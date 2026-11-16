L'une des animations cachées les plus cultes de l'épisode original est de retour dans Zelda Ocarina of Time Remake. Découvrez comment la déclencher sur la version Nintendo Switch 2.

Qui a un jour déclenché la fureur d'une cocotte dans Zelda Ocarina of Time sait combien le courroux du volatile est dangereux. Le remake sur Nintendo Switch 2 intègre évidemment la fameuse animation secrète. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de la découvrir vous-mêmes, on vous donne la solution pour provoquer une attaque de cocottes mais aussi les meilleures méthodes pour y échapper.

Comment déclencher l'attaque de cocottes dans Zelda Ocarina of Time Remake ?

C'est un phénomène resté culte dans la franchise ! Si vous avez le malheur d'agacer trop fortement une poule, elle appelle ses copines à la rescousses pour vous attaquer violemment jusqu'à vous mettre KO. Zelda Ocarina of Time Remake vous fait évidemment revivre cette séquence incontournable, alors voici comment déclencher l'attaque de cocottes sur Nintendo Switch 2 :

Trouvez une cocotte (notamment dans la Citadelle d'Hyrule ou le village Cocorico).

Attaquez-la à plusieurs reprises, que ce soit avec l'épée, le lance-pierre ou n'importe quelle autre arme.

Assistez au chaos déclenchez par l'attaque de cocottes.

Sauve qui peut ! © AUR pour Gameblog

Les meilleures méthodes pour échapper aux cocottes dans la version Nintendo Switch 2

Autant on peut être curieux de découvrir cette séquence hilarante, autant il peut arriver qu'on attaque une de ces volailles sans le vouloir. Un coup d'épée trop appuyé, une mauvaise visée et hop...! Sans qu'on s'y attende, on vient de déclencher une attaque de cocottes dans Zelda Ocarina of Time Remake.

Puisque les cocottes mettent Link KO en quelques attaques, la surprise n'est pas toujours des plus appréciées. Mais pas de panique, il y a bien quelques solutions pour échapper à une attaque de cocottes. Armez-vous de votre bouclier et appliquez l'un de nos deux conseils pour espérer survivre :

Réfugiez-vous à l'intérieur d'un bâtiment en vitesse, car les cocottes ne peuvent pas y entrer.

Changez de zone, puisqu'elles ne peuvent pas non plus vous y suivre (passez du village Cocorico au cimetière par exemple, ou de la Citadelle au sentier du Château d'Hyrule).

Si vous cherchez d'autres soluces et conseils pour l'aventure à travers le temps de Link, retrouvez tous nos autres guides Zelda Ocarina of Time Remake.