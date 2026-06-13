Quand les beaux jours s’installent dans l’hémisphère nord, quoi de plus agréable que de sortir, canne à pêche à la main ? À l’inverse, les habitants de l’hémisphère sud devront bien se vêtir pour guetter les quelques ombres à la surface. Dans tous les cas, où que vous ayez jeté l’ancre, les eaux de votre île vous tendent les bras. Partez à la recherche de toutes les espèces qui y nagent, prêtes à mordre à l’hameçon, grâce à notre liste de tous les poissons de juin dans Animal Crossing New Horizons.

Pêchez tous les poissons de l’hémisphère nord dans Animal Crossing New Horizons

Le mois de juin faisant la transition entre le printemps et l’été dans l’hémisphère nord, les étendues d’eau de votre île se remplissent de spécimens frétillants. C’est le moment d’en profiter pour compléter votre collection sur la première Switch ou la Nintendo Switch 2 en allant attraper tous les poissons du moment dans Animal Crossing New Horizons.

La liste des poissons de rivière de l’hémisphère nord dans Animal Crossing New Horizons

Ça s’active un peu dans les rivières de l’hémisphère nord. Avec le mois de juin, cinq nouveaux spécimens viennent agiter leurs écailles sous l’eau. Ainsi, puisque d’autres s’en vont, on atteint un total de 21 espèces de poissons différentes dans Animal Crossing New Horizons en ce moment.

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente
L'ArapaÃ¯ma apparaÃ®t aussi en janvier dans Animal Crossing New Horizons.

Arapaïma

 16h à 9h du matin Très rare 10 000 clochettes
L'Arowana Ã  pÃªcher en janvier dans l'hÃ©misphÃ¨re sud.

Arowana

 16h à 9h du matin Très rare
Bar dans Animal Crossing New Horizons.

Bar*

 Toute la journée Commun 400 clochettes
Le bichir dans Animal Crossing New Horizons.

Bichir

 21h à 4h du matin Rare 4 000 clochettes
Carassin d'ACNH sur Nintendo Switch 2.

Carassin*

 Toute la journée Commun 160 clochettes
Poisson de type chevaine Ã  pÃªcher en janvier dans ACNH.

Chevaine*

 9h à 16h Commun 200 clochettes
Poisson combattant dans ACNH.

Combattant

 9h à 16h Rare 2 500 clochettes
Crapet dans Animal Crossing New Horizons.

Crapet*

 9h à 16h Commun 180 clochettes
Dorado en janvier dans Animal Crossing New Horizons.

Dorado

 4h à 21h Très rare 15 000 clochettes
Gobie d'eau douce dans New Horizons, le jeu vidÃ©o sur Nintendo Switch et Switch 2.

Gobie d'eau douce*

 16h à 9h du matin Rare 400 clochette s
Guppy dans Animal Crossing New Horizons.

Guppy

 9h à 16h Rare 1 300 clochettes
NÃ©on Bleu Ã  pÃªcher sur Switch et Nintendo Switch 2.

Néon bleu

 9h à 16h Commun 500 clochettes
NÃ©on Bleu Ã  pÃªcher sur Switch et Nintendo Switch 2.

Néon bleu

 9h à 16h Commun 500 clochettes
Un omble dans Animal Crossing New Horizons.

Omble

 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 3 800 clochettes
Le Piranha dans Animal Crossing New Horizons.

Piranha

 9h à 16h, puis 21h - 4h Rare 2 500 clochettes
Poisson-ange d'Animal Crossing New Horizons.

Poisson-ange

 16h à 9h du matin Rare 3 000 clochettes
Poisson arc-en-ciel

Poisson arc-en-ciel

 9h à 16h Rare 800 clochettes
Poisson docteur dans ACNH sur Switch 1 et Nintendo Switch 2.

Poisson docteur

 9h à 16h Rare 1 500 clochettes
Le saumon masou d'Animal Crossing sur Nintendo Switch 2.

Saumon masou

 16h à 9h du matin, depuis une falaise Commun 1 000 clochettes
Tortue serpentine dans Animal Crossing New Horizons.

Tortue serpentine

 21h à 4h du matin Rare 5 000 clochettes
Vandoise dans Animal Crossing New Horizons.

Vandoise*

 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Le guide des poissons d’étang de New Horizons dans l’hémisphère nord

Au mois de juin, la population augmente même dans vos étangs. Si votre île est située dans l’hémisphère nord, ce sera un lieu privilégié notamment si vous cherchez à vous faire des clochettes. Deux nouvelles espèces font leur apparition et elles sont particulièrement rares, ce qui veut dire qu’elles se revendront à très bon prix. C’est donc l’occasion de jeter votre ligne pour repêcher les 12 poissons qui vous y attendent dans Animal Crossing New Horizons.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente
Une carpe dans Animal Crossing.

Carpe*

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Poisson carpe koÃ¯ dans ACNH.

Carpe Koï*

 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes
Le Cyprin doreÌ d'Animal Crossing New Horizons.

Cyprin doré*

 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes
Une Ã©crevisse dans Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch 2.

Écrevisse

 Toute la journée Commun 200 clochettes
Fondule barrÃ© d'Animal Crossing.

Fondule barré

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Le gar, un poisson d'Animal Crossing.

Gar

 16h à 9h du matin Très rare 6 000 clochettes
Une grenouille dans AC New Horizons.

Grenouille

 Toute la journée Commun 120 clochettes
Un poisson rouge dans Animal Crossing New Horizons.

Poisson rouge*

 Toute la journée Très rare 1 300 clochettes
Ranchu dans AC New Horizons.

Ranchu*

 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes
Le silure est dans Animal Crossing sur Nintendo Switch 2.

Silure

 16h à 9h du matin Commun 800 clochettes
Un tÃªtard dans ACNH.

Têtard

 Toute la journée Rare 100 clochettes
Le tÃªte-de-serpent est un poisson d'Animal Crossing New Horizons.

Tête-de-serpent

 9h à 16h Rare 5 500 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

La liste des poissons de mer d’Animal Crossing New Horizons en juin

Le mois de juin est l’un des plus intéressants pour la pêche en mer. Avec ses 22 poissons différents, il marque surtout l’apparition des requins dans l’hémisphère nord. Là aussi, vous allez vous remplir les poches grâce à ses spécimens qui mordront à l’hameçon pendant que vous resterez les pieds dans le sable, aussi bien sur la première Nintendo Switch que sur Nintendo Switch 2.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente
L'anchois peut Ãªtre pÃªchÃ©e sur Nintendo Switch et Switch 2.

Anchois*

 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes
Bar commun dans ACNH sur Nintendo Switch 1 et 2.

Bar commun*

 Toute la journée Commun 400 clochettes
Un calmar dans Animal Crossing New Horizons.

Calmar

 Toute la journée Rare 500 clochettes
Cardeau, une variÃ©tÃ© de poissons dans ACNH.

Cardeau*

 Toute la journée Rare 800 clochettes
Le chinchard est de retour sur Nintendo Switch 2.

Chinchard*

 Toute la journée Commun 150 clochettes
Le grand requin est un poisson disponible dans Animal Crossing New Horizons.

Grand Requin blanc

 16h à 9h du matin Très rare 15 000 clochettes
Le cÅlacanthe dans ACNH sur Switch 1 et Nintendo Switch 2.

Cœlacanthe*

 Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes
Macropinna dans Animal Crossing New Horizons.

Macropinna*

 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes
La murÃ¨ne ruban bleu est dans AC New Horizons.

Murène Ruban bleu

 Toute la journée Rare 600 clochettes
Le Marlin Bleu d'Animal Crossing New Horizons.

Marlin bleu

 Toute la journée depuis un ponton Très rare 10 000 clochettes
Poisson-Ballon.

Poisson-Ballon

 21h à 4h du matin Rare 5 000 clochettes
Le Poisson lanterne d'ACNH.

Poisson lanterne

 16h à 9h du matin Rare 2 500 clochettes
Le poisson-scorpion de New Horizons sur les consoles Nintendo Switch.

Poisson-scorpion

 Toute la journée Commun 500 clochettes
Une rÃ©mora rayÃ© Ã  pÃªcher dans Animal Crossing New Horizons.

Rémora rayé

 Toute la journée Rare 1 500 clochettes
Le requin-baleine est un Ã©norme poisson d'Animal Crossing New Horizons.

Requin-baleine

 Toute la journée Très rare 13 000 clochettes
Requin Marteau dans Animal Crossing New Horizons.

Requin Marteau

 16h à 9h du matin Très rare 8 000 clochettes
Le Requin Scie du dernier Animal Crossing sur Nintendo Switch 2 et 1.

Requin Scie

 16h à 9h du matin Très rare 12 000 clochettes
Scarus, renommÃ© Ishidai, dans ACNH.

Scarus / Ishidai

 Toute la journée Rare 5 000 clochettes
Vivaneau dans Animal Crossing New Horizons.

Vivaneau*

 Toute la journée Rare 3 000 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Le guide complet des poissons de juin d’Animal Crossing New Horizons depuis l’hémisphère sud

Du côté de l’hémisphère sud, c’est l’hiver qui approche à grands pas. Les jours se refroidissent et, dans le même temps, la pêche se veut plus maigre. Pour autant, vous pourriez bien trouver certains poissons d’Animal Crossing New Horizons qui manquent à votre collection dans les jours qui viennent.

Tous les poissons de rivière en juin dans ACNH sur Nintendo Switch

C’est l’hécatombe dans les rivières de l’hémisphère sud. Ne cherchez plus les saumons ou les truites, elles s’en sont allées. Et ce ne sont pas les seules. Heureusement, l’éperlan et le dai yu rejoignent l’effectif, nous maintenant quand même à une variété de 11 poissons d’Animal Crossing New Horizons.

Poissons de rivière Heure d’apparition Rareté Prix de vente

Bar dans Animal Crossing New Horizons.

Bar*

 Toute la journée Commun 400 clochettes
BouviÃ¨re dans Animal Crossing New Horizons.

Bouvière

 Toute la journée Commun 900 clochettes
Le brochet, un poisson qui apparaÃ®t en mars dans l'hÃ©misphÃ¨re sud.

Brochet

 Toute la journée Rare 1 800 clochettes

Carassin d'ACNH sur Nintendo Switch 2.

Carassin*

 Toute la journée Commun 160 clochettes
Poisson de type chevaine Ã  pÃªcher en janvier dans ACNH.

Chevaine*

 9h à 16h Commun 200 clochettes
Crapet dans Animal Crossing New Horizons.

Crapet*

 9h à 16h Commun 180 clochettes
Dai Yu dans Animal Crossing New Horizons.

Dai Yu

 16h à 9h du matin Très rare 15 000 clochettes
L'Ã©perlan, un poisson d'Animal Crossing New Horizons.

Éperlan

 Toute la journée Commun 320 clochettes
L'esturgeon dans Animal Crossing New Horizons.

Esturgeon

 Toute la journée, à l’embouchure des rivières Très rare 10 000 clochettes

Gobie d'eau douce dans New Horizons, le jeu vidÃ©o sur Nintendo Switch et Switch 2.

Gobie d'eau douce*

 16h à 9h du matin Rare 400 clochettes
Vandoise dans Animal Crossing New Horizons.

Vandoise*

 16h à 9h du matin Commun 240 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Les mêmes poissons d’Animal Crossing New Horizons dans les étangs de l’hémisphère sud en juin

Dans les étangs, en revanche, la faune aquatique ne bouge pas d’une écaille. S’il vous manque certains spécimens dans votre bébêtopédie, n’hésitez donc pas à y faire un tour. Autrement, les 5 poissons à pêcher depuis l’hémisphère sud dans Animal Crossing New Horizons ne représenteront pas un grand intérêt.

Poissons d’étang Heure d’apparition Rareté Prix de vente
Une carpe dans Animal Crossing.

Carpe*

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Poisson carpe koÃ¯ dans ACNH.

Carpe Koï*

 16h à 9h du matin Rare 4 000 clochettes
Le Cyprin doreÌ d'Animal Crossing New Horizons.

Cyprin doré*

 9h à 16h Très rare 1 300 clochettes
Un poisson rouge dans Animal Crossing New Horizons.

Poisson rouge*

 Toute la journée Très rare 1 300 clochettes
Ranchu dans AC New Horizons.

Ranchu*

 9h à 16h Très rare 4 500 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

La liste des poissons de mer dans Animal Crossing New Horizons

En termes de quantité, la population océanique de l’hémisphère sud reste inchangée. Ainsi, vous pouvez toujours pêcher 15 espèces de poissons différentes au mois de juin. Cela dit, les spécimens présents ne sont plus tout à fait les mêmes. On accueille notamment l’iconique poisson-ruban à 9 clochettes, ou encore la minuscule clione. Ce sont donc autant d’occasion de vous faire de l’argent ou remplir votre musée sur Nintendo Switch ou la Nintendo Switch 2 Edition.

Poissons d’eau de mer Heure d’apparition Rareté Prix de vente

L'anchois peut Ãªtre pÃªchÃ©e sur Nintendo Switch et Switch 2.

Anchois*

 4h du matin à 21h Rare 200 clochettes

Bar commun dans ACNH sur Nintendo Switch 1 et 2.

Bar commun*

 Toute la journée Commun 400 clochettes

Un calmar dans Animal Crossing New Horizons.

Calmar

 Toute la journée Rare 500 clochettes

Cardeau, une variÃ©tÃ© de poissons dans ACNH.

Cardeau*

 Toute la journée Rare 800 clochettes
Le chinchard est de retour sur Nintendo Switch 2.

Chinchard*

 Toute la journée Commun 150 clochettes
Clion dans Animal Crossing New Horizons.

Clione

 Toute la journée Commun 1 000 clochettes
Le cÅlacanthe dans ACNH sur Switch 1 et Nintendo Switch 2.

Cœlacanthe*

 Toute la journée par temps de pluie ou avec appâts Très rare 15 000 clochettes

Une limande dans Animal Crossing sur les consoles Nintnedo Switch.

Limande

 Toute la journée Commun 300 clochettes
Macropinna dans Animal Crossing New Horizons.

Macropinna*

 21h à 4h du matin Très rare 15 000 clochettes
Le Marlin Bleu d'Animal Crossing New Horizons.

Marlin bleu

 Toute la journée depuis un ponton Très rare 10 000 clochettes
Poisson-Ballon.

Poisson-Ballon

 21h à 4h du matin Rare 5 000 clochettes
Le Poisson lanterne d'ACNH.

Poisson lanterne

 16h à 9h du matin Rare 2 500 clochettes
Le Poisson-Ruban dans AC New Horizons sur Switch et Nintendo Switch 2.

Poisson-Ruban

 Toute la journée Très rare 9 000 clochettes
Un thon dans Animal Crossing New Horizons.
 Toute la journée depuis un ponton Très Rare 7 000 clochettes
Vivaneau dans Animal Crossing New Horizons.

Vivaneau*

 Toute la journée Rare 3 000 clochettes
*poissons qui apparaissent toute l’année.

Pêchez tous les poissons d'Animal Crossing avec nos guides

Tout au long de l'année, nous vous concoctons des guides complets pour la pêche dans Animal Crossing New Horizons. Ainsi, retrouvez l'ensemble des poissons à remonter de l'eau quelle que soit la saison :