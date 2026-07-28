L'épisode 3 de Dispatch vous met face à un dilemme de taille. De quel membre de la Team Z allez-vous vous séparer, Sonar ou Coupé ? On voit avec vous les deux options.

Dispatch est déjà disponible sur PC, PS5, Nintendo Switch 1 & 2, et le sera dès demain sur Xbox Series X|S. Ainsi, tout le monde peut découvrir cette histoire de bureau chez les super-héros et se confronter au fameux choix de l'épisode 3 : quel membre de la Team Z vaut-il mieux renvoyer ? Le studio AdHoc laisse le choix entre deux personnages, le départ de chacun causant des conséquences différentes que nous vous présentons dans ce guide Dispatch.

Dispatch vous force à renvoyer un membre de l'équipe dans l'épisode 3

Même assis dans son bureau, Méca Man doit faire face à des épreuves difficiles. Robert à la ville, le super-héros et protagoniste de Dispatch se voit contraint de se séparer d'un membre de son équipe à la fin de l'épisode 3, « Renouvellement ». Deux personnages sont concernés :

Sonar , l'homme chauve-souris aux deux facettes, entre intelligence et férocité

, l'homme chauve-souris aux deux facettes, entre intelligence et férocité Coupé, douée pour le vol et équipée d'un arsenal ombrakinétique

Même si la Team Z a fait ses preuves, ce n'est pas suffisant dans l'immédiat pour le SDH. En tant que coordinateur et chef d'équipe, Robert est contraint de séparer de quelqu'un. Or, puisque Dispatch est un jeu narratif à choix, selon qui vous allez virer de l'équipe, les conséquences ne seront pas les mêmes. Voyons ce que cela change pour la suite de l'histoire si vous renvoyez Sonar ou si vous renvoyez Coupé à la fin de l'épisode 3.

Renvoyer Sonar, quelles conséquences ?

Victor, ou Sonar, est un élément intéressant pour la Team Z dans Dispatch. Sorte de loup-garou version chauve-souris, il peut arborer deux personnalités : une réfléchie, qui lui permet d'user de sa grande intelligence, l'autre bestiale, idéale quand il faut agir en force. Cette ambivalence peut alors être autant un point fort à exploiter qu'une épine dans le pied en mission :

Avantage : Sonar a la plus grande intelligence de départ dans Dispatch, le rendant très utile pour les missions qui requièrent cette compétence

: Sonar a la plus grande intelligence de départ dans Dispatch, le rendant très utile pour les missions qui requièrent cette compétence Inconvénient : dès lors qu'il change de forme après chaque mission, on doit jongler avec cette subtilité pour réussir à tirer pleinement profit de ses compétences

Selon votre habilité à gérer les missions, ce pourra être le personnage à garder ou non à vos yeux. Mais il y a un autre élément à prendre en compte. En effet, si vous renvoyez Sonar dans l'épisode 3 de Dispatch, alors vous vous mettrez Malevola à dos. Amie avec l'homme chauve-souris, elle travaille en synergie avec lui. C'est pourquoi elle prendra très mal cette décision et ne vous obéira plus pendant un moment. Dès lors que c'est élément puissant de votre équipe, ça pourrait vous convaincre de vous séparer de Coupé.

© AdHoc Studio

Renvoyer Coupé, quelles conséquences ?

Janelle, dite Coupé, n'a pas choisi ce nom pour rien. Connue pour ses crimes d'extorsion et même des meurtres, c'est un membre redoutable de la Team Z. Le fait qu'elle puisse voler est un atout pour certaines missions. De plus, elle bénéficie de boosts différents selon la position que vous lui donnez avant de partir au travail. Mais ça fait aussi beaucoup à gérer pour celles et ceux qui veulent des personnages plus uniformes :

Avantage : dispose de la capacité vol, mêle force et intelligence, peut augmenter certaines de ses statistiques selon son emplacement de mission

: dispose de la capacité vol, mêle force et intelligence, peut augmenter certaines de ses statistiques selon son emplacement de mission Inconvénient : sa polyvalence peut être un frein si vous voulez optimiser un type de compétences par personnage

Sans vous le cacher, pour nous, Coupé est vraiment l'un des membres les plus forts de la Team Z. On aurait donc plutôt tendance à remercier Sonar. Mais on comprend aussi qu'on puisse se perdre entre ses différentes habiletés. Vous préférerez donc peut-être vous séparer d'elle à la fin de l'épisode 3 de Dispatch. Sachez alors que c'est Punch Up qui vous en voudra, puisqu'il sort avec elle. Il risque donc de vous donner un peu de fil à retordre dès l'épisode 4, le temps que l'affaire se tasse.