Crapet*
|9h à 16h
|Commun
|180 clochettes
|
Dorado
|4h à 21h
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Gobie d'eau douce*
|16h à 9h du matin
|Rare
|400 clochette s
|
Guppy
|9h à 16h
|Rare
|1 300 clochettes
|
Néon bleu
|9h à 16h
|Commun
|500 clochettes
|
Néon bleu
|9h à 16h
|Commun
|500 clochettes
|
Omble
|16h à 9h du matin, depuis une falaise
|Commun
|3 800 clochettes
|
Piranha
|9h à 16h, puis 21h - 4h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Poisson-ange
|16h à 9h du matin
|Rare
|3 000 clochettes
|
Poisson arc-en-ciel
|9h à 16h
|Rare
|800 clochettes
|
Poisson docteur
|9h à 16h
|Rare
|1 500 clochettes
|
Saumon masou
|16h à 9h du matin, depuis une falaise
|Commun
|1 000 clochettes
|
Tortue serpentine
|21h à 4h du matin
|Rare
|5 000 clochettes
|
Vandoise*
|16h à 9h du matin
|Commun
|240 clochettes
Quels sont les poissons d’étang en juillet dans l’hémisphère nord d’ACNH ?
La rengaine est la même pour les petits étangs en juillet. Animal Crossign New Horizons garde les mêmes poissons dans ces points d’eau douce que le mois précédents. Vous trouverez donc les mêmes 12 espèces, dont le Gar, spécimen passager, qui vaut tout de même 6 000 clochettes chez Méli et Mélo.
|Poissons d’étang
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Carpe*
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Carpe Koï*
|16h à 9h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Cyprin doré*
|9h à 16h
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Écrevisse
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Fondule barré
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Gar
|16h à 9h du matin
|Très rare
|6 000 clochettes
|
Grenouille
|Toute la journée
|Commun
|120 clochettes
|
Poisson rouge*
|Toute la journée
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Ranchu*
|9h à 16h
|Très rare
|4 500 clochettes
|
Silure
|16h à 9h du matin
|Commun
|800 clochettes
|
Têtard
|Toute la journée
|Rare
|100 clochettes
|
Tête-de-serpent
|9h à 16h
|Rare
|5 500 clochettes
Les poissons à pêcher dans l’océan d’Animal Crossing New Horizons en juillet
Ça se remplit davantage du côté de l’océan en juillet dans Animal Crossing avec un total de 25 poissons différents. Alors que tous les spécimens d’avant restent présents, trois nouveaux font leur apparition sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Deux d’entre eux, le Napoléon et le marlin bleu, valent d’ailleurs leur pesant d’or, chacun pouvant se revendre 10 000 clochettes dans la boutique des frères tanuki.
|Poissons d’eau de mer
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Anchois*
|4h du matin à 21h
|Rare
|200 clochettes
|
Bar commun*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Calmar
|Toute la journée
|Rare
|500 clochettes
|
Cardeau*
|Toute la journée
|Rare
|800 clochettes
|
Chinchard*
|Toute la journée
|Commun
|150 clochettes
|
Grand Requin blanc
|16h à 9h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Cœlacanthe*
|Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Macropinna*
|21h à 4h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Marlin bleu
|Toute la journée depuis un ponton
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Murène Ruban bleu
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Napoléon
|4h du matin à 21h
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Poisson chirurgien
|Toute la journée
|Commun
|1 000 clochettes
|
Poisson-clown
|Toute la journée
|Commun
|650 clochettes
|
Poisson-papillon
|Toute la journée
|Rare
|1 000 clochettes
|
Poisson-porc-épic
|Toute la journée
|Commun
|250 clochettes
|
Poisson-scorpion
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
|
Rémora rayé
|Toute la journée
|Rare
|1 500 clochettes
|
Requin-baleine
|Toute la journée
|Très rare
|13 000 clochettes
|
Requin Marteau
|16h à 9h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Requin Scie
|16h à 9h du matin
|Très rare
|12 000 clochettes
|
Scarus / Ishidai
|Toute la journée
|Rare
|5 000 clochettes
|
Vivaneau*
|Toute la journée
|Rare
|3 000 clochettes
Le guide complet des poissons de juillet d’Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère sud
Évidemment, la tendance s’inverse du côté de l’hémisphère sud où l’hiver recouvre les paysages de son manteau blanc. Pas de grands changements en vue au fond de l’eau. Mais vous pouvez toujours aller promener votre canne à pêche près des points d’eau pour le plaisir d’attraper quelques poissons dans Animal Crossing New Horizons.
La liste les poissons de rivière en juin dans ACNH depuis l’hémisphère sud
Depuis que la faune aquatique s’est réduite à peau de chagrin le mois dernier, Animal Crossing New Horizons n’a pas énormément de poissons à vous proposer dans les rivières. Cela dit, il y a bien une nouveauté à guetter, la perche jaune, qui saura compléter votre collection. En tout, vous pourrez donc remonter jusqu’à 12 espèces différentes.
|Poissons de rivière
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Bar*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Bouvière
|Toute la journée
|Commun
|900 clochettes
|
Brochet
|Toute la journée
|Rare
|1 800 clochettes
|
Carassin*
|Toute la journée
|Commun
|160 clochettes
|
Chevaine*
|9h à 16h
|Commun
|200 clochettes
|
Crapet*
|9h à 16h
|Commun
|180 clochettes
|
Dai Yu
|16h à 9h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Éperlan
|Toute la journée
|Commun
|320 clochettes
|
Esturgeon
|Toute la journée, à l’embouchure des rivières
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Gobie d'eau douce*
|16h à 9h du matin
|Rare
|400 clochettes
|
Perche jaune
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Vandoise*
|16h à 9h du matin
|Commun
|240 clochettes
Tous les poissons d’étang en juillet dans Animal Crossing New Horizons
Vous vous en doutez, les étangs voient leur population se maintenir d’un mois à l’autre en juillet avec un total de 5 espèces différentes. En l’occurrence, il s’agit des 5 poissons qui apparaissent toute l’année dans Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch et Switch 2. À moins que vous vouliez passer le temps ou essayer de vous faire quelques clochettes, ce ne seront pas vraiment les spots à privilégier dans les semaines qui viennent.
|Poissons d’étang
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Carpe*
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Carpe Koï*
|16h à 9h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Cyprin doré*
|9h à 16h
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Poisson rouge*
|Toute la journée
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Ranchu*
|9h à 16h
|Très rare
|4 500 clochettes
Quels poissons pêcher en juillet dans l’océan d’Animal Crossing New Horizons ?
Tout comme les étangs, la population des fonds marins se stabilise au mois de juillet. Par conséquent, vous remonterez jusqu’à 15 espèces différentes de poissons depuis l’hémisphère sud dans Animal Crossing New Horizons. Cependant, même si ça ne frétille pas autant qu’on le souhaiterait, plusieurs spécimens vous rapporteront entre 3 000 et 15 000 clochettes à la revente. Ça vaudra donc le coup de sortir votre canne à pêche sur la plage.
|Poissons d’eau de mer
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Anchois*
|4h du matin à 21h
|Rare
|200 clochettes
|
Bar commun*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Calmar
|Toute la journée
|Rare
|500 clochettes
|
Cardeau*
|Toute la journée
|Rare
|800 clochettes
|
Chinchard*
|Toute la journée
|Commun
|150 clochettes
|
Clione
|Toute la journée
|Commun
|1 000 clochettes
|
Cœlacanthe*
|Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Limande
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Macropinna*
|21h à 4h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Marlin bleu
|Toute la journée depuis un ponton
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Poisson-Ballon
|21h à 4h du matin
|Rare
|5 000 clochettes
|
|16h à 9h du matin
|Rare
|2 500 clochettes
|
Poisson-Ruban
|Toute la journée
|Très rare
|9 000 clochettes
|
|Toute la journée depuis un ponton
|Très Rare
|7 000 clochettes
|
Vivaneau*
|Toute la journée
|Rare
|3 000 clochettes
Collectionnez tous les poissons de New Horizons avec nos guides
D'un mois à l'autre, il y a du changement dans la faune aquatique d'Animal Crossing New Horizons. Pour que vous ne manquiez aucun spécimen, nous avons répertorié pour vous toutes les espèces de poissons tout au long de l'année :
- Tous les poissons du mois de janvier
- Le guide complet des poissons de février
- Les poissons à pêcher en mars dans Animal Crossing
- La liste des poissons d'avril
- Tous les poissons de mai
- Le guide des poissons de juin
- Vous êtes actuellement sur le guide du mois de juillet