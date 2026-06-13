Ça y est, on entre doucement dans l’été. Le mois de juin est là et, avec lui, son lot de nouveautés pour Animal Crossing New Horizons. Retrouvez tous les nouveaux poissons à ajouter à votre collection sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Quand les beaux jours s’installent dans l’hémisphère nord, quoi de plus agréable que de sortir, canne à pêche à la main ? À l’inverse, les habitants de l’hémisphère sud devront bien se vêtir pour guetter les quelques ombres à la surface. Dans tous les cas, où que vous ayez jeté l’ancre, les eaux de votre île vous tendent les bras. Partez à la recherche de toutes les espèces qui y nagent, prêtes à mordre à l’hameçon, grâce à notre liste de tous les poissons de juin dans Animal Crossing New Horizons.

Pêchez tous les poissons de l’hémisphère nord dans Animal Crossing New Horizons

Le mois de juin faisant la transition entre le printemps et l’été dans l’hémisphère nord, les étendues d’eau de votre île se remplissent de spécimens frétillants. C’est le moment d’en profiter pour compléter votre collection sur la première Switch ou la Nintendo Switch 2 en allant attraper tous les poissons du moment dans Animal Crossing New Horizons.

La liste des poissons de rivière de l’hémisphère nord dans Animal Crossing New Horizons

Ça s’active un peu dans les rivières de l’hémisphère nord. Avec le mois de juin, cinq nouveaux spécimens viennent agiter leurs écailles sous l’eau. Ainsi, puisque d’autres s’en vont, on atteint un total de 21 espèces de poissons différentes dans Animal Crossing New Horizons en ce moment.

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente Arapaïma 16h à 9h du matin Très rare 10 000 clochettes Arowana 16h à 9h du matin Très rare Bar* Toute la journée Commun 400 clochettes Bichir 21h à 4h du matin Rare 4 000 clochettes Carassin* Toute la journée Commun 160 clochettes Chevaine* 9h à 16h Commun 200 clochettes Combattant 9h à 16h Rare 2 500 clochettes Crapet* 9h à 16h Commun 180 clochettes Dorado 4h à 21h Très rare 15 000 clochettes Gobie d'eau douce* 16h à 9h du matin Rare 400 clochette s Guppy 9h à 16h Rare 1 300 clochettes Néon bleu 9h à 16h Commun 500 clochettes Néon bleu 9h à 16h Commun 500 clochettes Omble 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 3 800 clochettes Piranha 9h à 16h, puis 21h - 4h Rare 2 500 clochettes Poisson-ange 16h à 9h du matin Rare 3 000 clochettes Poisson arc-en-ciel 9h à 16h Rare 800 clochettes Poisson docteur 9h à 16h Rare 1 500 clochettes Saumon masou 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 1 000 clochettes Tortue serpentine 21h à 4h du matin Rare 5 000 clochettes Vandoise* 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Le guide des poissons d’étang de New Horizons dans l’hémisphère nord

Au mois de juin, la population augmente même dans vos étangs. Si votre île est située dans l’hémisphère nord, ce sera un lieu privilégié notamment si vous cherchez à vous faire des clochettes. Deux nouvelles espèces font leur apparition et elles sont particulièrement rares, ce qui veut dire qu’elles se revendront à très bon prix. C’est donc l’occasion de jeter votre ligne pour repêcher les 12 poissons qui vous y attendent dans Animal Crossing New Horizons.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente Carpe* Toute la journée Commun 300 clochettes Carpe Koï* 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes Cyprin doré* 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes Écrevisse Toute la journée Commun 200 clochettes Fondule barré Toute la journée Commun 300 clochettes Gar 16h à 9h du matin Très rare 6 000 clochettes Grenouille Toute la journée Commun 120 clochettes Poisson rouge* Toute la journée Très rare 1 300 clochettes Ranchu* 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes Silure 16h à 9h du matin Commun 800 clochettes Têtard Toute la journée Rare 100 clochettes Tête-de-serpent 9h à 16h Rare 5 500 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

La liste des poissons de mer d’Animal Crossing New Horizons en juin

Le mois de juin est l’un des plus intéressants pour la pêche en mer. Avec ses 22 poissons différents, il marque surtout l’apparition des requins dans l’hémisphère nord. Là aussi, vous allez vous remplir les poches grâce à ses spécimens qui mordront à l’hameçon pendant que vous resterez les pieds dans le sable, aussi bien sur la première Nintendo Switch que sur Nintendo Switch 2.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente Anchois* 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes Bar commun* Toute la journée Commun 400 clochettes Calmar Toute la journée Rare 500 clochettes Cardeau* Toute la journée Rare 800 clochettes Chinchard* Toute la journée Commun 150 clochettes Grand Requin blanc 16h à 9h du matin Très rare 15 000 clochettes Cœlacanthe* Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes Macropinna* 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes Murène Ruban bleu Toute la journée Rare 600 clochettes Marlin bleu Toute la journée depuis un ponton Très rare 10 000 clochettes Poisson-Ballon 21h à 4h du matin Rare 5 000 clochettes Poisson lanterne 16h à 9h du matin Rare 2 500 clochettes Poisson-scorpion Toute la journée Commun 500 clochettes Rémora rayé Toute la journée Rare 1 500 clochettes Requin-baleine Toute la journée Très rare 13 000 clochettes Requin Marteau 16h à 9h du matin Très rare 8 000 clochettes Requin Scie 16h à 9h du matin Très rare 12 000 clochettes Scarus / Ishidai Toute la journée Rare 5 000 clochettes Vivaneau* Toute la journée Rare 3 000 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Le guide complet des poissons de juin d’Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère sud

Du côté de l’hémisphère sud, c’est l’hiver qui approche à grands pas. Les jours se refroidissent et, dans le même temps, la pêche se veut plus maigre. Pour autant, vous pourriez bien trouver certains poissons d’Animal Crossing New Horizons qui manquent à votre collection dans les jours qui viennent.

Tous les poissons de rivière en juin dans ACNH sur Nintendo Switch

C’est l’hécatombe dans les rivières de l’hémisphère sud. Ne cherchez plus les saumons ou les truites, elles s’en sont allées. Et ce ne sont pas les seules. Heureusement, l’éperlan et le dai yu rejoignent l’effectif, nous maintenant quand même à une variété de 11 poissons d’Animal Crossing New Horizons.

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente Bar* Toute la journée Commun 400 clochettes Bouvière Toute la journée Commun 900 clochettes Brochet Toute la journée Rare 1 800 clochettes Carassin* Toute la journée Commun 160 clochettes Chevaine* 9h à 16h Commun 200 clochettes Crapet* 9h à 16h Commun 180 clochettes Dai Yu 16h à 9h du matin Très rare 15 000 clochettes Éperlan Toute la journée Commun 320 clochettes Esturgeon Toute la journée, à l’embouchure des rivières Très rare 10 000 clochettes Gobie d'eau douce* 16h à 9h du matin Rare 400 clochettes Vandoise* 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Les mêmes poissons d’Animal Crossing New Horizons dans les étangs de l’hémisphère sud en juin

Dans les étangs, en revanche, la faune aquatique ne bouge pas d’une écaille. S’il vous manque certains spécimens dans votre bébêtopédie, n’hésitez donc pas à y faire un tour. Autrement, les 5 poissons à pêcher depuis l’hémisphère sud dans Animal Crossing New Horizons ne représenteront pas un grand intérêt.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente Carpe* Toute la journée Commun 300 clochettes Carpe Koï* 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes Cyprin doré* 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes Poisson rouge* Toute la journée Très rare 1 300 clochettes Ranchu* 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

La liste des poissons de mer dans Animal Crossing New Horizons

En termes de quantité, la population océanique de l’hémisphère sud reste inchangée. Ainsi, vous pouvez toujours pêcher 15 espèces de poissons différentes au mois de juin. Cela dit, les spécimens présents ne sont plus tout à fait les mêmes. On accueille notamment l’iconique poisson-ruban à 9 clochettes, ou encore la minuscule clione. Ce sont donc autant d’occasion de vous faire de l’argent ou remplir votre musée sur Nintendo Switch ou la Nintendo Switch 2 Edition.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente Anchois* 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes Bar commun* Toute la journée Commun 400 clochettes Calmar Toute la journée Rare 500 clochettes Cardeau* Toute la journée Rare 800 clochettes Chinchard* Toute la journée Commun 150 clochettes Clione Toute la journée Commun 1 000 clochettes Cœlacanthe* Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes Limande Toute la journée Commun 300 clochettes Macropinna* 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes Marlin bleu Toute la journée depuis un ponton Très rare 10 000 clochettes Poisson-Ballon 21h à 4h du matin Rare 5 000 clochettes Poisson lanterne 16h à 9h du matin Rare 2 500 clochettes Poisson-Ruban Toute la journée Très rare 9 000 clochettes Toute la journée depuis un ponton Très Rare 7 000 clochettes Vivaneau* Toute la journée Rare 3 000 clochettes *poissons qui apparaissent toute l’année.

Pêchez tous les poissons d'Animal Crossing avec nos guides

Tout au long de l'année, nous vous concoctons des guides complets pour la pêche dans Animal Crossing New Horizons. Ainsi, retrouvez l'ensemble des poissons à remonter de l'eau quelle que soit la saison :