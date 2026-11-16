L'aventure Zelda Ocarina of Time Remake demande de changer de tenue à plusieurs reprises. Découvrez dans ce guide comment obtenir les trois tuniques dans la version Nintendo Switch 2.

D'une région à l'autre, Link va avoir besoin de nouvelles tenues s'il veut aller au bout de sa quête dans Zelda Ocarina of Time Remake. Sauf qu'il ne peut obtenir ses tuniques alternatives qu'à certaines conditions. On vous donne tous les détails et la soluce pour compléter le dressing du Héros du temps sur Nintendo Switch 2.

La liste des tenues de Zelda Ocarina of Time Remake sur Nintendo Switch 2

Les différentes tenues sont toujours d'actualité dans Zelda Ocarina of Time Remake. Si la version 2026 du jeu leur offre un petit redesign pour mettre en valeur leur terre d'origine, elles sont toujours au nombre de trois :

Tenue du Héros (verte) : tenue par défaut, neutre, portée par Link à l'enfance et à l'âge adulte.

: tenue par défaut, neutre, portée par Link à l'enfance et à l'âge adulte. Tunique Goron (rouge) : tenue portée par Link adulte pour supporter les chaleurs extrêmes.

: tenue portée par Link adulte pour supporter les chaleurs extrêmes. Tunique Zora (bleue) : tunique portée par Link adulte lui permettant de nager indéfiniment sous l'eau sans reprendre son souffle.





© AUR pour Gameblog

Vous l'aurez compris avec cette liste, les tenues alternatives de Zelda Ocarina of Time Remake ne peuvent être portées qu'avec Link adulte. Seule sa tunique verte du Héros, qu'il porte depuis son enfance chez les Kokiris le suit d'une époque à l'autre. Autrement, il faudra attendre de grandir un peu pour en changer.

Toutefois, il ne suffit pas de devenir Link adulte pour obtenir d'emblée les autres tuniques de Zelda Ocarina of Time Remake. On vous explique juste après de quelle manière vous pouvez vous dégoter les tenues Goron et Zora sur Nintendo Switch 2.

Comment avoir la tunique Goron dans le remake d'Ocarina of Time ?

La tunique Goron devient indispensable pour l'aventure au-delà du Temple de la forêt. En effet, l'aventure Zelda Ocarina of Time Remake vous conduit ensuite vers la Montagne de la mort et son cratère ardent. C'est une zone insoutenable avec la simple tunique verte de Link. Il lui faut donc trouver une nouvelle tenue pour palier ce problème et celle du peuple golem est idéale pour cela. Il y a alors deux façons de l'acquérir :

Méthode gratuite Retourner au village Goron en Link adulte et parler au seul habitant présent Méthode payante Acheter la tunique rouge pour 600 rubis à la boutique du village Goron

La deuxième option demande de se retrousser les manches, mais c'est aussi la plus simple puisqu'à ce stade de l'aventure, il faudrait avoir une bourse assez large pour contenir 600 rubis si vous comptez l'acheter. Autant vous procurer la tunique Goron gratuitement dans Zelda Ocarina of Time Remake. Voici comment faire :

En tant que Link adulte, revenez au village Goron.

Découvrez le village quasiment vide, puisque seul un individu roule dans les parages.

Répondez au défi du jeune rouleur en arrêtant sa longue course à l'aide d'une bombe.

Une fois que vous parvenez à l'arrêter, vous pouvez faire connaissance avec le Goron nommé... Link !

Après vous avoir expliqué la situation au village, il vous offre la tunique rouge pour vous rendre au Temple du feu.

La tunique Goron. © AUR pour Gameblog

Comment avoir la tunique Zora dans Zelda Ocarina of Time Remake ?

La tunique Zora est la deuxième tenue alternative de Link adulte dans Zelda Ocarina of Time Remake. Pour le coup, elle vous sera utile lorsque vous devrez vous frotter au Temple de l'eau. De fait, elle permet à Link adulte de nager sous l'eau sans limite de temps. Enfin, là aussi vous avez deux moyens de l'obtenir :

Méthode gratuite Parler au roi Zora après avoir triomphé de la Caverne polaire en tant que Link adulte Méthode payante Acheter la tunique rouge pour 600 rubis à la boutique du domaine Zora

Cette fois encore, une simple mission vous permettra d'obtenir la tunique Zora gratuitement dans Zelda Ocarina of Time Remake. Pour ce faire, rendez-vous en tant que Link adulte au domaine Zora. Là, vous constatez que les lieux et les habitants sont entièrement gelés. Aventurez-vous alors du côté de la fontaine pour trouver la Caverne polaire. Après l'avoir traversée et trouvé le moyen de faire fondre les congères à l'aide du feu bleu, allez parler au Roi Zora. Celui-ci vous témoigne sa reconnaissance en vous offrant la fameuse tenue bleue vous permettant alors d'accéder au Temple de l'eau.

La tunique Zora. © AUR pour Gameblog

Maintenant que vous savez comment obtenir les trois tenues sur Nintendo Switch 2, retrouvez tous nos autres guides Zelda Ocarina of Time Remake pour vous accompagner dans votre aventure.