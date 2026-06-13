Ça y est, on entre doucement dans l’été. Le mois de juin est là et, avec lui, son lot de nouveautés pour Animal Crossing New Horizons. Retrouvez tous les nouveaux poissons à ajouter à votre collection sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Quand les beaux jours s’installent dans l’hémisphère nord, quoi de plus agréable que de sortir, canne à pêche à la main ? À l’inverse, les habitants de l’hémisphère sud devront bien se vêtir pour guetter les quelques ombres à la surface. Dans tous les cas, où que vous ayez jeté l’ancre, les eaux de votre île vous tendent les bras. Partez à la recherche de toutes les espèces qui y nagent, prêtes à mordre à l’hameçon, grâce à notre liste de tous les poissons de juin dans Animal Crossing New Horizons.
Pêchez tous les poissons de l’hémisphère nord dans Animal Crossing New Horizons
Le mois de juin faisant la transition entre le printemps et l’été dans l’hémisphère nord, les étendues d’eau de votre île se remplissent de spécimens frétillants. C’est le moment d’en profiter pour compléter votre collection sur la première Switch ou la Nintendo Switch 2 en allant attraper tous les poissons du moment dans Animal Crossing New Horizons.
La liste des poissons de rivière de l’hémisphère nord dans Animal Crossing New Horizons
Ça s’active un peu dans les rivières de l’hémisphère nord. Avec le mois de juin, cinq nouveaux spécimens viennent agiter leurs écailles sous l’eau. Ainsi, puisque d’autres s’en vont, on atteint un total de 21 espèces de poissons différentes dans Animal Crossing New Horizons en ce moment.
|Poissons de rivière
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Arapaïma
|16h à 9h du matin
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Arowana
|16h à 9h du matin
|Très rare
|
Bar*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Bichir
|21h à 4h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Carassin*
|Toute la journée
|Commun
|160 clochettes
|
Chevaine*
|9h à 16h
|Commun
|200 clochettes
|
Combattant
|9h à 16h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Crapet*
|9h à 16h
|Commun
|180 clochettes
|
Dorado
|4h à 21h
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Gobie d'eau douce*
|16h à 9h du matin
|Rare
|400 clochette s
|
Guppy
|9h à 16h
|Rare
|1 300 clochettes
|
Néon bleu
|9h à 16h
|Commun
|500 clochettes
|
Néon bleu
|9h à 16h
|Commun
|500 clochettes
|
Omble
|16h à 9h du matin, depuis une falaise
|Commun
|3 800 clochettes
|
Piranha
|9h à 16h, puis 21h - 4h
|Rare
|2 500 clochettes
|
Poisson-ange
|16h à 9h du matin
|Rare
|3 000 clochettes
|
Poisson arc-en-ciel
|9h à 16h
|Rare
|800 clochettes
|
Poisson docteur
|9h à 16h
|Rare
|1 500 clochettes
|
Saumon masou
|16h à 9h du matin, depuis une falaise
|Commun
|1 000 clochettes
|
Tortue serpentine
|21h à 4h du matin
|Rare
|5 000 clochettes
|
Vandoise*
|16h à 9h du matin
|Commun
|240 clochettes
Le guide des poissons d’étang de New Horizons dans l’hémisphère nord
Au mois de juin, la population augmente même dans vos étangs. Si votre île est située dans l’hémisphère nord, ce sera un lieu privilégié notamment si vous cherchez à vous faire des clochettes. Deux nouvelles espèces font leur apparition et elles sont particulièrement rares, ce qui veut dire qu’elles se revendront à très bon prix. C’est donc l’occasion de jeter votre ligne pour repêcher les 12 poissons qui vous y attendent dans Animal Crossing New Horizons.
|Poissons d’étang
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Carpe*
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Carpe Koï*
|16h à 9h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Cyprin doré*
|9h à 16h
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Écrevisse
|Toute la journée
|Commun
|200 clochettes
|
Fondule barré
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Gar
|16h à 9h du matin
|Très rare
|6 000 clochettes
|
Grenouille
|Toute la journée
|Commun
|120 clochettes
|
Poisson rouge*
|Toute la journée
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Ranchu*
|9h à 16h
|Très rare
|4 500 clochettes
|
Silure
|16h à 9h du matin
|Commun
|800 clochettes
|
Têtard
|Toute la journée
|Rare
|100 clochettes
|
Tête-de-serpent
|9h à 16h
|Rare
|5 500 clochettes
La liste des poissons de mer d’Animal Crossing New Horizons en juin
Le mois de juin est l’un des plus intéressants pour la pêche en mer. Avec ses 22 poissons différents, il marque surtout l’apparition des requins dans l’hémisphère nord. Là aussi, vous allez vous remplir les poches grâce à ses spécimens qui mordront à l’hameçon pendant que vous resterez les pieds dans le sable, aussi bien sur la première Nintendo Switch que sur Nintendo Switch 2.
|Poissons d’eau de mer
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Anchois*
|4h du matin à 21h
|Rare
|200 clochettes
|
Bar commun*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Calmar
|Toute la journée
|Rare
|500 clochettes
|
Cardeau*
|Toute la journée
|Rare
|800 clochettes
|
Chinchard*
|Toute la journée
|Commun
|150 clochettes
|
Grand Requin blanc
|16h à 9h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Cœlacanthe*
|Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Macropinna*
|21h à 4h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Murène Ruban bleu
|Toute la journée
|Rare
|600 clochettes
|
Marlin bleu
|Toute la journée depuis un ponton
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Poisson-Ballon
|21h à 4h du matin
|Rare
|5 000 clochettes
|
Poisson lanterne
|16h à 9h du matin
|Rare
|2 500 clochettes
|
Poisson-scorpion
|Toute la journée
|Commun
|500 clochettes
|
Rémora rayé
|Toute la journée
|Rare
|1 500 clochettes
|
Requin-baleine
|Toute la journée
|Très rare
|13 000 clochettes
|
Requin Marteau
|16h à 9h du matin
|Très rare
|8 000 clochettes
|
Requin Scie
|16h à 9h du matin
|Très rare
|12 000 clochettes
|
Scarus / Ishidai
|Toute la journée
|Rare
|5 000 clochettes
|
Vivaneau*
|Toute la journée
|Rare
|3 000 clochettes
Le guide complet des poissons de juin d’Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère sud
Du côté de l’hémisphère sud, c’est l’hiver qui approche à grands pas. Les jours se refroidissent et, dans le même temps, la pêche se veut plus maigre. Pour autant, vous pourriez bien trouver certains poissons d’Animal Crossing New Horizons qui manquent à votre collection dans les jours qui viennent.
Tous les poissons de rivière en juin dans ACNH sur Nintendo Switch
C’est l’hécatombe dans les rivières de l’hémisphère sud. Ne cherchez plus les saumons ou les truites, elles s’en sont allées. Et ce ne sont pas les seules. Heureusement, l’éperlan et le dai yu rejoignent l’effectif, nous maintenant quand même à une variété de 11 poissons d’Animal Crossing New Horizons.
|Poissons de rivière
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Bar*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Bouvière
|Toute la journée
|Commun
|900 clochettes
|
Brochet
|Toute la journée
|Rare
|1 800 clochettes
|
Carassin*
|Toute la journée
|Commun
|160 clochettes
|
Chevaine*
|9h à 16h
|Commun
|200 clochettes
|
Crapet*
|9h à 16h
|Commun
|180 clochettes
|
Dai Yu
|16h à 9h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Éperlan
|Toute la journée
|Commun
|320 clochettes
|
Esturgeon
|Toute la journée, à l’embouchure des rivières
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Gobie d'eau douce*
|16h à 9h du matin
|Rare
|400 clochettes
|
Vandoise*
|16h à 9h du matin
|Commun
|240 clochettes
Les mêmes poissons d’Animal Crossing New Horizons dans les étangs de l’hémisphère sud en juin
Dans les étangs, en revanche, la faune aquatique ne bouge pas d’une écaille. S’il vous manque certains spécimens dans votre bébêtopédie, n’hésitez donc pas à y faire un tour. Autrement, les 5 poissons à pêcher depuis l’hémisphère sud dans Animal Crossing New Horizons ne représenteront pas un grand intérêt.
|Poissons d’étang
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Carpe*
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Carpe Koï*
|16h à 9h du matin
|Rare
|4 000 clochettes
|
Cyprin doré*
|9h à 16h
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Poisson rouge*
|Toute la journée
|Très rare
|1 300 clochettes
|
Ranchu*
|9h à 16h
|Très rare
|4 500 clochettes
La liste des poissons de mer dans Animal Crossing New Horizons
En termes de quantité, la population océanique de l’hémisphère sud reste inchangée. Ainsi, vous pouvez toujours pêcher 15 espèces de poissons différentes au mois de juin. Cela dit, les spécimens présents ne sont plus tout à fait les mêmes. On accueille notamment l’iconique poisson-ruban à 9 clochettes, ou encore la minuscule clione. Ce sont donc autant d’occasion de vous faire de l’argent ou remplir votre musée sur Nintendo Switch ou la Nintendo Switch 2 Edition.
|Poissons d’eau de mer
|Heure d’apparition
|Rareté
|Prix de vente
|
Anchois*
|4h du matin à 21h
|Rare
|200 clochettes
|
Bar commun*
|Toute la journée
|Commun
|400 clochettes
|
Calmar
|Toute la journée
|Rare
|500 clochettes
|
Cardeau*
|Toute la journée
|Rare
|800 clochettes
|
Chinchard*
|Toute la journée
|Commun
|150 clochettes
|
Clione
|Toute la journée
|Commun
|1 000 clochettes
|
Cœlacanthe*
|Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Limande
|Toute la journée
|Commun
|300 clochettes
|
Macropinna*
|21h à 4h du matin
|Très rare
|15 000 clochettes
|
Marlin bleu
|Toute la journée depuis un ponton
|Très rare
|10 000 clochettes
|
Poisson-Ballon
|21h à 4h du matin
|Rare
|5 000 clochettes
|
|16h à 9h du matin
|Rare
|2 500 clochettes
|
Poisson-Ruban
|Toute la journée
|Très rare
|9 000 clochettes
|
|Toute la journée depuis un ponton
|Très Rare
|7 000 clochettes
|
Vivaneau*
|Toute la journée
|Rare
|3 000 clochettes
Pêchez tous les poissons d'Animal Crossing avec nos guides
Tout au long de l'année, nous vous concoctons des guides complets pour la pêche dans Animal Crossing New Horizons. Ainsi, retrouvez l'ensemble des poissons à remonter de l'eau quelle que soit la saison :
- Les poissons à pêcher tout le mois de janvier
- La liste complète des poissons de février
- Le guide des poissons du mois de mars
- Les poissons d'Animal Crossing en avril
- Le guide complet des poissons de mai
- Vous êtes actuellement sur le guide du mois de juin