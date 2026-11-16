Zelda Ocarina of Time Remake ne propose plus qu'un seul slot de sauvegarde, contre trois sur la version originale. Mais on a une astuce pour en avoir un supplémentaire sur Nintendo Switch 2.

Si vous avez déjà fini Zelda Ocarina of Time Remake, vous avez peut-être envie de relancer une partie en prenant cette fois le temps de tout explorer, par exemple. Seulement, cela voudrait dire que vous devriez supprimer votre save puisque la version Nintendo Switch 2 ne propose plus qu'un seul emplacement de sauvegarde, alors que la version de 1998 en avait trois. Cependant, on a une astuce qui pourrait vous intéresser.

Un remake qui suit le modèle de Breath of the Wild

Pour sa modernisation, Zelda Ocarina of Time a clairement pris exemple sur Breath of the Wild. Le remake reprend en effet plusieurs idées du jeu de 2017 et de son sequel, Tears of the Kingdom. Cela se constate tout particulièrement au niveau de l'interface, mais aussi des sauvegardes.

Ainsi, Zelda Ocarina of Time Remake propose le même type d'inventaire que Breath of the Wild et propose, sur son modèle, de désactiver l'ATH. Mais ce n'est pas tout. Tout comme son grand frère de la première Nintendo Switch, cette refonte de l'épisode de 1998 ne propose plus qu'un emplacement de sauvegarde par profil en raison de l'utilisation du moteur ModulSystem.

Qu'est-ce que cela signifie pour les joueuses et joueurs ? En soi, n'avoir qu'une sauvegarde sur Zelda Ocarina of Time Remake ne change rien à l'expérience de jeu. En fait, c'est plutôt si vous avez envie de recommencer une partie ou simplement de permettre à un membre de famille d'y jouer à partir de votre profil que ça devient plus embêtant. Mais on a une astuce qui pourra vous permettre d'avoir techniquement deux sauvegardes.

Jusqu'à Breath of the Wild sur Wii U et Nintendo Switch, nous avions traditionnellement 3 emplacements de sauvegarde sur tous les jeux de la franchise. Ainsi, on pouvait recommencer une partie tout en préservant sa progression. Mais ce n'est plus le cas avec Zelda Ocarina of Time Remake.

À la place, Zelda Ocarina of Time Remake ne propose plus qu'un seul emplacement de sauvegarde. Dès lors, chaque profil peut avoir une seule partie sur le jeu. Dès lors, pour profiter de plusieurs sauvegardes, on a deux solutions à vous proposer :

La plus simple : créer un nouveau profil Nintendo Switch 2 pour chaque nouvelle partie que vous voulez faire sur le jeu, mais cela veut dire que vos stats de jeu sont aussi séparées.

pour chaque nouvelle partie que vous voulez faire sur le jeu, mais cela veut dire que vos stats de jeu sont aussi séparées. Plus technique mais valable pour un seul profil : exploiter séparément la sauvegarde manuelle et les saves auto pour tout concentrer sur votre profil.

La solution préconisée et la plus sûre pour avoir plusieurs sauvegardes sur Zelda Ocarina of Time Remake est évidemment la première. En créant de nouveaux profils Nintendo Switch 2, vous pouvez recommencer une partie sur chacun. Voici comment faire :

Allumez votre Nintendo Switch 2.

Rendez-vous dans les paramètres de la console.

Descendez dans la section « Profils d'utilisateurs ».

Cliquez « Ajouter un utilisateur ».

Choisissez l'option « Ajouter l'utilisateur sans se connecter ».

Créez votre nouveau profil étape par étape.



© AUR pour Gameblog

Une fois que vous avez créé votre nouveau profil sur Nintendo Switch 2, vous pouvez relancer nouvelle partie sur Zelda Ocarina of Time Remake. Toutes les données de sauvegarde aussi que les statistiques de jeu seront liées à ce profil-ci. Cela veut dire que toute progression sera effacée si vous le supprimez un jour. Alors, si vous souhaitez en revanche tout concentrer à un seul endroit, vous pouvez toujours essayer la technique qui suit.

Comment utiliser la méthode de dissociation des sauvegardes sur Zelda Ocarina of Time Remake ?

La deuxième option est plus complexe et risquée pour votre partie en cas de mauvaise manipulation. Cela dit, elle vous permet au moins de concentrer toutes vos données de Zelda Ocarina of Time Remake en un seul encore avec deux sauvegardes possibles. En fait, cette méthode repose sur le fait de séparer l'exploitation des sauvegardes manuelles et automatiques.

En effet, comme BotW et TotK, Zelda Ocarina of Time Remake ne propose qu'une slot de save et profite d'un système de sauvegarde automatique. Dès lors, si vous faites une première sauvegarde manuelle au commencement du jeu et vous reposez ensuite sur les sauvegardes automatiques, vous pourrez techniquement avoir deux saves différentes puisque le jeu garde toujours 5 save auto. Alors voici comment faire pour voir vos deux emplacements de sauvegardes :

Lancez une première partie de Zelda Ocarina of Time Remake.

Sauvegardez manuellement une première fois dès que vous le pouvez.

Faites toute votre partie en ne vous appuyant que sur les sauvegardes auto, donc sans sauvegarder manuellement.

Pour recommencer une partie, charger votre première sauvegarde manuelle et attendez la première sauvegarde auto (la mention s'affiche à l'écran pendant le jeu).

Quand elle apparaît, rechargez la sauvegarde automatique qui vient juste après, soit la dernière de votre première run.

Faites une sauvegarde manuelle, pour que votre première run avec les save auto soit enregistrée dans la sauvegarde manuelle.

Recharchez ensuite la nouvelle save auto correspondant à la nouvelle partie pour continuer votre aventure uniquement avec les sauvegardes automatiques.

Au cas où, vous pouvez faire attention au nombre de sauvegardes automatiques que vous avez sur votre partie de Zelda Ocarina of Time Remake pour veiller à ce que la sauvegarde manuelle ne soit pas effacée. Si vous craignez qu'une nouvelle save auto ne la remplace, vous pouvez la relancer pour sauvegarder à nouveau le début de l'aventure manuellement, puis recharger la sauvegarde automatique afin de reprendre votre partie.