Dispatch, le premier jeu des anciens de Telltale, vous fait faire un choix important dans l'épisode 4. Qui recruter ? On vous aide avec notre guide.

Phenomaman et Waterboy, qui choisir pour rejoindre la Team Z dans Dispatch ? En tant que manager de l'équipe au SDH, c'est à vous de prendre la décision à la de l'épisode 4. Ce choix a évidemment des conséquences pour la suite de l'histoire, aussi bien du point de vue de la narration que du gameplay. Vous aurez toutes les cartes en main pour prendre votre décision avec ce guide Dispatch de recrutement.

Recrutez un nouveau membre dès l'épisode 4 de Dispatch

La vie est décidément mouvementée au sein du Service de Dispatching Héroïque de Dispatch. Après avoir décidé qui renvoyer à la fin de l'épisode 3 (retrouvez notre guide), un nouveau choix vous attend dans l'épisode 4. Cette fois, vous devez décider de quel héros rejoindra la Team Z, jusqu'ici composée de repris de justice.

Aurore (ou Blonde Blazer en vo) vient en effet vous présenter la situation dès l'épisode 4 de Dispatch. Bien sûr, ce recrutement inattendu signifie que vous aurez un nouveau personnage à envoyer sur le terrain. Celui-ci aura alors une synergie avec Malevola ou Punch Up selon votre choix de l'épisode précédent. Dès lors, à vous de prendre en considération tous les éléments pour choisir qui sera le prochain à rejoindre la Team Z entre ces deux candidats :

Phenomaman , le super-héros de carrière qui a besoin de retrouver goût à la vie

, le super-héros de carrière qui a besoin de retrouver goût à la vie Waterboy, un jeune premier maladroit mais plein de potentiel

Phenomaman, le super-héros accompli mais dépressif de Dispatch

© AdHoc Studio.

Phenomaman n'a plus à faire ses preuves depuis longtemps. Du moins, il ne devrait plus. Ce super-héros de légende est quelque peu déprimé depuis sa rupture avec Blonde Blazer, si bien qu'il n'arrive plus à remplir ses missions comme il faut. C'est pourquoi vous pouvez l'intégrer à votre Team Z dans l'épisode 4 de Dispatch. Même si les membres de l'équipe y sont réticents, ce pourrait être un atout de choix :

Avantage : commence avec les meilleures stats de départ avec un accent mis sur le combat, la vitaltié et la mobilité ce qui le rend efficace même seul

: commence avec les meilleures stats de départ avec un accent mis sur le combat, la vitaltié et la mobilité ce qui le rend efficace même seul Inconvénient : malus de 45 secondes pour être renvoyé en mission après un échec

En effet, l'arrivée de Phenomaman dans la Team Z n'est pas vue d'un bon œil de la part de ses nouveaux coéquipiers. Il faut dire qu'en tant qu'anciens criminels, ils ne sont pas fans des super-héros. Mais quand le naturel du personnage reprend le dessus, il sait motiver les troupes pour gagner en efficacité. C'est un choix plus facile pour la suite de vos missions, surtout si vous l'optimisez comme il se doit.

Waterboy, le bleu qui veut faire ses preuves dès l'épisode 4

© AdHoc Studio.

De son côté, Waterboy est un outsider évident. Agent d'entretien du SDH, il aspire à devenir un véritable héros malgré son côté gauche. C'est aussi ce qui le rend attachant. Derrière ses gaffes qui lui attirent les moqueries des autres personnages, il a un potentiel qui ne demande qu'à s'accomplir. À vous de voir si vous prendrez le risque pour votre run de Dispatch :

Avantage : obtient un bonus +1 en mission sur sa meilleure statistique, qui peut devenir un +3 après entraînement et peut soigner ses coéquipiers si la compétence est débloquée

: obtient un bonus +1 en mission sur sa meilleure statistique, qui peut devenir un +3 après entraînement et peut soigner ses coéquipiers si la compétence est débloquée Inconvénient : démarre avec les pires statistiques de départ du jeu et dispose d'une compétence qui l'affecte automatiquement aux missions

Waterboy n'est peut-être pas le choix le plus évident pour l'épisode 4 de Dispatch. Cela vous donnera un peu plus de fil à retordre en mission. Mais c'est aussi l'occasion de façonner un nouveau héros. En tout cas, même s'il manque d'expérience, notre cœur a balancé pour l'apprenti héros et il ne nous a pas déçus.