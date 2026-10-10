Si vous souhaitez obtenir la meilleure épée en acier légendaire du jeu dans The Witcher 3 Remastered, voici un guide pour trouver celle de Chevalier de Toussaint.

The Witcher 3 Remastered pérpétue une tradition des livres et des jeux avec le fait de constamment porter une épée en argent pour les monstres, et une épée en acier pour... les monstres que sont les humains. Après un guide pour Aerondight, la meilleure épée en argent légendaire du jeu, intéressons-nous donc à l'Épée de Chevalier de Toussaint, son pendant en acier, qu'on trouve, comme son nom l'indique, à Toussaint, dans le DLC Blood and Wine.

Afin d'obtenir l'Épée de Chevalier de Toussaint, il faut tout d'abord avoir débloqué l'accès à l'extension Blood and Wine, puisque c'est là-bas qu'on peut la trouver. Il s'agit donc d'une épée plutôt orientée « endgame », et se présente donc comme ce qui se fait de mieux dans le domaine, or armes de sorceleurs. Ensuite, contrairement à Aerondight, on ne la récupère pas telle quelle, mais des plans pour la fabriquer.

Pour trouver les plans de l'Épée de Chevalier de Toussaint dans The Witcher 3, il faut donc vous rendre :

dans les quartiers du chef de la Hanse, dans les ruines du Palais de Arthach

il faudra donc vous frotter à de nombreux ennemis avant d'atteindre ces plans, allez-y donc avec un Geralt de préférence bien équipé avec un build solide

vous trouverez les plans dans un coffre au milieu de statues en ruine

Une fois les plans en poche, vous pourrez ensuite la fabriquer auprès du forgeron Grand Maître de Toussaint dans sa forme rare, jusqu'à sa forme Relique (légendaire). Pour obtenir cette ultime forme de l'Épée de Chevalier de Toussaint, il vous faudra les composants suivants :

3x bandes de cuir

2x lingots en sombracier

1x rubis

1x ambre

2x salive de monstre





Quelles sont les statistiques de l'Épée en acier de Chevalier de Toussaint ?

Contrairement à Aerondight encore une fois, l'Épée de Chevalier de Toussaint est une arme plus conventionnelle de The Witcher 3. Ses statistiques en font cependant une excellente arme en acier, si ce n'est la meilleure pour des dégâts purs, avec notamment :

de la pénétration d'armure fort utile contre les ennemis les plus robustes,

une meilleure intensité de Quen pour renforcer ce très bon Signe défensif,

des chances et dégâts de coup critique augmentés pour avoir plus de probabilité d'infliger de lourds dégâts

des chances d'infliger brûlure, causant des dégâts sur la durée à la cible

Elle dispose par ailleurs de trois emplacements de rune, comme la plupart des armes haut niveau de The Witcher 3, pour ajouter des bonus supplémentaires en fonction de vos besoins. Enfin, elle arbore un style assez unique particulièrement classieux et imposant qu'il est toujours bon à avoir étant donné que le Remaster dispose enfin d'un système de transmogrification pour changer l'apparence de son équipement.