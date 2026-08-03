Le jeu narratif Dispatch vous donne la possibilité d'entretenir une romance avec deux de vos collègues du SDH. Avec qui allez-vous sortir ? Notre guide vous aide à choisir.

En tant que jeu narratif à choix, Dispatch vous donne la main sur le devenir du héros, Robert. En parallèle de son rôle au sein du SDH, vous pouvez aussi vous rapprocher de certaines collègues, Aurore et Invisimeuf, pour vous lancer dans une romance avec l'une ou l'autre. Avec notre guide, découvrez les avantages d'une relation avec l'élue de votre cœur et comment l'atteindre.

Deux romances pour Robert dans Dispatch

Robert est décidément un bourreau des cœurs. Au cours de son aventure au SDH, il tape potentiellement dans l'œil de plusieurs de ses collègues. Du moins, tout cela de voix choix dans Dispatch. Si vous pouvez rester seul de votre propre chef ou par des réponses malencontreuses, vous pouvez aussi tenter une romance avec celle qui fait chavirer votre cœur ou qui vous apportera les meilleures options selon vous dans le jeu :

Personnage Caractère Impact sur l'histoire Aurore Confiante, authentique Augmente le moral de la Team Z Invisimeuf Mystérieuse, imprévisible Apporte des bonus en missions

Comment sortir avec Aurore (Blonde Blazer) ?

Blonde Blazer, ou Aurore en vf, est votre premier contact avec le SDH. En fait, c'est même elle qui vient recruter Robert. Dès qu'il la rencontre, ce dernier ne semble pas insensible à son charme. Cependant, non seulement elle se trouve être sa supérieure, mais elle est déjà en couple avec Phenomaman. Malgré ces complications, sa personnalité assurée et sa cape de super-héroïne par excellence révèlent une jeune femme authentique, en recherche de quelque chose de sincère. Alors si vous voulez entamer une romance dans Dispatch avec elle, voici comment faire :

1 er épisode : pendant la scène du panneau publicitaire, dites que vous aimez aider les gens et choisissez l'option « embrasser ».

: pendant la scène du panneau publicitaire, dites que vous aimez aider les gens et choisissez l'option « embrasser ». 2 e épisode : prenez la relève et choisissez les dialogues encourageants de manière générale.

: prenez la relève et choisissez les dialogues encourageants de manière générale. 3 e épisode : dites que vous êtes désolé après l'altercation avec la Team Z.

: dites que vous êtes désolé après l'altercation avec la Team Z. 4 e épisode : complimentez sa tenue et acceptez son invitation à sortir.

: complimentez sa tenue et acceptez son invitation à sortir. 5e au 8e épisode : allez dans le sens du romantisme durant vos échanges avec elle et choisissez l'option « embrasser » quand cela est possible.

© AdHoc Studio.

Comment sortir avec Invisimeuf (Invisigal) ?

Invisigal, alias Invisimeuf en version française, est un personnage insaisissable. Membre de la Team Z, c'est une ancienne criminelle qui peine toutefois à gagner la confiance des gens, notamment parce qu'elle-même ne leur fait pas confiance. Son caractère rebelle cache une grande fragilité qui pourra toucher Robert en plein cœur. Si tel est le cas, apportez-lui votre soutien tout au long de l'aventure de Dispatch pour voir une romance naître doucement entre eux :

1 er épisode : pendant la mission, montrez que vous croyez en elle en tant que héros.

: pendant la mission, montrez que vous croyez en elle en tant que héros. 4 e épisode : choisissez le rendez-vous avec Invisigal.

: choisissez le rendez-vous avec Invisigal. 6 e épisode : gardez-la dans l'équipe, prenez sa défense et pardonnez-la quand elle se confie.

: gardez-la dans l'équipe, prenez sa défense et pardonnez-la quand elle se confie. 8e épisode : demandez-lui pourquoi elle ne vous l'a pas dit, puis détachez-la pour qu'elle vous aide.

© AdHoc Studio.

Quelles sont les différences entre les deux relations de Dispatch ?

De manière générale, vous montrer honnête et empathique vous remportera les faveurs de l'élue de votre cœur. Cela contribuera à créer des liens plus solides, ce qui aura un léger impact sur l'aventure. Selon que vous souhaitiez une romance avec Blonde Blazer ou Invisigal, vous débloquerez des scènes exclusives avec l'une ou l'autre. Notez à ce titre que la réunion avec les collègues dans l'épisode 4 est un moment-clé pour faire avancer les sentiments de Robert. Selon votre choix, vous aurez enfin droit à des bonus différents en missions liés aux deux love interests.

Tous nos guides Dispatch pour faire les bons choix

La première production d'AdHoc Studio est un jeu à choix, ce qui veut dire que vos réponses dans les dialogues ont de véritables conséquences sur la suite. Certains épisodes représentent un tournant pour la suite de l'aventure, notamment les épisodes 3 et 4. Trouvez quel chemin vous correspond le mieux avec nos guides Dispatch :