Avec notre guide Zelda Ocarina of Time Remake, trouvez comment obtenir du lait gratuit pour vous soigner à l'aide des vaches du Ranch Lon Lon et celles éparpillées en Hyrule.

C'est une astuce à côté de laquelle il est facile de passer. En jouant un certain air aux vaches de Zelda Ocarina of Time Remake, vous pouvez obtenir du lait gratuit. Or, quand on sait qu'il vous redonne de la vie, c'est une ressource toujours bienvenue. Dans ce guide, découvrez non seulement où trouver les vaches du jeu, mais aussi comment recueillir ce précieux breuvage.

Des vaches et du lait Lon Lon à volonté dans Zelda Ocarina of Time Remake

Élevées au Ranch Lon Lon, les vaches sont des animaux récurrents dans la licence de Nintendo. Dans Zelda Ocarina of Time Remake, comme dans l'original de 1998, elles sont une source illimitée de Lait Lon Lon. Ce dernier est très prisé puisqu'il permet de régénérer sa vie de 8 cœurs au total, et ce, en deux fois. La première gorgée vous en redonne 4, puis pareil avec la seconde lorsque vous videz le bocal.

Sauf que beauocup de joueuses et joueurs ignorent qu'ils peuvent ce procurer ce dernier sans avoir besoin de l'acheter. En effet, il est tout à fait possible d'obtenir du lait gratuit dans Zelda Ocarina of Time Remake. Pour ce faire, vous avez besoin de trois choses :

Un bocal vide

Une vache

Votre ocarina

Miam, le bon lait ! © Nintendo

Localisation des vaches dans le remake Nintendo Switch 2 d'Ocarina of Time

Votre première rencontre avec les vaches de Zelda Ocarina of Time Remake aura sûrement lieu au Ranch Lon Lon. Rien d'étonnant, puisque c'est là-bas qu'elles sont élevées. Cependant, plus vous avancerez dans l'aventure, plus vous risquez d'en croiser dans des lieux aussi surprenants qu'absurdes. Voici où trouver chaque vache sur Nintendo Switch 2 :

Écuries du Ranch Lon Lon (bâtiment au nord du ranch)

(bâtiment au nord du ranch) Écuries de Cocorico (au sud du village, en descendant depuis un toit voisin)

(au sud du village, en descendant depuis un toit voisin) Plaine d'Hyrule , dans une grotte souterraine au nord-ouest, près du chemin de la Vallée Gerudo (l'entrée se fait via un trou à creuser à l'aide d'une bombe dans le sol fissuré)

, dans une grotte souterraine au nord-ouest, près du chemin de la Vallée Gerudo (l'entrée se fait via un trou à creuser à l'aide d'une bombe dans le sol fissuré) Chemin de la Montagne de la mort , la vache est aussi cachée dans une grotte

, la vache est aussi cachée dans une grotte Maison de Link, le ranch vous livre une vache chez vous dans la forêt Kokori si vous remportez la course d'obstacles avec Epona en moins de 40 secondes

Une fois que vous avez tous les ingrédients listés plus haut, la question est encore de savoir comment obtenir du lait gratuit dans Zelda Ocarina of Time Remake. Eh bien la solution est simple : il faut jouer un air d'ocarina à la vache que vous avez choisie. Mais pas n'importe lequel : celui qu'elles entendent depuis leur naissance elles l'entendent chanter par Malon, la fiche du gérant du Ranch Lon Lon.

Vous l'aurez compris, il faut donc jouer le Chant d'Epona aux vaches pour avoir du Lait gratuit dans Zelda Ocarina of Time Remake. Voici la méthode exacte :

Veillez à avoir au moins un bocal vide sur vous.

sur vous. Approchez-vous d'une vache de Zelda Ocarina of Time Remake.

Jouez le chant d'Epona à l'ocarina : X-Y-A-X-Y-A

Obtenez automatique un bocal rempli de Lait Lon Lon.

Pour en remplir un autre, écartez-vous un peu puis revenez pour rejouer le morceau.

Un morceau plus utile qu'on ne le croit ! © AUR pour Gameblog

Maintenant que vous connaissez cette astuce, vous saurez toujours où obtenir de quoi régénérer votre vie simplement et sans dépenser un rubis. Pensez-y notamment avant de commencer un donjon ou un temple. Et pour d'autres conseils et soluces sur le jeu, consultez tous nos guides Zelda Ocarina of Time Remake.